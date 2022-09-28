Aslan Sayım Soruyor? Rumeys Cevaplıyor!

Öncelikle bilinmeyenlerinizle bizlere kendinizden bahseder misiniz?

Rumeys: Çok gizemli birisi değilim bilinmeyenim yok ama bu tabiki benim fikrim çevremdeki insanların geneli ya burcumdan kaynaklı ya enerjimden kaynaklı yada duruşumdan kaynakli böyle fikirlere sahip oluyorlar aslında bu soruyu onlara sormak lazım bence çok doğal ve sempatik biriyim.

Müziğe ilginiz nasıl başladı? Müzik yolculuğunuzu anlatır mısınız?

Rumeys: Ani bir kararla yeni aldığım gitarla ufak tefek melodiler yaparken ve bununla beraber yazdığım sözler çevrem tarafından beğenilince kendimi müzik camiasının içinde buldum.ve tek temennim bu camianın içinde olmak.

Müzikle ilgili bir ailede doğdum türkü şarkı her tür müzik dinleyen bir aileye sahibim kısacası genlerde var demek daha doğru olur ama tabiki bunun yanında şarkı söylerken ve özellikle kendi şarkılarımı seslendirirken sanki ulaşılması imkânsız bir zirveye çıktığımı hissediyorum ve aşırı haz alıyorum. Ben şarkı söylerken ben oluyorum.

Yeni single çalışmanız hayırlı olsun projenin oluşumunu anlatır mısınız?

Rumeys: Teşekkür ediyorum.bu aslında benim en ilk şarkım dört günlük bir gitar öğrencisiyken beşinci günü yazıp besteledigim ilk göz ağrım tabiki içinde yaşanmışlıklar olan bir eser aslında ne nefretle besleniyorum nede inatla yükselmek istiyorum yaşanmışlıklara menfi açısından baktığımda kaleme aldığım bir eser :)

Otokontrollü müsünüz, yoksa hatalar yapar mısınız?

Rumeys: Bir defa yapılan hataları affederim devamı olursa sıkıntı otokontrolu sağladığım durumlarda var ama çok otokontrollu olduğum söylenemez zannediyorum yapımda biraz tez canlılık var güzel giden bişey olunca enerjim aşırı tavan yapıyor aksi taktirde otokontrolu çok sağlayamıyorum kısacası duruma göre değişir

Zamanla geriye gidip hayatınızdaki bir şeyi değiştirebilseydiniz bu ne olurdu?

Rumeys: Aslında bir şeyi değil bir çok şeyi değiştirmek isterdim ve bunlardan bir kaçını sizlerle paylaşayım babamla ve abimi geri getirmek isterdim ve küçük yaşta daha radikal kararlar almak isterdim böylece belki bir çok şeye gecikmezdim bunun dışında başka bir şey yok..

Müzikte hızlı tüketim devrindeyiz. Maalesef artık hit şarkı çıkmıyor. Sadece popüler oluyor şarkılar ve tüketimden sonra dinlenmiyor. Bunun nedenleri sizce nedir?

Rumeys: Bu sadece müzik için geçerli değil herşey çok çabuk tükeniyor üreten toplumdan daha çok tüketen bir toplumumuz var ne yazikki eğer üreten her anlamda donanimlı bir müzisyen olursak başarı uzak olmaz diye düşünüyorum..

Başarılı bulduğunuz yorumcular kimler? Kimleri severek dinliyorsunuz?

Rumeys: Müzik takdir edersiniz ki kişisel değil evrenseldir. Ve ben yabancı müzik dinlemeyide çok severim ve buna örnek verebileceğim tek bir isim var bu kişide `Adele’ türk yorumculara gelirsekte kendisinin çok büyük hayranı olup bununla beraber müzigi bana sevdiren ve hissettiren isim Müslüm Gürses’tir..

Müzikal anlamda hedefleriniz neler?

Rumeys: Benim nezdimde müzisyen her anlamda değişime açık olmalı ama kendi değer ve tınısını bozmadan en sonuna kadar gitmeli ve hedeflerim bu yönde..

Aşk hayatınız nasıl gidiyor? İlişkilerinizde çok kıskanç mısınız?

Rumeys: Bilmiyorum aşk çok değişik bir duygu aşık olursam kıskanırım herhalde delice aşık olmadan bu soruya net bir cevap veremem ama sevdiklerimi çok paylatigim soylenemez.