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Aslan Sayım Soruyor? Hüseyin Genç Cevaplıyor!

Aslan Sayım röportajı için tıklayınız...

31 Ağustos 2022 Çarşamba 16:53
Aslan Sayım Soruyor? Hüseyin Genç Cevaplıyor!

Öncelikle bilinmeyenlerinizle bizlere kendinizden bahseder misiniz?

Hüseyin Genç: Hüseyin Genç: 1970 Almanya doğumluyum. Zamanımın yarısından fazlası ne yazık ki burada geçti. Müzik haricinde spor ve Sunny (köpeğimle) ilgileniyorum.

Ayrıca yeni projeler yeni besteler söz konusu.Bunların hazırlıkları sürüyor bu aralar.

Müziğe ilginiz nasıl başladı? Müzik yolculuğunuzu anlatır mısınız?

Hüseyin Genç: Hüseyin Genç: Belki klişe bir laf olacak ama çocukluğumdan beri İbrahim Tatlıses şarkıları dinleyerek büyüdüm. İlk sahneyede 23 Nisan 1981 ya da 1982 senesinde "Ayrılık Kolay Değil" adlı şarkıyla mikrofon ve sahneyle tanıştım. Sahnenin tozunu o yaşlarda yuttum ve sonrasında da devam ettim.

Yeni single çalışmanız hayırlı olsun projenin oluşumunu anlatır mısınız?

Hüseyin Genç: Öncelikle Teşekkürler,

Uzun bir aradan sonra DEğerli Dostum Prodüktör Nihat Ulaş'la bir araya gelip elinde güzel bir şarkı olduğunu, sözü ve müziği Cemal Onay'a ait "Seviyorum De" adlı şarkıyı bana dinleterek tam senlik bir şarkı demesiyle start verdik. A'da Z'ye her şeyiyle uğraşan ve Grand Müzik'e ulaştıran Nihat Ulaş dostuma ve Youtube sayfasında paylaşımı kabul eden Grand Müzik'e teşekkürlerimi iletiyorum.

Otokontrollü müsünüz, yoksa hatalar yapar mısınız?

Hüseyin Genç: Aslında kontrollüyümdür ama yine de hayatın neler getireceğini bilmiyorsun. Düz yolda yürürsün ne kadar da dikkat etsen

ayağına taş değebiliyor, burkulabiliyor. İnsan hata yapabiliyor.

Siz yapılan ne gibi yanlışı affetmezsiniz?

Hüseyin Genç: Bazı insanlar vardır fesat, kıskanç hakkımda bilgisi yoktur ama fikri çoktur, gereksiz konuşmalar arkamdan yaparlar en

sinir olduğum nokta. Yüzüme dost arkamda kaypak insanlar sevmediğim insan tipi.Yalancı çıkarcı sahtekar en nefret ettiğim

Zamanla geriye gidip hayatınızdaki bir şeyi değiştirebilseydiniz bu ne olurdu?

Hüseyin Genç: Fazla bir şey değiştirmek istemezdim aslında, yaşanması gerekiyormuş ve yaşamışım. Hayatımda çok nadir keşkeler vardır zaten. Bunlardan birisi mesela müzik kariyerimi Türkiye'de yaşamak isterdim.

Müzikte hızlı tüketim devrindeyiz. Maalesef artık hit şarkı çıkmıyor. Sadece popüler oluyor şarkılar ve tüketimden sonra dinlenmiyor. Bunun nedenleri sizce nedir?

Hüseyin Genç: Bence büyük etken internet. Yıllar önce bir albüm çıktığı zaman bir dahaki albümün çıkması için aradan en az 1 sene geçerdi. O zaman içerisinde o albümdeki bütün şarkılar hafızalara kazınırdı. İnsanlar hasretle dinledikleri sanatçıların albümünü beklerdi. Şimdi ise sosyal medyada günü birlik şarkılar çıkıyor insanların aklında şarkılar kalmıyor. Ertesi gün başka şarkıya adapte oluyor. Bence bunlardır diye düşünüuorum.

Başarılı bulduğunuz yorumcular kimler? Kimleri severek dinliyorsunuz?

Hüseyin Genç: Yukarıda da belirttiğim gibi İbrahim Tatlıses şarkılarıyla büyüdüm. Daha sonra rahmetli Azer Bülbül şimdi ise beğenerek

dinlediğim sanatçılar arasında güçlü bir ses Linet, Uğur Karakuş, Derya Bedavacı, Yıldır Tilbe.

Müzikal anlamda hedefleriniz neler?

Hüseyin Genç: Ömrüm nefesim yettiği kadar içimdeki duygularımı şarkılara türkülere dökmek istiyorum. Daha yeni çıkan eserimiz "Seviyorum De"

ardından klip çalışmamız hedeflerimden biriydi. En kısa zamanda da Avrupa ve Türkiye projelerimizi gerçekleştirmek önümdeki

yeni hedeflerim.

Aşk hayatınız nasıl gidiyor? İlişkilerinizde çok kıskanç mısınız?

Hüseyin Genç: Olmayan bir şey hakkında yorum yapamayacağım :) ama bir gün olursa bu soruyu cevaplarım :)

Kıskançlık! Ya insan sevdiğini aşırı olmamak şartıyla bir nebzede olsa kıskanır, aşırısı öz güvensizliktir, hastalıktır.

Zaten arada güven bağı varsa sorun çözülmüştür diye düşünüyorum. Ama yine de benim olan benimdir bana aittir.

Herkes durması gereken yeri bilecek :)

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

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