Aslan Sayım Soruyor? Mutlu Genç Cevaplıyor!

Öncelikle bilinmeyenleriyle Mutlu Genç kimdir? Bizlere kendinizden bahsedermisiniz?

Mutlu Genç: Cevabı bilmeyen yok aslında aslan içi dışı bir adam olduğum için her şeyim yıllardır ortada başka yüzü olmayanlardanım saklamaya çalıştığım bir şey yok bu hayatta iyi bir insan iyi bir baba olmaya çalışan duygularını derin yaşayan bir adam işini layıkıyla yapmaya çalışan çalışkan kendini acımasızca eleştiren ama bir o kadarda geliştirmeye çalışan bir adamım.

Sanat Camiasına girişiniz mesleğiniz olan Makyaj ve Saç Sanatçılığınız ile oldu. Bu süreç nasıl ilerledi? Kimlerle çalıştınız?

Mutlu Genç: Hayalleri için şehir değiştirmek cesaretini gösterenlerdenim izmirliyim yetenekli bir saçve makyaj artisti olduğum için istanbulda çok kısa sürede parladım benim kalbim müzik ve sahne için çarpsa da yaşamak için para kazanmak ayakta kalmak zorundasın ve hiç tanımadığın bir şehir ve milyon ceşit insan. O zamanlar magazin programı yapar ve sunardı sevgili idil çelik er ilk ünlü oydu makyaj yaptığım ve sonra nasıl olduğunu anlamadan paşa dergisinin sanat yönetmenliğine kadar gitti bu iş ilk çekimimi çağla şıkel ile yapmıştım kendisi yeni kraliçe seçilmişti ardından selin toktay ve bir çoğu işinizi iyi yapıyorsanız ve yeteneğiniz varsa farkedilmeniz çok kısa zamanda yol almanızı sağlıyor o yıl istanbuldaki ilk doğum günüydü dedikodulu meyhanede yapmıştım konuklarım arasında gizem özdilli,demet akalın tülin şahin petek dinçöz o yıllarda hepsi model sağolsunlar beni yalnız bırakmadılar pastam geldi klasik iyi ki doğdun kutlamaları bir sürü fotoğraf çekiliyor ben o kadar eğleniyorum ki sabah bir uyandım yüm gazetelerde ünlüleri güzelleştiren adam doğum gününü kutladı yakın dostları onu yalnız bırakmadı haberleri çok şaşırmıştım ne oluyor dedim bu kadar haber tabi çok mutlu oluyor insan ve sonrası hayatım iş anlamında hada bir hız aldı yetişemiyordum.

Müziğe ilginiz ne zaman ve nasıl başladı?

Mutlu Genç: Çocukluk haylımdi ve bu uğurda istanbul yolculuğum başlamıştı ve 1999 yılında bodrumda acılıcak bir clup için izzet çapa sağolsun bizi cenk torunla tanıştırdı al bak yeni solistin dedi cenke o yıl cenk o barın işletmesini yapıcaktı biz el sıkıştık sezonluk çalışıcaktım heyecandan ölüyorum uçaktan indiğimde bodrumda yüzlerce afişimi görünce inanamamıştım her şey yolunda gidiyor ta ki 1999 depremine kadar kahrolduk tabiki genel yas ilan edildi toplandık ve istanbula döndüm evde oturuyorum tat tuz yok telefonum çaldı bir arkadaşım dedi hemen buraya gel nizam bey seni nodrumda izlemiş çok beğenmiş etilerde bir makanı var bu sezon seninle başlamak istiyor gittim ve anlaştık başladıkta fakat kısa bir süre sonra ben bibitaya tıransfer oldum aynı mekanda dört yıl yedi gece sahnedeydim her şey çok başkaydı artık anlatırken kulağa çok hoş gelsede genç yaşında bunca şeyle mücadele etmek başa çıkmak çok zorlayıcıydı ama çok şey kattı hayatıma okulum gibi olduştu bibita benim için.

Yeni single çalışmanız hayırlı olsun. Projenin oluşumunu anlatır mısınız?

Mutlu Genç: Ne kolay ki sanat yolculuğunda deli işi yapıyoruz aslında heran her yerden her şey gelebilir iyi yada kötü kendini kabul ettirmek çok zorlayıcı makyaj sanatcısı olarak ün yapmışsınız e şimdi bu şarkıcımı oldu diyenler ki bu eleştirileri yapanların çoğunun sesi olmayan şarkıcılardı sanki onlara hak ama bana değilmiş gibi :) ben sadece kulaklarımı tıkadım ve yol aldım

Sizin sanat yolculuğunuzda zorluklar nelerdi?

Mutlu Genç: herkes kendine göre zor ve bir o kadar kolay yaptığınız işten emin değillerse zaten seninle çalışmazlar çok zorlayan biri olmadı çok şükür

Hem sahnelerinize ve yeni şarkılarınıza devam ediyorsunuz hem de mesleğiniz olan Makyaj ve Saç Sanatçılığında işyerinizde devam ediyorsunuz. İki alanda da yoğunluk söz konusu bu sizin için zor olmuyor mu?

Mutlu Genç: çift meslek parelel yürütmek karşıdan bakıldığında çok zor görünsede belli bir zaman sonra bir sisteme oturuyor valla aslancım iki çocuk büyütüyorum ihtiyaç halinde gerekirse üçüncü bir iş bile yaparım hayat çok zor artık herkes için

Demet Akalın ile uzun yıllar çalıştınız ve daha sonra Hande Yener’e makyaj yaptıktan sonra yollarınız ayrıldı. Bunun nedeni Hande Yener’le de çalışmanız mı?

Mutlu Genç: Öncelikle Demet Akalın ile işbirliğimiz bittiğinde Hande Yener’in bir kez doğum günü için makyaj yaptım. Aylin Coşkun aracığı ile tanışmıştık ve doğum günü olduğunu kutlayacaklarını söylediler ve o sırada kendisi makyaj yapmamı istedi ve bu sayede oldu çalışmamız.

Bu durum Demet Akalın’ı kızdırdı mı?

Mutlu Genç: Evet kendisi beni takipten çıkardı. Ben sadece işimi yapıyorum ve bu hareketi bir çok kişi tarafından hoş karşılanmadı. Üstünü çiziyorum o sırada birlikte çalışmıyorduk.

Otokontrolü müsünüz yoksa hatalar yapar mısınız?

Mutlu Genç: biraz fazla otokontrol hemde bazen çok yoruyor beni insansın sonuçta hata mutlaka olur her şey insanlar için

Size yapılan ne gibi yanlışı affetmezsiniz?

Mutlu Genç: yalandan nefret ediyorum net insanları seviyorum ve aldatılmayı affetmem mesela iftirayı affetmem

Başarılı bulduğunuz yorumcular kimler kimleri severek dinliyorsunuz?

Mutlu Genç: benim için bu hiç değişmeyecek Sezen Aksu