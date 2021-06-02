Aslan Sayım Soruyor? Merve İlçi Cevaplıyor!

Merhababa nasılsın? Pandemi sürecini nasıl geçiriyorsun?

Merve İlçi: Teşekkür ederim iyiyim. aslında bu süreci fırsata çevirenlerden birisyim bu zamanda gerek müzikal gerek bedensel anlamda kendime yatırım yaptım.

Öncelikle Merve İlçi kimdir? Bizlere kısaca kendinizden bahseder misiniz?

Merve İlçi: Merve İlçi 13 Eylül 1991’de Eskişehir’de dünyaya gelmiştir. Pamukkale Üniversitesi Müzik Bölümü’nde Doç. Dr. Fatıma Akyüzler’den şan(ses) eğitimini tamamlamıştır. İlk profesyonel deneyimini 2011-2012 yıllarında Altay Biber’in orkestrasında Back vokalitstliğini yaparak kazandı. Daha sonrasında sola çalışmalarına devam etti. Farzet Single çalışmasını çıkarttıktan sonra Türkiye ve Avrupa’da 11 yıldır müzikal performanslarna devam etmektedir.

Yeni single çalışmanız hayırlı olsun. Mağusa Limanı isimli şarkıyı bir çok kişi okudu ama sizin fantazi tarza yorumlamanız ayrı keyif kattı şarkıya. Bu projenin oluşumunu anlatır mısınız?

Merve İlçi: Teşekkür ederim. Projenin oluşum hikayesi aslında stüdyoda gerçekleşti. Yeni ve farklı şarkıları prova yaparken bu şaryı ıda repertuvara aldık. Sizin de dediğiniz gibi bir çok kişi okudu ve soundları hemen hemen aynı. Bizde böyle bir tarzda ve soundda şarkı kayıt ederek ve şarkıya farklı bir yorum katmak istedik.

Pandemi de şarkı çıkarmak sence riskli değil mi?

Merve İlçi: Aslında pandemi süreci tabiiki de riskli bir süreç ama bunu doğru bir şekilde kullanarak hem müziğime hem de kendime yatırım yaparak kendimi daha da geliştirdim. Yani pandemide en çok etkilenen sektörlerden biri olarak işlerimiz durduğu için kenarda beklemektense bu süreci fırsata çevirdim. Bu şarkıda bu sürecin bir meyvesi oldu.

Youtube için böyle akustik projeler gelmeye devam edecek mi?

Merve İlçi: Elbette farklı soundlarda akustik projelere gelmeye devam edecek. Bunun için hali hazırda çalışmalarımız devam ediyor.

En beğendiğiniz sesler kim? Kimleri severek dinliyorsunuz?

Merve İlçi: En beğendiğim sanatçılar genelde bestelerini yapıp sözlerini yazabilen aynı zamanda şarkılarını kendi okuyabilen sanatçılardır. Mesela Sezen Aksu, Sıla, Gülşen, Ersay Üner bunun örneklerindendir. Hem saygı duyarım hem de severek dinlerim.

Türk müziğinin geliştiğini düşünüyor musunuz? Aranjörler yenilikçi mi?

Merve İlçi: Tabiiki Türk Müziği kendisini sürekli yeniliyor. Çok iyi aranjörlerin elinden muazam eserler çıkıyor. Hemen her tarzda yenilikçi bir alt yapıya sahip bir müziğimiz ve aranjörlerimizi var. Hatta çok çok üstte Avrupa standartlarında gün yüzü görmemiş bir sürü eser ve aranjörlerimiz var.

Saçınız, Makyajınızı ve kıyafet tarzınızı kim belirliyor? Profesyonel destek alıyor musunuz?

Merve ilçi: Klip ve projelerimide saç ve makyaj için profesyonel destek alıyorum. Ayrıca stylingimi kendim yapıyorum tabii ki ilham aldığım ünlü stilistler de var.

Otokontrollü müsünüz, yoksa hatalar yapar mısınız?

Merve İlçi: Otokontrolüm vardır ama hatasız kul olmaz. Hatalarımdan ders alarak tecrübe ile sabitlenmeyi yeğlerim.

Aşk hayatınız nasıl gidiyor? İlişkilerinizde Kıskanç mısınız? Hiç aldatıldınız mı?

Merve İlçi: Kendime aşık bir kadın olarak şu anda tek aşkım işim bütün odağım bu yönde topladım. Her kadının genlerinde olan kıskançlık bende de bir doz var tabii ki ama yerine ve zamanına göre değişebilir. Ben seçici ve çizgileri olan biri olarak kolay kolay hayatıma kimseyi alamamamla beraber aldığımda da bütün enerjimi ilişkime verdiğim ve geyşa ruhlu olduğum için hiç aldatılmadım.

Size yapılan ne gibi yanlışı affetmezsiniz?

Merve İlçi: İyilik de kötülük de hepimizin içinde var. Tabii ki her hatanın sebebini anlamaya çalışırım. Mesela bir çocuğu incitmek en büyük günah ama bunu bile çocukken incinmiş insanların yaptığı bir dünyada affetmemek benim haddime değil. Ama hatalardan ders çıkarılması gerektiğini savunuyorum. Yalanlar söyleyerek beni inciten insanları kendisiyle yüzleştirmekten çekinmiyorum.