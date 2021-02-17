Aslan Sayım Soruyor? İkilem Cevaplıyor. 

Değerli okurlarımıza merhaba...

Bu hafta röportaj konuğum iki başarılı isim Serhat Karan ve Uğur Ateş oldu. Siz onları İkilem ismi ile tanıyorsunuz yaptığı bir şarkı ile listeleri alt üst ettiler. Şarkıyı duyduğumda dilime dolanıyor ve sürekli tekrar tekrar dinliyorum. Bu şarkıyı duyunca hemen Habil’e sordum kim bunlar? Öyle başarılı bir müzisyenler çıktı ki işin mutfağından geliyor işte o Samimi röportaj sizlerle...

Merhaba nasılsınız? Pandemi sürecini nasıl geçiriyorsunuz? İzole olabildiğinizi düşünüyor musunuz?

Serhat Karan: Merhabalar gayet iyiyiz her şey yolunda. Pandemi sürecini üreterek geçiriyoruz, üç single çalışmamız da bu süreçte dinleyiciyle buluştu.

Uğur Ateş: Açıkçası ben hiç dışarı çıkmıyorum ne kadar izole olabiliyorsak o kadar korunmaya çalışıyoruz. Sonuçta insan hayatında ilk defa yaşadığı bir durumla karşı karşıya.

Pandemi en çok eğlence sektörünü etkiledi. Müzisyenler fazla etkilendi. Müzik aletini satmak zorunda kalanlar bile oldu. Bu durum için sizce neler yapılmalı? Müzisyenlere nasıl destek olabiliriz?

Serhat Karan: Zor bir dönem tabi her sektör etkilendiği gibi müzisyen arkadaşlarımız da kötü etkilendiler. Şahsi olarak desteğimiz moral ve motivasyondan ileri gitmiyor maalesef.

Uğur Ateş: Devlet yetkililerinin mutlaka daha kapsamlı bir çalışması yapması gerekiyor. Evet bir kanun çıktı bir nebze olsun nefes olmuştur umarım müzisyen arkadaşlara ama bu süreç daha da uzayacaksa mutlaka farklı bir maddi destek gerekiyor. Aslında sadece devlet yetkilileriyle de bitmiyor, telif hakları ve buna benzer kısır döngüler var. Konu çok uzar gider :)

Single çalışmanız hayırlı olsun tam sonbahar kış şarkısı geldi. Tepkiler nasıl?

Serhat Karan: Teşekkürler. Tepkiler gayet iyi. Beklediğimizin üstünde bir ilgi oldu şarkıya. Dinleyenler kendilerinden bir şeyler buldular. Bu da bizi çok mutlu ediyor.

İkilem grubunun hikayesi nasıl başladı? Nasıl tanıştınız?

Serhat Karan: Konservatuar’dan arkadaşız. O dönemden beri müzik alışverişi hep oluyordu zaten aramızda. İkilem’den baya önceye dayanıyor tanışmamız. Grubun hikayesi 2019 yılının başlarında elimizdeki besteleri değlendirmek üzere stüdyoya girmemizle başladı. Birçok şarkı kaydettik denedik ve hazır hissetiğimizde de ilk single ‘Zamansız Şarkılar’ı dinleyiciyle buluşturduk. Hikaye devam ediyor:)

‘’Bir Sebebi Var’’ isimli çalışmanızın Sözleri Serhat Karan’a Düzenlemesi Uğur Ateş’e ait. Bu şarkının oluşumunu sizlerden öğrenebilir miyim? Kaleme sözler nasıl döküldü? Şarkıyı duyunca düzenlemesi ne kadar zaman aldı?

Serhat Karan: Her şeyden önce müzik yavaş yavaş gelişti ve ben en son sözleri yazdım. Çoğunlukla böyle gelişiyor bizde şarkılar. Müziğin enerjisi ve atmosferine göre uygun sözler ve konu üzerine yoğunlaşıp şarkının tamamını bitiriyoruz. Düzenlemesi yaklaşık on beş günümüzü aldı, bize eşlik eden müzisyen dostlarımız da enstrümanlarıyla katkıda bulundu ve şarkı hazır hale geldi.

Dizi müzikleri yapıyorsunuz peki bu senaryo ya ve dizinin konusu na göre mi ortaya çıkıyor?

Uğur Ateş: İşe göre değişen bir konu bu. Ben genel olarak senaryoya göre müzik yapmayı sağlıklı bulmuyorum, yani işimiz görüntüye müzik yazmak aslında, yönetmenin hayal gücüyle bestecinin hayal gücü çok farklı, bu sebeple ikisinin senaryo sürecinde üretim olacaksa mutlaka bir araya gelmesi gerekiyor.

Kendinizi eleştirecek olsanız? En çok neyini eleştirirdiniz?

Serhat Karan: Bazen enerjim ve modum birden düşüyor yaşanan her hangi bir olay yüzünden, o anlarda kendimi sevmiyorum.

Uğur Ateş: Çok uyumamı ve hiç uyuyamamı.

Otokontrollü müsünüz, yoksa hata yapar mısınız?

Uğur Ateş: Herkes gibi biz de hatalar yapıyoruz, önemli olan aynı hatayı tekrarlamamak bence, biraz da hayatın içinde düşmeler tekrar toparlanmalar hayal kurmalar olmalı. Öbür türlü robotik bir yaşam olur zaten o da yaptığımız mesleğe aykırı bir durum.