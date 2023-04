Aslan Sayım Soruyor? Pınar Eliçe Cevaplıyor!

Öncelikle sanat hayatınız hep büyük aralar vererek ilerledi hep zirvede iken aralar verdiniz bu araların nedeni nedir?

Sanat hayatımın zirvesindeyken bir evlilik gerçekleştirdim ve dünya güzeli 2 tane çocuk dünyaya getirdim ve anne oldum. Anne olurken zaten öncesinde çocuklarımı kulislerde sahne arkasında ya da bakıcılarla büyütmek istemiyordum zaten mevcut hayatımda Şöhret anlamında herşeyi fazlasıyla tatmış ve hayalini kurdum her şeye sahip olmuştum sırada annelik vardı onun içinde evlatlarıma iyi bir anne olmak istedim çünkü hayatım boyunca her şeyin en iyisini yapmak için uğraştım.

Ve annelikle birlikte çocuklarım yetişkin olup artık kendi kararlarını alıp kendi ayaklarının üzerinde durabilecek noktaya geldikten sonra da yeniden kaldığım yerden devam etmek istedim

Hem yeni şarkı hem televizyon programı ile ekranlara dönüş yaptınız. Pınar Eliçe bomba etkisi yarattı. Televizyondan bahsedelim mi? Program teklifi ne zaman aldınız?

İnsanlar Pınar eliçi yeniden dönüş yaptığında sanki pınar'ın arkasında bir back roundu yokmuş da sanki Pınar sıfırdan birisiymiş gibi bir algı oluşturuldu ama benim geçmiş hayatında çok başarılı işleri imza atmış ve Maksim gazinosu dahil olmak üzere sahne performansı konusunda sayılı isimler arasında yer almış bir sanatçıydım Bu sebepten değişen tek şey bu süreç içerisinde müzik dünyası ve televizyon dünyası insanların beğenileri sevdiği şeyler de farklılıklar var E tabii Ben de olgunlaştım bu süreç içerisinde kendimi ekranı hazır hissettim.

Sanırım ben hazır olduğum enerjiyi etrafa yaydım öyle zannediyorum ki bundan sonra da bir anda teklif geldi öncesinde bir hazırlığım yoktu açıkçası teklif geldiğinde de hiç düşünmeden kabul ettim çünkü ekibe güvendim ekibin başındaki yapımcımızın profesyonelliğini ve tecrübelerini güvendim O yüzden de şu anda televizyon programım gayet iyi gidiyor çok izleniyor ve reaksiyonu izleyiciden çok olumlu aldım O yüzden çok mutluyum

Magazin programı size uygun geldi mi? Yıllardır magazine değer katan siz sanatçılar şimdi ise yorumcu olarak oradasınız?

Vallahi uygun geldi ki 1 yıldır izleyici beni ekranda görmek istiyor demek ki izleyicinin kalbine dokunabilmişim. Ayrıca magazin yorumu yapan ilk isim olmadığı için bu soruya benimle değil benden önce de zaten devam ediyordu Ben sadece bu furyaya katılmış oldum.

Kendimi hiçbir zaman için profesyonel bir yorumcu olarak görmedim ben halkın içinden de gelmiş bir sanatçı olarak camianın içinden gelmiş yıllarca bu işi yapmış biri olarak fikirlerimi paylaşıyorum insanlarla yoksa her şeyin en iyisini Ben bilirim benim yorumlarım şahane gibi hiç böyle iddialarım yok Çünkü ben her şeyden önemlisi bir sanatçıyım yorumlarımı bir anne içgüdüsüyle bir sanatçı güdüsüyle tamamen objektif ve kırıcı olmadan elimden geldiğince hassasiyet göstererek yapıyorum izleyicilerden aldığım reaksiyonda doğru yolda olduğumu gösteriyor zaten

Yeni single çalışmanız hayırlı uğurlu olsun projenin oluşumunu anlatır mısınız? Kimlerle çalıştınız?

Teşekkür ediyorum çok uzun bir çalışmaydı çok fazla şey düşündük günlerce toplantı yaptık ama aldığım reaksiyonlarda sevebilseydim çok fazlaca ön plana çıktı zaten bir Ferdi Tayfur şarkısıydı Bu yüzden de o şarkıyla çıkış yapmak istedik.

Her şeyi çok fazla hassasiyet gösterdim kostümlerimi hassasiyet gösterdim saz ekibine gösterdim açıkçası tüm stüdyo çalışmalarına ciddi anlamda günlerce gidip okuma yaptım yani öyle bir şarkı bulup da stüdyoda söyleyip çıkmadık açıkçası. Ve insanlar şarkıyı zaten biliyorlardı ama bir kadın yorumcudan gelmesi heyecanlandırdı insanları ve o yüzden Çok beğenildi.

Menajerliğimi yıllardır sektörde çok başarılı işlere imza atmış olan Kemal aslan ile yapıyoruz albüm de zaten Kemal aslan'ın desteği ve projesi ile çıktı her şey çok güzel gidiyor Çok mutlu olduğum bir dönemdeyim

Otokontrolü müsünüz yoksa hatalar yapar mısınız?

