Aslan Sayım Soruyor? Onur Yaprakçı Cevaplıyor!

Röportaj: ASLAN SAYIM

Öncelikle bilinmeyenleriyle Onur Yaprakçı kimdir? Bizlere kendinizden bahseder misiniz?

Onur Yaprakçı: Mersinliyim. Orada doğdum büyüdüm. 13 yıldır istanbuldayım.. Eğitim hayatımı bitirdikten sonra Oyuncu olarak kariyer hayatıma devam ettim. Şimdi yaklaşık 4 yıldır Yapımcı olarak sektörde kaliteli işler yapmaya çalışıyorum. Hedefim bu sektörde bir marka olmak.

Oyunculuk kariyeriniz nasıl başladı? Bu alanda size destek olan isimler oldu mu?

Onur Yaprakçı: Oyunculuk kariyerim küçük yaşlarda Mersin Şehir Tiyatrosu ile başladı. O zamanlar hayalim olan oyunculuğa profesyonel adım atmak için ergen yaşta istanbula gelmeye karar verdim. Bu alanda bir çok kişi destek oldu ve önümü açtı. Teker teker isim veremem çünkü bir kişiyi eksik söylerim olmaz. Hepsinin desteği önemli ve kıymetli benim için. Ben bu yolda önümü açan destekleyen hocalarıma, abilerime çok teşekkür ederim.

Bir çok rolde sizi gördük ve sevdik neşeli sempatik bir tarzınız var ve bu yüzden dolayı bir soru sormak isterim. Bir oyuncu her rolde kendini gösterebilir mi? Komedi oyuncusu ayrı dram oyuncusu ayrı mı olmalı ?

Onur Yaprakçı: Aslında oyuncu her rolü oynayabilmeli. Dünya genelinde bu böyledir fakat bu ülkemizde mümkün olmuyor. Sektördekilerin oyunculuğa bakış açısı ve kuralları çok farklı. Birde Bizim seyircimizin kalıplaşmış alışkanlıkları var. Bi komedi oyuncusunu ciddi bir rolde gördüğü zaman inanmıyor, gerçekçi gelmiyor. Yada dram oynayan bir oyuncuya komedide gülemiyor. Bu kalıbı kıran oyuncular var tabiki ama ülkemizde sayısı çok az. Biz onlara üstad diyoruz. Yani bu yetenek ve seyirciye kabuş ettirme sevdirme meselesi. Bunu beceren oyuncu Dramda oynamalı, komedide. Doğrusu bu.

Oyunculuğun dışında film yapımcısı olarakta sizi severek takip ediyoruz. Sizi bu yöne iten neydi?

Onur Yaprakçı: Açıkçası bende bir oyuncuyum ve bu süreçte setlerde ,sektörde çok sayıda yapımcı gördüm tanıdım. Buna küçümsemek demeyelim ama yapımcıyım diye ortada dolaşan o kadar çok vizyonsuz,yeniliklere kapalı yapımcı var ki. Ben bunu değiştirmek istedim. Bu yapımcılar yaşlarından dolayı yeni jenerasyona ayak uyduramıyor. Üretkenlik yok, hep aynı senaryolar,aynı hikayeler aynı çekim tarzı. Beni bu yöne itende bu. Sadece bu sektörde değil her alanda genç yönetici ve girişimciler olmalı.

Bir seçim hakkınız olsa kamera önü mü olurdu? Yoksa arkası mı?

Onur Yaprakçı: Şuan iki tarafta varım. Hem kamera önü hem arkası. İkisine ayrı ayrı seviyorum. Seçim yapmam mümkün değil.

Sosyal Medya’yı aktif kullanan ünlü isimlerdensiniz bu alanda güzel izlenme ve beğeni alıyorsunuz. Sosyal Medya için profesyonel olarak bir çalışma yapıyormusunuz?

Onur Yaprakçı: Ben sosyal medyayı daha çok yaptığım işleri filmleri paylaşmak duyurmak için kullanıyorum. Onun haricinde profesyonel bir çalışma, sosyal medya fenomenliğine giriyor. O alanda bir kariyer planlamam yok.

Otokontrollü müsünüz, yoksa hatalar yapar mısınız?

Onur Yaprakçı: Otokontrol konuya göre değişiyor. Bizim işimiz insanlarla . bir işi sorumluluğu birine verdiğinizde ve o kişi hata yaptığı zaman, O kurumun başındaki de hata yapmış oluyor. Kişisel bir hatam olmaz genelde. Kontrolüm dışında gerçekleşen bir çok hatanım içinde buldum kendimi. Ama nihayetinde ikincisi olmuyor.

Size yapılan ne gibi yanlışı affetmezsiniz?

Onur Yaprakçı: Şahsıma karşı olan yanlışı affederim. O da yanlışı yapan kişinin gerçekten pişman olduğunu hissedersem. İşime karşı yapılan hiç bir hatayı affetmem. Bizim işimiz hata kabul etmez.

Mutlu giden evliliğiniz ve dünyaya gelen bir çocuğunuz var. Yoğun iş temposunda ailenize ne kadar vakit ayırıyorsunuz?

Onur Yaprakçı: Aile ile vakit geçirmek, iş stresinden uzaklaşmak için çok önemli. O yüzden düzenli vakit ayırıyorum.

Matine Film şirketiniz için neler söylemek istersiniz?

Onur Yaprakçı: “Matine Film” olarak 4 yıldır film sektöründe kaliteli işler yapmaya çalışıyoruz. Ekibime ve çalışma arkadaşlarıma çok güveniyorum. Marka olma yolunda hep birlikte büyük emekler veriyoruz vermeyede devam edeceğiz.

Film şirketinizin çıkaracağı film tarzları neler olacak?

Onur Yaprakçı: Bir tür seçimimiz yok. Projenin konusu ve bizi heyecanlandırması önemli. Matine Film olarak Korku, Komedi, Gerilim,Aksiyon projeri üzerinde bir çok filmimiz var ve olmayada devam ediyor. Yakın zamanda “Oyun Bitti” isimli aksiyon gerilim projemizin setine çıkacağız.