Aslan Sayım Soruyor? Ozan Koçer Cevaplıyor!

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Bu hafta röportaj konuğum Türk pop müziğine kazandırmış olduğu hit şarkılar ile dikkatleri üzerine çeken Ozan Koçer oldu. Müziğe dair samimi açıklamalarıyla Yeni Çağrı gazetesine konuşan Ozan Koçer yeni projelerini sizler için anlattı. İşte o röportaj sizlerle.

Müziğe ilginiz ne zaman ve nasıl başladı?

Ozan Koçer: Müziğe ilgim aslında gençlik yıllarımda başladı çoçukken futbol ile ilgileniyordum oldukçada başarılıydım ailemde müzikle ugraşan babam ve ablam var onlardan etkilendim aileden gelen bir müzik sevgisi hep var.

Yeni single çalışmanız ‘Ben Yokum’ hayırlı uğurlu olsun. Bu projenin oluşumunu anlatır mısınız?

Ozan Koçer: Uzun zamandır yeni soundlarla beraber güzel bir çalışma yapmak istiyordum şarkının alt yapısı ve soundlar oldukça modern pop dünyasının ruhumu yeniden şaha kaldıracağım.

Yaktım Gemileri, Boşuna Boşuna, Sönmüyor Ateşimiz, Zalimsin, Yansın Dünya gibi bir çok hit şarkı ile müzik listelerinde iz bıraktınız. Daha sonra bir ara verdiniz ya da bir sessiz geçen zaman oldu bu neden kaynaklandı?

Ozan Koçer: Aslında bir ara yok her sene yeni bir çalışma yapıyorum son beş senede 5 single yaptım ve dünyada bir çok konser ve şarkıcılarla feat yaptım Azerbaycan Lübnanlı sanatçılarlada

Önünüze geçen size köstek olan kişiler oldu mu? Bunun önlemini nasıl aldınız?

Ozan Koçer: Her zaman bu piyasada böyle. Sorunlar var tabiki defalarca karşılaştım. Ben yeteneğime sesime ekibime çok güveniyorum zirveye beraber adım adım yükseleceğiz

Otokontrollü müsünüz, yoksa hatalar yapar mısınız?

Ozan Koçer: Oldukça otokontrollüyüm detayları severim ama tabiki hatasız kul olmaz;)

Size yapılan ne gibi yanlışı affetmezsiniz?

Ozan Koçer: İhanet iftira ve aileme gelecek yanlışları affetmem

Başarılı bulduğunuz yorumcular kimler? Kimleri severek dinliyorsunuz?

Ozan Koçer: Sezen Aksu ve Yıldız Tilbe Türkiyeden favorilerim yıllar önce Sezen Aksudanda şanıma inanma şarkısını almıştım canlı ona okuduğumda çok begendi ve bana verdi dünyadada Shakirayı dinlerim beraber yıllar önce konser vermiştik aynı sahnede enerjisine hayranım

Müzik sizin için ne ifade ediyor?

Ozan Koçer: Müzik benim için bir tutku bağımlılık gibi aralıksız günlerce sahnede kalabilirim şarkı söylemek nefes almak gibi

Aşk hayatınız nasıl gidiyor? Kıskanç bir erkek misiniz?

Ozan Koçer: Dozunda kıskancım diyebilirim sahiplenmeyi severim aşk hayatımda şu an bir gelişme yok olduğunda bütün sevenlerim ve sizler göreceksiniz

Yeni projeleriniz neler? Sevenlerinizi neler bekliyor?

Ozan Koçer: Mükemmel bir yaz şarkısı geliyor diyebilirim ve sonrasında dünya konser turnem başlayacak Canada, Amerika ve latin ülkelerinde sahne alacağım meksika brezilyada çok güzel işler yapacağız