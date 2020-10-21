Aslan Sayım Soruyor!  İvana Sert Cevaplıyor! 

Değerli okurlarımıza merhaba...

Bu hafta Röportaj konuğum Türkiye’nin en güzel ve en tarz kadınlarından biri oluyor. İkoncan olarak tanıdık ve sevdik kendisini daha sonra moda programlarının vazgeçilmez jüri üyesi oldu. Hem özel hayatı hem kariyer planlaması hakkında keyifli sohbetimiz sizlerle..

İvana hanım merhaba nasılsınız? Korona sürecini nasıl geçiriyorsunuz?

İvana Sert: Çok iyiyim teşekkürler.Aslında hayatımda çok büyük bir değişiklik olmadı.

Zaten sağlıklı beslenen kendine iyi bakan spor yapan ve kalabalıklardan uzak duran bir insanım.Bu süreci de aynı şekilde geçiriyorum...

İvana Sert denilince akıllara ilk gelen moda ve güzel kıyafetler oluyor. Hep giyime özen gösterir miydiniz? Kaç yaşında başladı modaya merak?

İvana Sert: Küçük yaşlardan itibaren odanın içinde olmak istedim ...Annemin eski kıyafetlerini keserek farklı uygulamalar yapardım o dönemlerde..Bazen de yeni elbiselerin tabii...Annemin hoşuna gitmese de

Kendi stilinizi oluşturdunuz. Türk kadınları sizi ve özgür tarzınızı çok beğeniyor. Peki siz Türk kadınlarını nasıl buluyorsunuz?

İvana Sert: Türk kadınları giyinmeye önem veren ve çok bakımlı kadınlar...Bazen kombin yapmakta zorluk yaşıyorlar diyebilirim..Yaptığımız moda programlarının çok katkısı olduğunu düşünüyorum ...

2021 yılında neler moda, hangi renkler ön planda olacak? Biraz tüyolar verir misiniz?

İvana Sert: 2021 yılı neon ve pastel renkleri ön plana çıkıyor..80’lerin esintisi devam ediyor.Blazer vatkalı ceketler,geniş paça pantolonlar ve formsuz paltolar öne çıkıyor...

İvana Sert yaz kadını mı? Kış kadını mı? Neden?

İvana Sert: Her mevsimin bir güzelliği var ama Ivana Sert tam bir yaz kadını...

Yaz enerjişi yüksek bir mevsim ve bana çok iyi geliyor

Oğlunuz Ateş gün geçtikçe büyüyor ve yakışıklı bir genç oluyor. Anne oğul ilişkileriniz nasıl? Çok prensipli bir annemisiniz?

İvana Sert: Çocuklar çabuk büyüyor..Ateş benim hem oğlum hem de arkadaşım....Çok güzel bir ilişki yaşıyoruZ...

Moda programlarının vazgeçilmez jüri üyesisiniz. Samimiyetiniz, yorumlarınız, giydiğiniz kıyafetler çok beğeniliyor. Peki bu başarınızın sırrı ne?

İvana Sert: Ben moda proğramlarında hep kendim oldum... Hiç rol yapmadım, yarışmacıları aşağılamadım tam tersi onlara katkı sağlamaya çalıştım ve hep net oldum...Bu samimiyet çok sevildi..Disiplinli biri olmam başarımdaki önemli faktör...

Müzik sektöründe de adınızı duyurdunuz. Güzel ödüller aldınız ve konserler verdiniz? Bu müziğe geçiş projesi nasıl meydana geldi?

İvana Sert: Çocukluğumdan beri aslında müziğin içersindeyim.Altı yaşından itibaren piyano çalıyorum..Sırbistan’da konservatuar mezunuyum..Ama Türkiye’de bu yönümle ön plana çıkmadım..

Siz kendinizi eleştirseniz ne söylerdiniz?

