Aslan Sayım Soruyor? İlkim Aydın Cevaplıyor!

Öncelikle İlkim Aydın kimdir? Kısaca kendinizden bahseder misiniz?

İlkim Aydın: İlkim Aydın 8 Şubat dogumlu Bartınlı bir evin bir kızı çok guzel bir anneye sahip, tam bir kova burcu, halkla ilişkiler okumus ama solistlik yaparak gecimini saglayan, muziğe olan askı sebebiyle mutlu oldugu işi yapan, aynı zamanda astrolog ve ilişki danısmanlıgı yapan, cok yönlu, cok sevecen ve çok humanist birisi.. Beşiktaşlı ve hayvanlara çok duskun ama en coook yemek yapmayı seven biri.. Aslında biraz kendi halinde olmayı seven, meslektaşlarımın aksine daha sade daha sakin biri.. Ben hep derim İlkim baska İlkim Aydın baska. Sahnede İlkim Aydın’ı izliyorlar. Ama İlkim ona hiç benzemiyor. :)

Sezen Aksu klasiği olan ‘Sarı Odalar’ isimli şarkıyı günümüze uyarlayarak yeni versiyon ile seslendirdiniz. Bu projenin oluşumunu anlatır mısınız?

İlkim Aydın: Aranjör arkadasım Cuneyt Yalmaz ile pandemide yaptıgımız akustikleri görup begenen sevgili prodüktörüm Dinç Müzik ‘in sahibi Polat Şenol’un toplantı teklif ile buluşmamız sonucu, bana Sezen Aksu’nun hangi şarkısını okumak istersin diye sorması benım “Sarı Odalar” demem ve tesadüftür ki Polat Bey’in de aklındaki bana yakıstırdıgı sarkı olması ve hatta şarkıyı çoktan almış olması ile gerçekleşti. Sırada 2. Şarkımız var biz hazırlıklara basladık bile. Çok daha başka bir İlkim ile geliyoruz.

Klip çalışmanız nerede çekildi? Yönetmenliğinizi kim üstlendi? Klip çalışmanız nasıl geçti?

İlkim Aydın: Klip İstanbul Maslak Film Sokağında Honey Bee studyolarında gerçekleşti. Yönetmenımız Enes Bilal Taşçı ile çalıstık. Çekimlerde prodüktorumuz bizi yalnız bırakmadı. Hava cok soguk ve karlıydı o sebeple dış çekimlerimizi iptal etmek durumunda kaldık. Ama ben cok memnunum klipten herşey çok guzeldi. Makyajımı saçımı Fatma Özen Çakır hazırladı, annem canım stylingimi üstlendi, cunku benım aldıgım hiç bir elbise bana ulaşmadı. O hafta e ticaret calısanları iş bırakma eylemi yapmıslar ben ona takıldım:) biraz şanssızlık oldu. Ama memnunum her haliyle klibimden.Herkesin emeğine sağlık.

Otokontrollü müsünüz, yoksa hatalar yapar mısınız?

İlkim Aydın: Hata yapmaktan korkmam. Hata insan için.. Kimse mükemmel değil, olmak zorunda hiç değil. Ama iş konusunda aşırı oto kontrolcuyum. Söz konusu işimse hataya tahammulüm yok. Cunku ben iş konusunda hatasız, fire vermeden, mukemmeliyetci ilerlemeyi severim. Bu sadece benım işim için değil, baska bir iş bile yapsam; en mukemmel en iyi şekilde yapmayacaksam yapmam. Ama Özel hayatım konusunda cok oto kontrollu bir insan oldugum söylenemez:) Hata da yaparım, dibi de görürüm , ağlarım da , orda herşey mübah..

Size yapılan ne gibi yanlışı affetmezsiniz?

