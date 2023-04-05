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Aslan Sayım Soruyor ? Mürsel Gür Cevaplıyor!

Aslan Sayım röportajı için tıklayınız...

05 Nisan 2023 Çarşamba 13:20
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Aslan Sayım Soruyor ? Mürsel Gür Cevaplıyor!

Öncelikle bilinmeyenlerinizle bizlere kendinizden bahseder misiniz?

1968 Sinop Türkeli,de dünyaya gelmis , ilk okulu bitimi 14 Yasinda Almanyada olan Ailesinin yanina  getrilir. Orta ve lise bitimi 1986 yilinda Volkswagen Sirkine Is hayatina baslar.. ve Halen Devam etmekteyim..

Bunun  yani sira  Cok sosyal olan kisiligimden dolayi Sene 2002 yilinda Almanyada ASIDER ( Avrupali Sinoplular Derneginin ) Kurulumunda ve Yönetiminde 2 Dönem Yer alarak ..SINOP, daki Universiteyi 2007 Yilinda bitirerek Teslim, edildikden Sonra, 2008 yilinda  Dernekcilik hayatima nokta koyarak herzaman yapmak istedigim Basin Bölümüne gectim,, 2 Yil gibi Avrupada Türk Mediasinda yer aldim..

Sunu Fark ettim isi tam kaynaginda yerinde ögrenmek oldugunu fark ettim, Yani arayan degil Aranan olmayi secmek istedim Basini birakarak ,2011 Yilinda 3 Sene sürecek olan Disardan bir Egitime karar aldim, hem Calisarak hem Egime yola cikarak  Basin Bölömü ( Universiteye )  basladim. 2013 ortalarinda bitirdim ,, Ardindan Alman Basinindan Teklifleri degerlendirek devam ettim. Sene 2014 yilinda Alman basinindan bir teklif alarak , Almanyanin München Sehrinde 1,5 Sene Basin Müsavirlik Bölümünü Üstün basari ile bitirerek.. Alman basininda Hayatima Devam etmekteyim..

Müziğe ilginiz ne zaman ve nasıl başladı?

Müzik,e olan ilgim Kendimi bildim bile vardi ve halen de var, Rahmetli dedem anlatirdi , seni biz Okula gönderemezdik, O zamanki Ilk okul Ögretmenim beni Boynuma Tenkeden bir davul yapark beni Okula alistirmis..MÜZIK benim icin bir Ilac gibi, Bedenimin Dinlendigi anlar diyebilrim..

Yeni çalışmanız hayırlı uğurlu olsun projenin oluşumunu anlatır mısınız?

2021 sonlarinda Degerli Aranjörüm Nihat Ulas beyle Güzel bir isdisare yaparak,Zeynep Nazli Hanim efendi Düet Arkadsimla beraber. Yillar sonra Rafdan indirerek, Zamansiz Aksamlar Sarkisini Kaliteli ve Zengin bir Calisimla yürüterek Nihat Ulas Kardesimle beraber Sevenlerimizle Bulusturduk. Vefgelade güzel Yorumlar geldi. Bu yorumlarin  Arasindan Sarkimiza  Degerli Sanatcimiz Ertugrul Polat  bir Yorum yazmis ve bu beni cok ama cok mutlu etti. Kendisi ile görüserek su anki ikinci Klibimiz ( ANLAMADI ) adiyla 31.03.2023 Tarinde Yine benim icin vazgecilmez GRAND MÜZIK Kanalimizdan Bulusturduk. Dinleyeni bol olsun insallah.

Otokontrolü müsünüz yoksa hatalar yapar mısınız?

Hayat ve Almis oldugum Egitim beni cok ama cok Otokontrolü olamaya zorlamakda.

Hayat akisi buna zorluyor ister istemez..

Başarılı bulduğunuz yorumcular kimler kimleri severek dinliyorsunuz?

68 Kusaginin hayat serüveninde oldugu gibi, Orhan Gencebay , Ibrahim Tatlises, Bedia Akartürk, Cengiz Kurtoglu , Müslüm Gürses gibi daha sayabiliriz. Genel Anlamdan , THM, TSM, Fantazi Müziklerini  severek dinlerim

Müzikte hızlı tüketim devrindeyiz. Maalesef artık hit şarkı çıkmıyor. Sadece popüler oluyor şarkılar ve tüketimden sonra dinlenmiyor. Bunun nedenleri sizce nedir?

Evet Malesef ögle dönemdeyizki hersey basitlesti, Eski Zengin Real Full Instrumental Müzik sunulmuyor, Hersey Bilgisayarla hazirlanmakta, Bugün var olup yarin yok olan Müzik Sunulmakta..

Zamanda geriye gidip, hayatınızdaki bir şeyi değiştirebilseydiniz bu ne olurdu?

Hayati hatasi ve dogrusu ile yasamak zorundayiz, Zaman insanoglunu ögle yaratmiski Hatalar ve Dogrularla yönünü iyi dengele diye, Elinizde bir Siirli deynegimiz,de olmadigina göre , Hayatimda hic bir Zaman geriye bakmadim, Hayat benim icin bir Otoban gibi , hep ileri geriye dönüs yok, ya ilk cikisdan cikarsiniz yada devam den edersiniz.., Insanoglu  kendini dogru ve dürüst yetistirise , Dünya zaten Degisecek.. Yani siirli deynege gerek yok, Siirli Insanlara gerek var bence..

Müzikal anlamda hedefleriniz neler?

Müzik Anlamda hedefim, kendimi icinde bulabildigim Kaliteli ve  Zengin Kalici Müzik sunmak.. Sanatci olma gibi bir hayalim yok..

Size yapılan ne gibi yanlışı affetmezsiniz?

- Arkamdan gizli is cevirenleri

- Bircok yüzü olanlari

- Yalanin rengi ne olursa olsun

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

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