Aslan Sayım Soruyor? İsmail Özkan Cevaplıyor!

Yeni single çalışmanız hayırlı olsun projenin oluşumunu anlatır mısınız?

İsmail Özkan: Teşekkür ederim. 2016 yılında bestesi Selami Şahin’e güftesi Ahmet Selçuk İlkan’a ait Müslüm Gürses’in yorumladığı “Satılacak Adam Mıydım” şarkısını yeni bir düzenleme ile hayata geçirmiştik.Son olarak Kasım 2021’de bestesi bana ait, sözleri Dilek Filiz’e ait ‘Kıyım’ adlı tekli çalışmamızla Z kuşağına yönelik pop aranjeyle çok güzel bir şarkıyla merhaba dedik . Siz beni alaturka müzik ile tanıdınız yıllarca ama “Kıyım” şarkımız ile gerek radyolarda gerek de sosyal medyada en çok dinlenen, paylaşılan şarkı oldu. Özellikle Z kuşağına da hitap eden bir şarkı yaptık. Şimdi ise 90’lı yıllarda Müslüm Gürses’in seslendirdiği kıpır kıpır bir yaz şarkısı “Eyvallah” adlı eseri tekrar düzenleyerek tüm müziksever dostlarıma kavuşturmayı arzuladım. Projenin temeli Müslüm Gürses hayranlığımdan geliyor aslında. O’nun bıraktığı izlere dokunarak adımlarımı atmak, benim için paha biçilemez. Sanat yolcuğumda ruhumun giriftleştiği tüm projelerime; Müslüm Baba’nın ruhundan da toz bulutları dökülsün tüm temennim… Böylesi özel birleşimden doğan projeye de şu an çok güzel geri dönüşler alıyorum. Tüm sevenlerime buradan bir kez daha teşekkür ederim.

TRT Müzik yolculuğunuz nasıl başladı?

İsmail Özkan: İzmir’de bir yandan okurken bir yandan da kendimi geliştirebilmek adına çalışmaya başladım. Yapımcılığa ve televizyonculuğa da o dönem merak sardım. Bir çok yerel kanal’da televizyon programları yaptım. Musikiye gönül vermiş biri olarak en büyük amaçlarımdan biri de, ülkemizin en nadide kurumlarından biri olan TRT kadrosunda yer alabilmekti. Takdir edersiniz ki TRT nice sanatçılar yetiştirmiş bir okul.. Mevlam nasip etti ve Trt İstanbul Radyosu’nda Ses Sanatçısı ve Yapımcı olarak görev alabildim. Yıllardır, Stüdyo 1 Radyo Günleri, Ege Akşamları, Alaturka Geceler ve Alaturka Akşamlar gibi müzik programları ile ülkemizin müzik kanalı Trt Müzik’de pek çok farklı şehirde bu programlar vesilesiyle konserler verip; icra ettiğimiz sanatı daha geniş kitlelere yaymak istedik. Bunda da başarılı olduğumuzu düşünüyoruz. Şimdilerde ise yine TRT Müzik ekranlarında Radyo Günleri programında kıymetli arkadaşım Mine Geçili ile izleyicilerimizin karşısındayız.

Biz sizi Alaturka müzik ile tanıdık. Sonrasında ise Kıyım’a merhaba dedik. Sizi bu türe yönlendiren ne oldu?

İsmail Özkan: Şimdilerde özellikle Z kuşağı olarak adlandırdığımız gençlerimiz; Türk müziği deyince ondan ne kadar çok etkilendiğini, onun verdiği huzuru, hüznü veya neşeyi anlatabiliyor.Bazı zamanlarda ise kendi müziğine çok yabancı kalabiliyor. Aslında bin yıldan daha uzun bir geçmişe sahip olan bir kültürün en önemli yansımalarından biri Türk müziği. Değişik formlarla karşımıza çıkan müzikler var. Bir ninni diyoruz o ninninin içinde bir makam var. Bizim bir mehter müziğimiz var, askeri bir düzenin içine sızmış bir müzikten bahsediyoruz. Bizim ezanlarımız başka müslüman ülkelerde olduğu gibi dümdüz okunmuyor. Bir makamsal özellikle insanlara ifade ediliyor. Yani müzik hayatımızın her anında var. Ama biz bu müziğe kulaklarımızı tıkadığımız için duyamayabiliyoruz.

Kıyım şarkısı ile biz bir fark yaratmak istedik. Tarzımın dışına çıkarak; Z kuşağının ilgisini çekebilmeyi istedik. Çünki benim müzik anlayışımın tek bir tarzla sınırla değil. Müziğin birleştirici gücünden faydalanarak 7den 70e herkesin gönüllerinde yer edinmek kuşak çatışmasını da ortadan kaldırmak en büyük amaçlarımdan biri.

Müzik yolculuğunuzda size engel olmaya çalışanlar oldu mu? Oldu ise bununla nasıl mücadele ettiniz?

İsmail Özkan: Yürümek istedğim yol müzikti. Bu yolda çiçeklerde var, dikenlerde.. Unutulmak da var, kalplerde yer edinmek de.. Neticesi itibariyle; yürüdüğüm yolda elbette ki zorluklarla karşılaştım. Ancak, sanatı hayatınızın merkezi haline getirdiğinizde, hayatı da sanat gibi yaşadığınızda bu zorluklara olan bakış açınız da değişiyor. Ben yaşadığım her şeyi, heybemde bir tecrübe olarak taşıyor ve yoluma öyle devam ediyorum.

