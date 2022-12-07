Aslan Sayım Soruyor? Salih Yurtsever Cevaplıyor!

Dijital içerik üreticisi Salih Yolusever’den 2023 yılına özel içerikler yakında YouTube kanalında yayında.

Salih Yolusever teknolojide yeni çıkan ürünlerin tanıtımını yaparak teknoloji sever alışveriş tutkunlarını çektiği profesyonel videolar ile aydınlatıyor.

Türkiyeden Fransa’ya yerleşen ve daha önce Futbol geçmişi olan başarıl influencer Salih Yolusever medya sektöründe uzun yıllardır yer alıyor. Yurt dışında olduğu için yeni çıkan ürünlere ilk çekim yapabilen ve videolar paylaşan Salih Yolusever yurtdışında olmasının avantajını yaşıyor.

Salih Yolusever birbirinden yeni içerikleriyle sevenleriyle buluşmaya devam ediyor.

Yeni yıldada yeni ürünler ile YouTube kanalında sizlerle

Salih Yolusever kimdir? Bilinmeyenleriyle kısaca kendinizden bahseder misiniz?

Salih Yolusever: 28.11.1981 yılında izmir'de doğdum yay burcu olduğumdan dolayı gezmeyi araştırmayı yeni yerleri keşfetmeyi yeni insanlarla tanışmayı çok seviyorum diyebilirim tam yay burcu nun özellikleirini taşıyorum denebilir açıkcası bavulum her an hazır. Son olarak Fransada yaşıyorum.

Öncelikle Türkiye'den Fransaya yol alan hikayeniz var. Neden yurtdışına taşındınız?

Salih Yolusever: Arkadaşım vasıtasıyla tanıştığım eşim (aysel) 10 senelik fransa maceramın sebebi oldu diyebilirim 2010 senesin de izmirde tanışıp 2012 hayatımızı birleştirerek yerleştiğim fransa'ya geliş sebebim böyle başladı.

Fransa'da hayat nasıl ekonomi ne durumda?

Salih Yolusever: Fransa eşitlikler ülkesi diye bilinir sosyal yaşantı gerekse ekonomik açıdan herkezin herşeye ulaşabildiği rahat bir hayat sürebilceğiniz şartlar mevcut tabi eksiklikleri var yok diyemem ama türkiye gibi bir cennet diyemem her ne kadar burada hayatımı sürdürsem de türkiye yi güzel izmiri mi her zaman arıyorum

Futbolcu geçmişiniz var ve ailenizde de birçok kişi bu alanda büyük başarılar göstermiş. Bunlardan bahseder misiniz? Ailenizde kimler nelerde oynadı?

Sahil Yolusever: Futbol hayatım baba dan gelen bir aşk babam eski göztepeli futbolcu göztepe nin fuar şehirleri kupası yeni adıyla bilinen şampiyonlar ligi kupasında oynayan eski futbolcusu futbola gelen aşk buradan geliyor 1987 yılında abim hasan ve ben altayın alt yapasında futbola başladık ardın dan 1990 yılında kız kardeşim pakize erkeklerle altayın alt yapısın da idmanlara çıkarak bütün basının ilgisi çekti ve bir çok defa basın da haberlerimiz manşet oldu türkiye nin ilk kız futbolcusu abileriyle top koşturuyor diye ardın dan göztepe,karşıya,bucaspor alt yapısında amatör olarak top oynadım sırasıyla ıspartaspor kuşadası marmaris spor takımların da prof oynarak spor yaşantımı 2007 yılın da sonlandırdım abim hasan 1998 yılın da galatasaray da süper kupa zamanın da kısa bir süre de olsa kadrosun da yer buldu oda ardından bir çok klüpte oynarak futbol yaşantısına son verdi kız kardeşim pakize ise altay bayan takımı gemlik bayan takımın da futbul yaşantısı nı sürdürdü

Dijital İçerik Üreticilik alanında başarılı ve profesyonel giriş yaptınız sektöre video kayıtlarınız ve tasarımlarınız çok başarılı bu alana sizi dahil eden ne oldu?

Salih Yolusever: Yeni alınan birşeyin kutusu açmak herkeze haz verir buda benim cazibe alanıma giriyor özelliklede teknoloji küçüklüğüm den beri kameralara olan ilgim çok büyük bende bu ilgi alanlarımı birkeştirerek bunları gerek görsel gerekse sözlü gerekse de yazılı olarak dijital içerik üretmeye başladım zamanla geliştirerek daha da güzel işlere imza atmak istiyorum

Dijital İçerik Üretici adaylarına ne gibi tavsiyeler verirsiniz,?

Salih Yolusever: Günümüzde dijital içerik üretici günden güne artıyor tavsiyelerim ilk başta sabırlı olmaları herşey bir anda olmuyor üretmek oldukça zor yeni içerikler için düşünmek farklı kompsetler çok önemli ama işin en sonunda emek var emeğin karşılığı ödenemez başta dediğim gibi sabırlı olursalar zamanla istedikleri yere gereceklerdir.

Türkiye de ki İçerik üreticilerini dünyada kilerle kıyaslarsanız başarılı bulur musunuz,?

Salih Yolusever: İçerik üretmek biraz vakit vede imkan meselesi türkiye şartlarını biliyoruz dünya ya baktığımız da hayat şartları eşit değil özellikle maddi acıdan ekipmanlar bunların başın da geliyor eyer biraz yatırım vede destek geldiğinde emin olabilirsiniz başarı kat kat artacaktır ki Bir çok isim varki zaten bu başarıya ulaşmış günden güne de hızla artış gösteriyor

Kurduğunuz şirket hakkında neler söylemek istersiniz? Ne hizmetlerde bulunuyorsunuz?

Salih Yolusever: Sy digital medya Şirketimiz daha çok yeni o yüzden emin adımlarla yavaş kararlı ve temkinli olarak sağlam adımlarla ilerlemeye başlıdık şu anda digital içerik olarak yolumuzda ilerleyerek ardında daha güzel yapımlarla ismimizi bir çok platformda gerek türkiye gerekse fransa da duyurmaya başlayacağız bu dizi yada sinema neden olmasın herşey bir hayalle başlar hayalleri gerçekleştirmek size kalır bende hayalimin peşinden koşuyorum