İlkim Aydın: Yalan affedebileceğim birşey değildi eskiden, asla affetmem beni kimse aptal yerine koyamaz derdim. Şimdi 31 yasındayım : insan hayatta herşeyi göruyor , yasıyor. Ne yazık ki.. Affedilmeyecek şey yok, hayat çok kısa, kin tutabilen bir insan değilim. Herkesin kendince bir mücadelesi var.. Kimseye kırgın değilim, kimseye küs değilim. Ben çabuk unuturum zaten:) Düşmanlık, kin, affedememe bunları hayatımdan cıkarttım. Ve herkesi affettim. Şarkıda söylediğim gibi çok mu kızdım, çok mu kırıldım; alıp başımı giderim efeler gibi.. Sonra da söylediğim gibi unuturum zaten. Unutamadıgım tek şey o an bana hissettirilen duygu olur. O da bir insanı bir ömur o hisle anmama sebep olur. Bu da yanlısı yapana yeter zaten

Magazin hayatınızda olduğu sürece mi popülerliğiz devam eder? Yeni şarkı yapınca mı?

İlkim Aydın: Şarkı ya da yeni projelerın illa ki bir artısı var ama sektörel olarak konuşulmamız, gundem de olmamız kaçınılmaz. Zaten artık sosyal medya diye bir güç var malum. Konuşulmak için insanların sizde kusur bulmaları yeterli. Zaten sosyal medya uzmanı bir arkadaşım hep şunu söyluyor , insanlar seni izlerken kusur görmek istiyor, onlara dogal hallerini sunmaktan çekinme, seni makyajsız görsunler çekinme, kötu bile olsa konusulmak guzel. Ben çok alışamasamda bu duruma kendim olmayı seviyorum. Ama başarı ile yeni proje ile konusulmak tabıki tercihim. Çünkü ben başarıdan besleniyorum.

En beğendiğiniz sesler kimler? Kimleri severek dinliyorsunuz?

İlkim Aydın: Hakan Altun çok seviyorum, erkek vokallerde puslu sesleri severim. Kadın olarak Ebru Yaşar cocuklugumdan beri ama ilk aşkım asla değişmeyen Ajda Pekkan’dır. Çok batı gırtlagı sevmem aslında dinlemem de ama Ajda dersenız akan sular durur. Çocukken onu “sevgide seni seçtim “ şarkısı ile uyurmusum . Annem anlatır televizyonda çıksın diye dua edermiş. Çıksında uyuyayım. :) Ağlıyorsam susayım diye.. Müslüm Gürses Sevda Yuklu Kervanlar şarkısı annemin evde mırıldandıgı bir şarkıydı sabahları uyanırken onun sesınden duyardım. O yuzden o şarkıda bende çok ayrı bir yerdedir. Yeni isimlerden de dinlediğim çok sevdiğim sesler var bu ara Sezen Aksu cover’ı olan Cem Tilmen Sen Ciddisin şarkısına ve sesıne takıldım.

Konser çalışmalarınız nasıl gidiyor? Repertuar yelpazenizde ne tarz şarkılar yer alıyor?

İlkim Aydın: Çok yogun bir takvimim var. Kendime vakit ayıramayacagım kadar yogun. Bazen bu durumdan şikayetci olsamda çalışmak bana iyi geliyor. Kendimi buldugum yer sahne, o ışıkların altında aslında kimseyi görmuyorum, sadece bakıyorum. Duydugum tek şey muzik. Dunyaya kapatıyorum kendimi.. Repertuarımı mekana ve kitleye göre güne göre duzenliyorum. Oldukca geniş bir repertuvara sahibim. Çocukluktan gelme olunca bu kacılınılmaz oluyor. Kendime ait listelerim var. “Gencliğimin Şarkıları” “Annemin Şarkıları” “Nihavend hikayesi”(ask hikayesi) Hakan Altun Hıkayesi, “Biz Kimsenin Leylası Olmadık” hikayelerım var. Sahnede anlattıgım derlediğim , insanlar bunları bir kere dinlediğinde ikinciye istek olarak sırf bunlar için sahneme geliyor. Ben biraz duygusal yapıda bir insan olduğum için sanırım bunu sahneye taşıyorum. En unutulmuş şarkıdan tutun en yenisine kadar repertuarımda vardır. Klişelerden hoslanmam. Herkesin okudugu playlistler beni çekmez. Kendımı tekrar etmeyı sevmıyorum. Bir album cıkar anında indiririm. Suzgeçten geçiririm. İçindeki favori şarkımı repertuara alırım. Zaten o şarkı kliplenir. Patlar.:) Hiç şaşmadı bu bugüne kadar.