Aslan Sayım Soruyor? Kemal Samat Cevaplıyor! 

Kemal Samat kimdir? Öncelikle kendinizden bahseder misiniz?

Kemal Samat: Merhabalar adim Kemal Samat, Zaandam Hollanda da doğdum büyüdüm. Yaklaşık 18 yaşıma kadar Hollanda da yasadim sonrasinda Istanbul’a yerleştim. Bu zaman içerisinde konservatuvarda Türk müziği eğitimi aldım ve Hollandaya geri döndüm.

Müziğe ilginiz ne zaman ve nasıl başladı?

Kemal Samat: Yaklaşık 12/13 yaşlarındayken ilahi okuyarak sesimi ailem keşfetti. Sonrasında hep bir müzik aşkı oluştu içimde. O Ses Türkiye ile başlayan bir serüven sonrasında profesyonel olarak müziğe devam ettim.

Akustik performansı ile Bergen şarkısı olan Sev Yeter isimli çalışmayı yorumladınız. Projenin oluşumunu anlatır mısınız?

Kemal Samat: Uzun süredir akustik bir video çekmek istiyordum. Bergen ve “Sev Yeter” favorilerim arasındaydı her zaman. Türk Müziği eğitimi aldığım için bu tarz bi şarkı da yapmak istedim. Bergenin acı dolu hikayesinden sonra da büyük bir duyguyla yorumlamak istedim.

Ebru Gündeş klasiği olan Çingenem isimli şarkıyı cover yaptınız en son gelen yorumlar nasıldı? Eleştiri oldu mu hiç?

Kemal Samat: Çingenem şarkısı benim için çok kıymetli bir yerdeydi. Bu yüzden şarkıyı çıkarmak istedim. Çok güzel tepkiler ve ödüller getirdi bize Çingenem. Severek yaptığım bir projeydi. Her saniyesi ayrı bir heyecandı. Kelimelerle tarif edilmez gerçekten. Söylediğiniz gibi Ebru Gündeş’in klasiklerinden biri bu yüzden eleştiri mutlaka vardır ama bize yansıyan kötü yorum olmadı.

Otokontrollü müsünüz, yoksa hatalar yapar mısınız?

Kemal Samat: Genelde otokontrollüyüm. Benden habersiz gelişen şeyler beni çok mutlu etmez. Ama bazen hatalar da güzel ve tecrübeye sabit olabiliyor.

Size yapılan ne gibi yanlışı affetmezsiniz?

Kemal Samat: Yalan’ ı affetmem. Büyük hayal kırıklığı olur benim için. Onun dışında bir çok şeyde affedici bir insanım.

Başarılı bulduğunuz yorumcular kimler? Kimleri severek dinliyorsunuz?

Kemal Samat: Türkiye de Gülşen, Hadise ve Ebru Gündeş dinliyorum genelde. Gülşen’in bestelerine büyük ilgim var diyebilirim :)

Müzik sizin için ne ifade ediyor?

Kemal Samat: Müzik benim için tarifi olmayan bir duygu. Müzik beni her ne olursa olsun çok mutlu edebilecek şeylerin başında geliyor. Bazen dünyanın sesini kısıp müziğimin sesini açıyorum. Saf temiz ve ulaşılmaz bir his.

Instagram pozlarınıza baktığımda iddalı ve kaslı pozlarınız dikkat çekiyor. Spor merakı sizin için ne zaman başladı? Beslenme programınız nasıl?

Kemal Samat: Spor yapmayı çok seviyorum. Yaptığım işten dolayı özellikle fiziğime dikkat etmeye çalışıyorum.

Yeni projeleriniz neler? Takipçilerinizi neler bekliyor?

Kemal Samat: Bir single çalışmamız var yakın zamanda çıkıyor. Kerim Araz a ait sözleri ve aranje de İlkan Günüç. Çok güzel şarkı geliyor diyebilirim.