Aslan Sayım Soruyor? Hane Dönmez Cevaplıyor!

Arabesk müziğinin güçlü seslerinden Hande Dönmez’den samimi röportaj. Son teklisi Püsküllü Bela hakkında konuşan Dönmez, şarkının hikayesini “Ben şarkı arayışı içindeydim. Kendime uygun bir şarkı bulamıyordum. Sonra Şebnem Sungur ile konuşurken bana şarkı yolladı. Şarkıyı dinlerken kendim oynamaya başladım. Ben böyle hissediyorsam, herkes bu enerjiyi alır dedim.” sözleriyle anlattı.

Beyaz Show'a katılmasıyla hayatının değiştiğini söyleyen şarkıcı "Beyaz Show. Beyazıt Öztürk programına davet etti. İnanılmaz heyecanlıydım. Bir gün önce bindiğim uçak da düşme tehlikesi geçirdi. O an 'Şimdi değil yarın Beyaz Show var' demişim. Katıldığım programda o haftanın reyting rekoru kırıldı. O programdan sonra çok iyi geri dönüşler oldu." dedi.

Öncelikle bilinmeyenleri Hande Dönmez kimdir? bizlere kendinizden bahseder misiniz?

Hande Dönmez: İstanbul da doğup büyüdüm çok küçük yaşta tanıştım müzikle. Ortaokul ve lise yıllarım hep müzikle dolu geçti ve liseden sonra çok iyi dereceyle konservatuvarı kazandım. 17 yaşım bittigin de profesyonel müzik yaşantım başladı ve hala sahnelerdeyim en keyif aldığım aşık olduğum yerdeyim ☺️

Müziğe ilginiz ne zaman ve nasıl başladı?

Hande Dönmez: Aslında az öncede bahsettigim gibi klasik olacak ama çok küçük yaşta saç fırçalarını mikrofon yapmakla başladı ☺️ hayatım aslında müzikle başladı desem yeridir..

Yeni single çalışmanız hayırlı uğurlu olsun projenin oluşumunu anlatır mısınız?

Hande Dönmez: İlk single dan sonra yeni şarkı arayışı içindeydim sevgili arkadaşım Şebnem Sungurla bir konuşmamız esnasında yeni bir şarkı aradığımı fakat biraz daha hareketli ve yaza uygun bir şarkı olmasını istedigimi söyledim oda sağolsun bana bu şarkıyı gönderdi dinleyip hemen şeboyu aradım tamamdır bu şarkı olsun dedim ve sonrasında canım dostum Erhan Bayrakla görüşüp şarkıyı Aranje etmesini rica ettim ve efsom müthiş bir çalışma yaptı sonrasında şarkı sizlerle buluştu.

Sizin yolculuğunuzda zorluklar nelerdi?

Hande Dönmez: Çok büyük zorluklarla karşılaştım dersem, samimi olmaz. Benim müzisyenlik yaşantım hep akıcı oldu. Ben 17 yaşında müziğe başladım. Çok şanslıydım, çok iyi müzisyenlerle çalıştım. Yol göstericilerim hep iyiydi. Şimdi ki genç arkadaşlarla rahatlık söz konusu. Belki daha iyidir bilemiyorum ama bizler biraz asker gibi yetiştirildik. Çok disiplinliydik.

Otokontrolü müsünüz yoksa hatalar yapar mısınız?

Hande Dönmez: Hatalar bizler için tabiki hatasızım diyemem fakat keşke dedirtecek hatalar yapmamaya özen gösteririm. Empati duygumu bayağı geliştirdim bu yüzden insanlara karşıda yanlış hiç yok denecek kadar azdır

Size yapılan ne gibi yanlışı affetmezsiniz?

Hande Dönmez: Yalan söylenmesi asla affedebilecegim bişey degil çünkü tüm samimiyetimle söylüyorum asla yalan konuşmam karşımdakini aptal yerine koymak gibi bişey banada söylenmesini istemem nefret ederim...

Başarılı bulduğunuz yorumcular kimler kimleri severek dinliyorsunuz?

Hande Dönmez: Aslında ruhuma ve zevkime hitap eden herkesi dinliyorum o yüzden isim veremiyorum ses rengini yorumunu beğendiğim herkesi büyük keyifle dinliyorum.

Müzikal anlamda hedefleriniz neler?

Hande Dönmez: Kalıcı bir dinleyici kitlesine sahip olup duygusal ve kalıcı şarkılara imza atabilmek besteler yapabilmek hedefimizdir

Türkiye’de de Avrupa’da farklı ülkelerde konserler vermek yeni şarkılara imza atabilmek daha kaliteli müzisyenlerle çalışabilmek farklı enstürmanlar çalabilmek ve müziği biraz daha bilinçli kavrayabilmek

Aşk hayatınız nasıl gidiyor?