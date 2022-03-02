Aslan Sayım Soruyor? Köksal Tepecik Cevaplıyor!

RÖPORTAJ: ASLAN SAYIM

Köksal Tepecik kimdir? Öncelikle kendinizden bahseder misiniz?

Köksal Tepecik: 1991/Fatsa doğumluyum. Beş çocuklu bir ailenin en küçük üyesiyim. Müzisyen, söz yazarı ve aynı zamanda müzik öğretmeniyim. Küçük yaşlardan beri müzik ile ilgiliyim. Bir çok profesyonel çalışma içerisinde yer aldım ve bu çalışmaları bir adım daha ileriye taşıyabilmek adına ‘Ardında Hüzün Var’ adlı söz ve müziği kendime ait olan single çalışmamla birlikte dinleyicilerle buluştum. Bu süreçte hoş anılar biriktirdim ve ilerleyen zaman diliminde de güzel şeyler olacağını düşünüyorum.

‘Ardında Hüzün Var’ isimli şarkınızın oluşumunu anlatır mısınız? Bu şarkı neler anlatıyor? Hangi duygular ile yazdınız?

Köksal Tepecik: Her insanın hayatında kayıpları oluyor ve bazı kayıpların yeri dolmuyor maalesef. Benim kaybım da babam oldu. Babamı kaybettikten sonra tadımı tuzumu da kaybettim. Nereye gidersem gideyim, gittiğim yere ait değilmişim gibi hissettim kendimi. Çevremdeki sahte kalabalıklar arasında boğulurken böyle bir şarkı yazmam kaçınılmazdı.

Yeni single projeniz hayırlı olsun. Bu projede Aranjör ve Klip yönetmeni olarak kimlerle çalıştınız?

Köksal Tepecik: Çok teşekkür ederim. Prodüktör Polat Dinç, Aranjör Taner Boğa, Mix&Mastering Emrah Moğulkoç, Klip Yönetmeni ise Enes Bilal Taşçı. Mükemmel insanlar gerçekten ve çok çaba sarf ettiler sağ olsunlar. Ayrıca büyük emek gösteren sevgili ve daimi dostlarım Temel Tepecik, Serdar Özbayrak, Ramazan Yıldırım ve Adar Çetin’i de unutmamak lazım onlara da çok teşekkürlerimi sunuyorum.

Müziğe ilginiz ne zaman ve nasıl başladı?

Köksal Tepecik: Müzik, ben kendimi bildim bileli bir parçam oldu hep. İlkokulda dahi şarkı sözleri yazmaya çalıştığımı hatırlarım. Zaman geçtikte tabi daha da profesyonel bir şekilde çalışmalar yaptım. Lise döneminde ve günümüzde de yazdığım, günü geldiğinde dinleyici ile buluşacak eserlerim beklemekte. Aynı zamanda 2016 yılında müzik öğretmeni olarak atandım ve halen mesleğime devam ediyorum. Müzikten hiç kopmadım ve sanırım ömrümün sonuna kadar da böyle devam edecek.

Otokontrollü müsün, yoksa hatalar yapar mısınız?

Köksal Tepecik: Kim hata yapmaz ki? Her insan gibi benim de mutlaka hatalarım vardır. Fakat asıl gayem şudur ki kimseyi kırıp dökmeyi tercih etmemekle birlikte hatalarımdan ve başkalarının hayatlarından tecrübe kazanıp otokontrolümü sağlamaya çalışıyorum. Tecrübe bazen çok ucuz bazen ise çok pahalı mal olabiliyor.





Size yapılan ne gibi yanlışı affetmezsiniz?

Köksal Tepecik: Biricik ve tek kullanımlık bir hayatımız var. Dolayısıyla mümkün olduğunca kendi sınırlarım içerisinde kimsenin hayatına karışmadan gönlümden geldiğince yaşamaya çalışıyorum. Hadsiz ve ukala insanlara tahammülüm yok. Ayrıca aile kavramı da benim için çok önemli. Aileme gelecek herhangi bir yanlışta affetmeyi bir kenara bırakıyorum, yıpratırım.

Başarılı bulduğunuz yorumcular kimler? Kimleri severek dinliyorsunuz?

Köksal Tepecik: Mesleğini hakkıyla yerine getirdiğini düşünüp saygı duyduğum bir çok üstad var. Haktan, Linet, Sertab Erener, Funda Arar… ve daha niceleri. İyi ki varlar ve çok yaşasınlar.

Müzik sizin için ne ifade ediyor?

Köksal Tepecik: Bazen kelimeleri bir araya getirip cümle kurabilmek o kadar zor oluyor ki. Müzik bunu kendiliğinden yapıyor. Hiç bilmediğiniz bir dilde bestelenmiş kulağınıza gelen ezgiler içinizdeki derin boşlukları doldurabiliyor. Müzik ile kimileri yalnızlığını giderirken, kimileri yalnızlığına yalnızlık katabiliyor. Kimileri ise dinleyip geçiyor öylesine. Benim ise olmazsa olmazım müzik.

Sadece kendi yazdığınız şarkıları mı yorumlayacaksınız?

Köksal Tepecik: Tüketen değil, üreten bir sanatçı olmayı arzularım fakat bu demek değildir ki sadece kendi şarkılarımı yorumlayacağım. Zaman ne getirip ne götürecek bilemeyiz tabi ama öncelikle kendi şarkılarımla içimi dökmek istiyorum.