Bu meslekte ensenizde kimin nefesini hissediyorsunuz?

İsmail Özkan: Kendimin ve mücadelemin.. Şöyle ki henüz yola çıkmadan üstlendiğim misyonun farkındaydım. Ulaşmak istediğim hedeflerim vardı. Ulaştığım her bir hedef de yeni bir hedefi beraberinde getirdi. Neticesi itibariyle insanın hayallerine ulaşmasının yolu, kendini sürekli geliştirmesinden; yenilemesinden geçiyor. Ve ciddi bir emek gerekiyor. Ben de bu yüzden ensem de kendimin ve mücadelemin nefesini hissediyorum.

Yarışma programlarına katılarak popülerlik elde edip şarkı çıkartan kesim hakkındaki düşünceleriniz nelerdir?

İsmail Özkan: Yarışma programlarını daha çok popüler kültür bağlamında değerlendirmek gerekiyor. Daha renkli bir dünya, göze çarpan bir ün ve parasal getiri ihtimali olan bir umudun eyleme dönüşmüş hâli de diyebiliriz. Ancak ‘’devler gibi eserler bırakmak için, karıncalar gibi çalışmak gerekir.’’ Bir sanatçı olmak için de, hayatı ‘sanat gibi yaşamak’ gerekir." Ayrıca Türk musikisinin çınarı benim de kıymetli hocam Bekir Sıdkı Sezgin der ki: ‘’Allah, size büyük bir musiki kabiliyeti vermiş olabilir, musikiyi ilmen de iyi öğrenmiş olabilirsiniz. sesiniz de fevkalade olabilir. ağzınızla kuş tutarsınız, herkesi hayretlere düşürebilirsiniz. ama sanat ahlakınız, sanatın edep ve hayası yoksa, bunu kazanamamışsanız; hiçbir şey değilsiniz." Hocam durumu çok güzel özetlemiş. Meseleye bu minvalde bakmak gerekiyor kanımca..

İmkansız Aşk, Fikrimin İnce Gülü, Hırsız Polis dizilerinin şarkılarını seslendirmişsiniz. Sizin hayatınızı anlatan bir dizi çekiliyor olsa dizi müziğinin ne olmasını isterdiniz?

İsmail Özkan: Kanun virtüözü ve bestekar Göksel Baktagir’in ‘Garip’ isimli bir hicaz saz semaisi vardır. Gözlerlimi kapatıp, kendimi o muazzam tınılara bıraktığımda, tüm yaşanmışlıklar gözümün önünde sahne sahne belirir. O yüzden benim hayatımda yeri apayrı bir bestedir. Vefa; dostluğun asaletine, bir dua sonrası verilen sözlere, hayallere ihanet katmamandır der Mevlana.. Vefa benim hayatımın sac ayaklarından biridir. Ve açıkcası vefa bende eski bir semt ismi de değildirJ O yüzden eski dostlar şarkısı da olabilir aslında.

Müzik ile ilgilenen gençlere neler söylemek istersiniz? Türkiye’de müziğin geleceği hakkındaki düşünceleriniz nelerdir? Bu sektörün en büyük sıkıntısı nedir?

Cesaret en önemli hikâye sanatta.. O yüzden cesur olmaları, donanımlı olmaları gerekir. Bu yolda unutulmak da var zira. Bunu göze almaları ve çok çalışmaları gerekir. Zira bilgi ve birikim başarıyı da er geç beraberinde getirir. Çok okusunlar, çok araştırsınlar. Musiki bir okyanus ve insan bir kez içine daldı mı tüm güzelliklerini görüp hissedebiliyor.. Zaman zaman türk musikisi, popüler kültüre yenik düşse de, kendi müziğimizin modası hiç geçmiyor. Neredeyse bir asırlık bir maziden bahsediyoruz zira. O yüzden ne olursa bu yola gönül veren genç kardeşlerimiz de kendilerini en iyi şekilde yetiştirip, yollarına devam etsinler. Yaşasın Sanat’ Yaşasın Türk Musikisi

Otokontrollü müsünüz, yoksa hatalar yapar mısınız?

İsmail Özkan: Orhan Babanın da dediği gibi; Hatasız kul olmaz. Yaşam yalnızca güzellikler sunmaz insana. Hatalardan geçmeliyiz ki hataların getirisi de tecrübe olarak dönsün insan ruhuna. Olgunlaştırsın! Sonrasında da gelecek her hatada insan eskiden daha güçlü ayağa kalkabilsin. Hatta tüm hatalara bir gülümsemeyle “merhaba” çakıp; yoluna emin adımlarla devam edebilsin. Hata yaparım fakat sonrasında “keşke” ler üzerine toprak “iyi ki” ler de toprağın üzerine su olur. Birleşiminde açan çiçek ise benim yeni tecrübelerimin temsilidir.

Size yapılan ne gibi yanlışı affetmezsiniz?

İsmail Özkan: Yalan kırmızı çizgimdir. Güveni sarsan en temel taştır. O taş bir kez haraket edip yıkılırsa şayet yerine gelecek hiçbir taş eski gücünü vermez. Bir kez yalana şahit olduğum an affediciliğim kayıtsız kalır. Yerine yeni taşlar aramak için de bir çabaya girmem yoluma devam ederim..