İvana Sert: Şan derslerine devam etmem lazım. Nasıl vücuttaki kasları çalıştırıyorsak sesi de sürekli çalıştırmalıyız fit olmak için. Ben zaten konservatuvardayken çok çalıştım. Şarkı söylemeden önce en az bir yarım saat sesi açmak gerekiyor. Şarkımda eleştirilecek hiçbir şey yok, 100 üzerinden 100 verdim kendime.

Şarkı çıkmadan önce endişeleriniz oldu mu?

İvana Sert: Balkan esintileri olan bir müzik istediğimi anlattım aranjör Murat Yeter’e ve beni çok iyi anladı. 10 gün içinde şarkı hazırdı. Tam da benim üzerime dikilmiş, bana özel yapılmış bir şarkı. Hiç korkmadım. Şehrazat’ın yazdığı sözler kusursuzdu. Hemen dile dolanıyor ve kulakta kalıyor. Muhteşem olacağını biliyordum.

Arkamdan dönüp dolanan yılan o sen misin?” diyorsunuz şarkıda... Size böyle hissettiren insanlar oldu mu hayatınızda?

İvana Sert: Tabii ki oldu. Başka ülkeden gelen bir yabancı olarak yeni bir kültürü ve dili öğrenmek hem de başarılı olmak çok zor. Başarımı sürekli eleştiriyorlar, beni düşürmeye çalışıyorlar. Her zaman pozitif insanlarla karşılaşmıyorum. Elbette yılanlar vardı hayatımda evet ama ben onları pozitif enerjimle besliyordum. O yüzden zarar veremediler çünkü izin vermedim.

İş adamı Sezer Dermenci ile güzel giden bir beraberliğiniz var. Mutlu musunuz? Evlilik düşünüyor musunuz?

İvana Sert: Çok şükür güzel bir ilişkim var..Aşığım aşık....Aşk çok güzel bir duygu ve çok mutluyum...

Modayı takip eder misiniz? Yoksa hoşunuza giden herşeyi giyer misiniz?

İvana Sert: Tabii ki modayı takip ediyorum ama modanın kurbanı değilim...

Kendime yakıştırdığım her şeyi giyerim...Markanın önemi yok

“Asla giymem” dediğiniz bir kıyafet var mı?

İvana Sert: Diz altından bollaşan bol paça pantolonlar. Bence onlar kimseye yakışmaz. Hem bacak boyunu kesiyor hem vücudu deforme gösteriyor. Kimseye tavsiye etmiyorum.

Otokontrollü müsünüz, yoksa hata yapar mısınız?

İvana Sert: Sonuçta insanız hepimiz hata yapabiliyoruz ama otokontrollü bir insanım....

Bir kez daha dünyaya gelseniz kadın mı olmak isterdiniz erkek mi?

İvana Sert: Kadın olmak isterdim. Kadın hayat veren bir varlık. Kadının gücü erkeklerin gücünden 10 kat daha fazladır

Türkiye’de kimleri dinlemeyi seversiniz? Ne tarz müzik dinlersiniz?

İvana Sert: Rock müziği çok seviyorum..

Türkiye’de athena ve Şebnem Ferah ‘ı çok dinlerim

Erkek olsanız kendinizin en çok neyinden etkilenirdiniz?

İvana Sert: Ben çok disiplinliyim ve spor tutkunuyum. Her gün spor yapıyorum. Profesyonel koşucuyum, kilometrelerce koşuyorum. Sporcu ve disiplinli olmamdan diyebilirim.

Cildinize uyguladınız özel bakımlar var mı? Türk kadınları bakımı çok sever. Tavsiyeleriniz var mı?

İvana Sert: Günlük olarak devamlı surette cildimi temiz tutuyorum...Bol su içiyorum..Cildimi nemli tutuyorum..Her ayda devamlı suretle cilt bakımına gidiyorum

Son olarak röportaj için teşekkür ederiz. Yeni projeleriniz var mı? Sevenlerinizi neler bekliyor?

İvana Sert: Şu aralar birkaç proje görüşmeleri içersindeyim en kısa sürede çok güzel bir projeyle ekranlarda beraber olacağız...inşallah