Aslan Sayım Soruyor? Pınar Soykan Cevaplıyor!

Mankenlikten şarkıcılığa geçiş yaptınız ve şarkıcılık alanında daha çok ses getirdiniz. Mankenlik dönemlerinizi özlüyor musuz?

Pınar Soykan: İkisinin de yeri farklı bende podyum zamanlarımı asla unutmam çünkü çok güzel işler yaptım fakat tekstil piyasası bitince işlerde azalmaya başladı, bende zaten yavaş yavaş müziğe eğilmiştim aslında.çocukluğumdan beri müzik hayatımda hep vardı benim ,profesyonel olarak 2011 yılında başladım ve sahneyi çok sevdim şarkı söylerken kendimi göklerde yıldızların yanında hissediyorum çok değişik bir şey ve çok heyecan verici bir duygu her şarkı söylediğimde hala heyecanlanıyorum

Müziğe ilginiz ne zaman ve nasıl başladı?

Pınar Soykan: Müzik kariyerim 2011 yılında çıkarttığım maxi single ile başladı. 2014 yılında dolu dolu bir fantezi & pop tarzında albümü yaptım. Orhan

Ölmez ile “Dön Desem” şarkısına düet yaptık. Yıldız Tilbe’den sıfır şarkı hediye aldım. Çok güzel, içime sinen tam uzun yol şarkılarla dolu bir albüm. 2017 yılında “Yokum Ben“ şarkısını söyledim. O yıl belki en çok remix yapılan şarkılardan birine imza attı. Ardından 2018 yılında art arda iki şarkı yayınladım: sözü ve bestesi Melda Gürbey’e ait olan “Mesela” hemen ardından Kerem Güneş’e ait “Yıkılmam” şarkısıyla o yazı karşılamıştım. 2019 yılında ise çok sevilen, kültleşmiş şarkılardan biri olan sevgili Ferda Anıl Yarkın’nın “Üzülme“ şarkısını yayınladım. Bana o yıl “Yılın En İyi Cover’ı” ödüllerini getirdi. 2020 yılında yayınladığım Hande Ünsal ve Bade Derinöz’e ait “İkimiz Adına” bana çok güzel kapılar açtı, çok sevildi.

Ve son olarak 2022’de ki yeni göz göz bebeğim “Bilemedim” şarkımı sizlerle paylaştım. Şarkılarımın sezonluk değil, ömürlük şarkılar olduğuna inanıyorum. Eminim “Bilemedim” de zaman içinde sevilen hit’ler arasına girer

Yeni single çalışmanız ‘Bilemedim’ hayırlı uğurlu olsun. Bu projenin oluşumunu anlatır mısınız?

Pınar Soykan: Söz ve müzik Murat Güneş

Aranje Serkan Balkan

Fotoğraflar Burak Dirik

Styling Ces’t La vie

Klip yönetmeni Mustafa Özen

Klibi Avm’nin içinde oyun salonunda bowling alanında çektik saat 23:00 da başladı sabah 5:30 da bitti çok yorulduk ama ortaya çok güzel görüntüler çıktı

İkimiz Adına şarkınızdan sonra 2 yıl ara verdiniz. Bunun nedeni pandemi olması mı? Yoksa doğru şarkıyı bulmak mı?

Pınar Soykan: Evet mecburen ara verdim. Fakat bu zamanı boş geçirmedim , hep şarkı aradım çalıştım ve sonunda aradığımı buldum .belki de pandemi bana bu şekilde yaradı diye düşünüyorum bu bekleyiş istediğim şarkıyı bana getirdi .burdan tekrar sizin aracılığınız ile sevgili murat güneşe şarkısını bana emanet ettiği için çok teşekkür ediyorum

Akustik performanslarınızla Youtube kanalınızda sevenlerinizle buluşuyorsunuz. Seslendireceğiniz eserleri nasıl seçiyorsunuz?

Pınar Soykan: Akustik okumayı çok seviyorum bana huzur veriyor , çok uzun zamandır dinleyiciler benden hep akustik yapmamı istiyorlardı bende onları kırmadım ve kendi kanalımda kendi sevdiğim şarkıları seslendirmeye başladım. Eser seçerken sesime gidecek ve keyif aldığım şarkıları seçiyorum

Müzikte hızlı tüketim devrindeyiz. Maalesef artık hit şarkı çıkmıyor. Sadece popüler oluyor şarkılar ve tüketimden sonra dinlenmiyor. Bunun nedenleri sizce nedir

Pınar Soykan: Artık çok hızlı tüketiyoruz, çok hızlı sıkılıyoruz. Hem maddi hem manevi yoruluyorsunuz albüm yaparken. Aylarınızı, yıllarınızı alıyor. O albümden sadece iki üç şarkı öne çıkıyor gerisi arkada kalıyor. Bunca emek çöpe gitmiş gibi hissettiriyor. Bu sebepten tek tek, sık sık dinleyicilerle buluşmak bana çok daha mantıklı geliyor. Hem dinleyicilerle aramızdaki o mesafeyi uzatmıyoruz hem de sık üretim bizleri de motive ediyor.

Uzun yıllardır mutlu giden bir evliliğiniz var. Mutlu evliliğin formülü ne desek?

Pınar Soykan: Allah herkese benimki gibi güzel bir evlilik nasip etsin inşallah

Mutluluğun formülü aslında çok basit sadece karşılıklı saygı biz sadece saygımızı koruyoruz ve sevgimizi böylece ayakta tutuyoruz

İkimizde işlerimizde birbirimize yardımcı oluyoruz hatta benim işimde eşim daha çok koşturuyor diye bilirim iyi ki hayatıma girmiş ben kendimi çok şanslı hissediyorum

Normal bir evlilik değildi yeri geldiği zaman bir arkadaş gibi birbirimizi anlaya bilmekte çok önemli

Otokontrollü müsünüz, yoksa hatalar yapar mısınız?

Pınar Soykan: Tabi ki benimde yaptığım hatalar olmuştur ama düzeltilmeyecek hatalar değil. Ama genellikle kontrollüyümdür.

Size yapılan ne gibi yanlışı affetmezsiniz?

Pınar Soykan: Yalanı kesinlikle sevmiyorum

Haksızlığa gelemiyorum

Dedikodudan nefret ediyorum

Bunları affedemiyorum

Başarılı bulduğunuz yorumcular kimler? Kimleri severek dinliyorsunuz?

Pınar Soykan: Bir çok isim var tabi ki

Benim dinlediklerim

Derya Uluğ

Sıla

Ebru günden

Kenan doğulu

Tan