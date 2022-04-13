 Aslan Sayım Soruyor?  Melisa Özmen Cevaplıyor! 

Melisa hanım Vaniköy’de ki aile yalınızdan Caddebostan’a Bağdat Caddesine taşındınız. Yeni evinizin tasarımı hakkında neler söylemek istersiniz?

Melisa Özmen: Uzun süre üzerinde çalıştığım ve gerçekten içime sinen bir yuva oldu. Herhangi bir iç mimardan tavsiye almadan tamamen kendi zevkimle dekore ettiğim evim beni yansıtıyor. Katar ve Dubai esintileri taşıyan evde sevdiğim renkler ve vazgeçilmezim varaklar ağırlıkta. Gelen konuklarım da evin beni yansıttığını düşünüyor. Evimle ilgili haberler çıkıp, görüntüler yayınlanınca yüzlerce mesaj aldım. Beğenen de var ama kıskanan da var.

Yeni evinizin dekoru için ne kadar para harcandı? Toplam maliyetiniz nedir?

Melisa Özmen: Net bir rakam veremem ama sadece dekorasyona yüz binlerce dolar harcandığını söylemem yanlış olmaz. Harcanan rakamdan çok verdiği huzur benim için daha önemli. Ailemin yalısından ayrılıp taşınacağım ev özel olmalıydı. Böyle özel ve güzel şeylerin bir maliyeti de oluyor elbette

Nişantaşı Üniversitesinden mezun oldunuz mu? Turizmcilik bölümünde olduğunuzu biliyoruz. Aile otellerinizin yönetimine ne zaman geçeceksiniz?

Melisa Özmen: Ailemin iş kollarından birinin otelcilik olmasından ziyade tutkum olduğu için turizm okuduğumu söylemem yanlış olmaz. Bana göre iyi bir tatil insanın hayat kalitesini arttırır. Ben bir insanı tatilde neler yaptığına göre tanıyabilme yeteneğine sahibim. Tatil anlayışı karşımdaki insanın yaşam kalitesini gösterir bana. Aile otellerimin yönetiminde küçük dokunuşlarım olmaya başladı. Ama tam olarak yönetimlerini ele aldığım söylenemez. Yakın bir gelecekte otellerde daha aktif görev almayı istiyorum. O zaman geldiğinde farkımı da göstereceğimi herkes görecek dedi.,

Yardımlarınızla adınızı sıkça duyuyoruz. Bu ramazanda derneğiniz ne gibi faaliyetler yapacak?

Melisa Özmen: Gerek benim, gerekse ailemin yaptığı sayısız yardım, okuttuğu çocuklar, destek olduğu dernekler var. Ben yardımların paylaşıldıkça birilerine örnek olacağını ve cesaretlendireceğini düşünenlerdenim. Ramazan ayında derneğimiz bünyesinde erzak yardımları yapmayı, iftar yemekleri organize etmeyi düşünüyoruz. Bunlar dışında sokak hayvanları için de çalışmalarımız devam ediyor

Otokontrollü müsünüz, yoksa hatalar yapar mısınız?

Melisa Özmen: Hata insana mahsus bir özellik… İnsan hayati bir hata yapmadığında bunun adı “Tecrübe” oluyor ve bana göre en değerli insan tecrübelerini en iyi değerlendiren insandır. Hata yapmayı sevmem, kontrollü bir yapım var. Doğru insanları seçer, yanlış kişileri hayatımda tutmam. Ama hata yapmaktan da asla korkmam.

Size yapılan ne gibi yanlışı affetmezsiniz?

Melisa Özmen: Bana yapılabilecek en büyük yanlış vaktimi çalmak, dürüstlük penceresinin dışına çıkmak ve herhangi bir şekilde ihanet etmektir sanırım. “İhanet” önemli bir kelime benim hayatımda. Yapmayacağım ve bana yapılmasını da asla kaldıramayacağım tek şey…

Adınız ünlü futbolcu Emre Aşık ile aşk dedikodularına karıştı. Bu aşk gerçek mi?

Melisa Özmen: Akıl alır gibi değil… Emre Aşık’la aşk yaşadığıma dair haberleri okuduğumda çok şaşırdım. Ama az önce dediğim gibi “ihanet” çok önemli bir kelime hayatımda. Emre Aşık haberleri de bir hainlik sonucu ortaya çıktı. Birileri sosyal medyamı hackledi ve ortaya bu dedikodular çıktı.

Emre Aşık ile nasıl tanıştınız?

Melisa Özmen: Emre Aşık’la bir röportaj için ailemin Vaniköy’deki yalısında buluştum. O günden beri bir tanışıklığımız var. Mesajlaşıyoruz ama bu yakınlaşmaya gitmedi. Zor bir dönem geçirdi ve bu kadar yaralı birinin şu zamanda aşk düşüneceğine de ihtimal vermiyorum

Vaniköy’deki yalınıza röportaj için geldiğinde aradınızda elektriklenme oldu mu?

Melisa Özmen: Emre Aşık son derece yakışıklı ve sporcu olduğu için de görkemli bir adam. Elbette onunla konuşurken aurasından etkilendim ama bunun bir aşka dönüştüğünü kendi adıma söyleyemem. Kendisi de benim duruşumu ve zarafetimi beğendiğini dile getirirdi ama sadece o kadar

Kadının düşmanı yine bir kadındır neden?

Melisa Özmen: Bunun bir tabu olduğunu düşünürdüm hep. Ama maalesef doğru… Güzel, başarılı ve dikkat çeken kadınların en büyük düşmanları nedense kadınlar oluyor. Bunu değiştirmeyi çok isterdim