Hayat bana bir şey öğretti Siz istediğiniz kadar oto kontrollü olun kul plan yapar cenab-ı hak gülermiş O yüzden de hedef koymak güzel bir şey ama hedefe odaklanırken de etrafınızda akıp giden hayatı da yok sayamazsınız. O yüzden de oto kontrol demeyelim ama kendimle ilgili konularda son kararı ben veririm o yüzden de sık eleyip tokurum öyle oldu bittiye getirmemiş bir şeyi ne dostluklarında ne aile hayatında ne kendimle ilgili konularda içerisinde insani duyguların olduğu her konu benim için çok hassastır öyle tamamdır bitti deyip de rafa kaldıracağım bir şey değil yani

Başarılı bulduğunuz yorumcular kimler kimleri severek dinliyorsunuz?

Vallahi tek tek isim saymayı taksam sayfalar yetişmez Çünkü hakikaten Türkiye'de çok iyi yorumcular var çok iyi sesler var. Ama Ebru Gündeş kesinlikle dinlediğim en önde gelen isimlerden bir tanesi diğeri Allah rahmet eylesin Müslüm Gürses Sezen Aksu unlar benim için özel isimler Ama tabii şöyle de bir şey var ben kulağa hoş gelen ve bana kendimi İyi hissettiren her türlü müziği seviyorum yani yeri geliyor baht da dinliyorum yeri geliyor klasik müzikten çıkıp bach da dinleyebiliyorum. Bazen jaz dinlemek istiyorum O yüzden benim için sadece tek tarz müzik dinliyorum diyemiyorum yeri gelir bazen Türk halk müziği dinlemek isterim sanırım O anki insanın ruh haliyle de alakalı bir durum

Müzikte hızlı tüketim devrindeyiz. Maalesef artık hit şarkı çıkmıyor. Sadece popüler oluyor şarkılar ve tüketimden sonra dinlenmiyor. Bunun nedenleri sizce nedir?

Sadece müzikte değil bence dünyada da zaten bir tüketim çılgınlığı var her alanda insanlar fazlasıyla her şeyi çok çabuk kullanıp atmaya başladı müzik dünyasında bence birazcık Duygu yoksunluğu yaşanıyor her şeyin sanal ortamda yaşandığı insanların birbirleriyle temas etmediği bir dünyada aşktan da bahsetmek biraz zor aşk acısından da

Çünkü en kıymetli aşk şarkıları yaşadığınız yoğun duygulardan ve O duygunun sizi de bıraktığı tesirden kaynaklanır Bu sebepten artık herkes daha isyankar daha Protestan şarkılar seviyor çok fazla insanların artık duygusal şeyleri tahammülü yok öyle zannediyorum

Zamanda geriye gidip, hayatınızdaki bir şeyi değiştirebilseydiniz bu ne olurdu?

Hayatımı geriye sayıp da değiştirmek istediğim hiçbir şey yok yaşamımda açıkçası Çünkü yaşadığım her şeyin bana çok büyük bir ders olduğunu düşünüyorum nasıl ki ekmek çiğnenmeden yutulmuyorsa bir bebek emeklemeden yürümüyorsa hayatınızda bir şey yapmak için adım atmanız gerekiyorsa o zaman demek ki benim de şu anki Pınar eliçi olabilmem bu olgunlukta olabilmem için o süreçlerden geçmem gerekiyordu

Allah'a şükürler olsun toplumun içine çıkamayacak kadar yüz kızartıcı bir şey yaşamadım ne doğadaki bir canlıya zarar verdim Ne hayatımda bir insana kötülük yaptım elimden geldiğince iyi biri olmak için savaştım Ve tabii ki hatalarım oldu elbette ki olacak olgunlaşmak için bunları yaşamamız gerekir bu hayatta hiç kimse sizi dünyayı gönderirken %100 saf sevgi ile geldiniz bir yerde %100 de korumacı bir hayat yaşayamazsınız düşe kalkıp öğreniyoruz hayat

Size yapılan ne gibi yanlışı affetmezsiniz?

Bana yapılan yanlışların intikamını almaya kalksaydın bu zamana kadar çok fazla düşmanımla savaşırdım ben hiç bu kafalarda birisi değilim açıkçası bana birisi kötülük yaptığında yaptığım şeyi onu yok saymak ve hayatımdan uzaklaştırmak olur.

Namus şeref haysiyet meselesi olmadığı sürece ailem ve çocuklarınla ilgili bir konu olmadığı sürece bu hayatta kızgınlıkla söylenen şeyleri de affedebilirim insanların yanlışlıkla istemeden de olsa yapılan şeyleri affedebilirim Ama dediğim gibi bazı şeyler var direkt karakterinde ya da benim kırmızı çizgilerimde onları affetmem

Aşk hayatınız nasıl gidiyor? Kıskanç bir kadın mısınız?

İnsanlar insanlar çıktı tabii ki ama adını aşk diyemeyiz yani çünkü hayatım boyunca çok dikkatli yaşamak zorunda hissettim kendimi anne olduğunuz zaman Çünkü eskisi kadar rahat olamazsınız kıskançlığa gelince de insanlar sevdiği insanı kıskanır her şeyi dozajında güzel

İnsanlar birbirlerini kıskanabilirler ama kıskançlık bir sevgi gösterisi değil kimi insanlar kendi işlerinde yaşadıkları ruhsal dengesizliklerin ya da ruhsal problemlerini karşısındaki insana baskı uygulayıp onun üzerinde üstünlük sağlayarak göstermeye çalışır O yüzden kıskançlık dozajında tatlı tatlı olursa keyiftir diğer türlüsü tehlikeli oluyor