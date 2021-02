Aslan Sayım Soruyor? Özlem Balcı Cevaplıyor! 

‘’Kalbimin sesini dinleyecek kadar aptal değilim’’

Merhaba nasılsın? Pandemi Sürecini nasıl geçiriyorsun?

Özlem Balcı: Pandemi süreci boyunca biz hep setteydik yoğun çalıştık şimdi bir süreliğine ara verdik çalışmaya. Hayatımı çok stabil yaşıyorum. Evimde kedim köpeğimle inzivadayım. Onun dışında ailemi sık sık ziyaret ederek geçti bu zorlu süreç. Ülkemiz için Rabbim daha kötüsünü yaşatmasın...

Özlem Balcı kimdir? Kendinden bahsedermisin?

Özlem Balcı: Özlem Balcı ... O bir yörük torunu has ve has yörük kızıdır. Dedeme Efe soyismini Atatürk vermiş, biz Efe torunuyuz. Kurtuluş savaşında batı cephesinin kahramanı olmuş bir ecdadın torunuyum. Gurur duyuyorum. Aileme çok düşkünüm tek hassas noktamdır. İnsanlara hayvanlara yardım etmeyi çok seviyorum. Milliyetçi biriyim. Bazen hanımefendi çizgimden çıkabiliyorum sokak hayvanları konusunda panter olabilirim.

İlk oyunculuk serüvenin ile başlamak istiyorum. Bu meslek senin içinde çocukluk aşkı mı oldu?

Özlem Balcı: Hayır çocukluk aşkım diyemem. Bu işi kafama sokan hayat şartları oldu. Kadere inanırım ben. Yazgımızda oyuncu olmak varmış diyelim. Ama kaderini insan kendi belirler. Ben çok istekli ve ısrarcı olmasaydım başaramazdım. Benim için imkansız diye birşey yoktur; sadece biraz zaman alır.

TRT 1 de Seksenler dizisinde Yıldız karekterine hayat veriyorsun. Nasıl gidiyor çekimler?

Özlem Balcı: Çekimler güzel hersey yolunda çok şükür. Yayın devam ediyor şuan, ancak biz biraz dinlenme molası verdik. Stoklu gidiyoruz şuan izlenen bölümler iki ay öncesine ait yani benim kilo vermeden önceki halim:)

Seksenler dizisi uzun soluklu bir dizi oldu. Sen bu projeye ne zaman dahil oldun?

Özlem Balcı: Ben 2012 yılında 35. Bölüm itibari ile dahil oldum diziye. Seyirci benim oynadığım karakteri çok sevince uzun soluklu oldu rolüm.

Biraz siyaset konuşalım bu alanda basında çok yer aldın. Üniversitede de aslından Siyaset Bilimlerini okudun. Nereden geliyor bu sevda?

Özlem Balcı: İşte bu sevda çocukluk aşkı benim için. Babam emekli emniyet mensubu; devlet,vatan ve bayrak kavramlarının önemini babam çok iyi anlatmış olacakki siyasi anlamda liderlik ruhu işledi içime. Babamın üniformasını her işe gidişinde ben hazırlardım. Çocuk olsam da çok mutlu olurdum. Babam devlet babaya hizmete gidiyordu ve bu iş çok kutsaldı benim gözümde. Benim kızım kaymakam olacak diyerek beni siyaset bilimi okumaya yolladı babam. Ama ben oyuncu oldum. Şimdi artık babamın isteğini yerine getirme vakti geldi. Milletvekili olmak istediğimi duyunca babamın gözler parladı. İşte insan o bakışlara ölür.

TRT 1 de kendi programlarınıda hazırladın. Ekran macerama yapımcılık tarafında geldi. Oyuncu olmak mı zor yapım tarafı mı?

Özlem Balcı: Trt1 de Ana Kuzusu isimli yarışma Programının ilk dönem sunuculuğunu yaptım. Ancak o dönemki yoğun tempom ve sağlık sorunlarım nedeniyle devam edemedim. Belgesel yapımcılığını halen yapıyorum. Yapım şirketim var. Her ikisi de ayrı ayrı zor ama çok eğlenceli. Yapım kısmı galiba beni daha çok mutlu ediyor. Yönetmeyi başta olmayı ve lider olmayı sevdiğim için olsa gerek.

Kendini eleştirecek olsan? En çok neyini eleştirirdin?

Özlem Balcı: Ben bukelamun gibiyimdir. Kendimde eleştirecek bir nokta hissettiğim an kendi kuyruğumu kendim kopartır yeniden yenilenmeyi bekler ve rengimi ona göre ayarlarım. Her sıkıntımı her arızamı hep kendim çözdüm. Hatalı olduğum yanlış yaptığım konularda hemen çözüm merkezi oluşturup beynimin dediklerini yapıyorum. Kalbimin sesini dinleyecek kadar aptal değilim.

Sana yapılan ne gibi yanlışı affetmezsin?

Özlem Balcı: Aldatılmayı affetmem. Ben yapmıyorsam aslanım sen de yapmayacaksın. Kendime bu saygısızlığın yapılmasına müsade etmem. Sadık erkek yok ise de yalnızlık hepsinden daha güzel. Empati yapılırsa beni daha net anlayabilirler.

Otokontrollü müsün, yoksa hata yapar mısın?

Özlem Balcı: Çok hem de fazlasıyla. Ama bazen insanız ve basiretimiz bağlanabiliyor. Önemli olan hatadan dönebilmektir. Ben hatalarımı bıçak gibi kesip atarak otokontrolümün yardımı ile sonlandırmışımdır.

Hep kariyer olmaz! Aşk hayatında aradığın mutluluğu bula bildin mi?

Özlem Balcı: Hep kariyer hep kariyer... Aşk aranmaz bence. O nedenle şuan bir arayışta değilim. Ama hayat bu ne zaman kim karşına çıkar hiç bilemezsin. Çok enteresan eksikliğini de hissetmiyorum. Galiba fazla seçiciyim sigara içmesin hayvansever olsun sadakatli olsun adam olsun işte kısaca... Varsa öyle biri bana ulaşsın:))

Sevenlerini ne gibi yeni projeler bekliyor?

Özlem Balcı: Şanlıurfa’da bir belgesel projem var. Bir tv Programı hazırlığındayım. Pandemi biterse talk showlarıma devam edeceğim. Seksenler devam edecek. Boş duranı Allah sevmez. İş nerde ise Özlem Balcı ordadır.

Sevgiler öpüyorum hepinizi...