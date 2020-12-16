Aslan Sayım Soruyor?  Selim Gülgören Cevaplıyor! 

Değerli okurlarımıza merhaba...

Bu hafta röportaj konuğum müzik çalışmaları ile çok beğendiğim işin mutfağından yetişmiş ve yelpazesi geniş bir isim sevgili Selim Gülgören oldu. Dünden bugüne keyifli sanat hayatını bana anlatan Gülgören ile keyifli röportajımız sizlerle.

Merhaba nasılsınız? Pandemi Sürecini Nasıl Geçiriyorsunuz?

Selim Gülgören: Evimde aranjelerimi yapmaya,yeni şarkılar yazmaya devam ediyorum. Ayrıca bolca yeni, yeni estürmanlar çalışıyorum farklı tarzda mesela tasavvuf müziğinin derinlerine daldım, Ney ile icralar yeni çalışmalar deniyorum, Yeni sound çalışmaları yani hiç durmuyorum. Durursam kafayı yerim heralde ????‍♂️müzik okyanus gibi bitti evet oldum diyemiyorsunuz. Bunu derseniz zaten hiç olmamışsınız demektir...

Pandemi en çok eğlence sektörünü etkiledi. Müzisyenler fazla etkilendi. Müzik aletini satmak zorunda kalanlar bile oldu. Bunun durum için sizce neler yapılmalı? Müzisyenlere nasıl destek olabiliriz?

Selim Gülgören: Kaç kişi intihar etti, hepimiz mafolduk ama maalesef bir kişi bile hükümetten çıkıp bu insanlara birşeyler yapmamız gerek diye birşey söylemedi. Şu anki yönetime karşı gerçekten tamamen küsmüş durumdayım bizi çok üzüyorlar.. Sanki herşeyin sebebi müzikmiş gibi davranıyorlar.. Metroda minübüste insanlar üst üste orada bulaşmayan virüs sanki konserlerde bulasacakmıs gıbı davranıyorlar..

Hiç unutmuyorum sahne aldığım bir gece klubünde yaklasık 60 yaşlarında bir teyze temizlik yapıyordu gece yarısı teyzeye dedim teyzem gece yarısı burada napıyorsun bana dediği laf şuydu, Kızım ve damadım trafik kazasında vefat etti iki küçük torunum var onları okutuyorum gündüzleri hastanede geceleride maalesef burda çalışmak zorundayım ablamda çocuklara bakıyor dedi... Yani sadece müzisyenler değil binlerce insan ekmek yiyiyor bu işten Günah değilmi soruyorum ?

Son single çalışmanız ‘’Sokak Kedisi’’ ile yine eğlenceli kıpır kıpır bir şarkı ile sevenlerinizle buluştunuz. Tepkiler nasıl?

Selim Gülgören: Yaz şarkısı olarak eğlenceli bir şeyler yapmak istedim , birazcıkta o özlenen tınıları bir araya getirerek bir sound çıkardım çok sevildi bu beni çok fazla mutlu etti????

İşin mutfağından geliyorsunuz. Sizce Pop müzik nereye gidiyor?

Selim Gülgören: Sadece pop müzik değil, müzik sektörü kötüye gidiyor maaleSef aklım almıyor bazı şeylere, adamın mesleği olmadığı halde bir akşam canı sıkılıyor ertesi günü albüm yapma kararı veriyor hiçbir eğitimi ve deneyimi olmadan işe kalkışıyor.. Şimdi şunu düşünüyorum ben eğitim almadan cerrah olabilirmiyim ? hayatımı notalarla yaşadım stüdyolarda büyüdüm???? hala ders çalışıyorum kendime dersler etüdler çıkarıyorum bu kadar kolay olmamalı? ama maalesef bu iş böyle ?

‘’Gülün Soldu Mu’’ isimli şarkınızın hikayesini çok merak ediyorum. Bu şarkı nasıl oluştu?

Selim Gülgören: Yaşanmış bir çok şey beni çok etkiliyor, mesela sizin hayatınızdaki bir aşk bile beni etkiliyebilir ve birşeyler yazmamı sağlayabilir... Gülün soldu mu ? da böyle bir acı aşkın hikayesi,

Klipte çekmiş olduğumuz senaryo ise tamamen gerçek bir hikayeye dayanmakta...

Arap ülkelerinde yaşayan, bir kadının zorunlu gezi için Türkiye ye gelmesi ve burada bir sokak müzisyenine aşık olması ile hikaye başlıyor “ Daha fazla anlatmadan” eğer dinleyici devamını isterse ileride klibin 2. yarısı olarak başka bir şarkıyla anlatmaya çalışacağım????

Sizin için genelde yoğun şekilde şu yorumu yapıyorlar ‘’ Kıymeti Bilinmiyor’’ bu konu hakkında ne düşünüyorsun?

Selim Gülgören: Sadece işimi ve müziğimi yapıyorum.. Ben doğru olanı yaptıkça bu günün birinde ortaya çıkacaktır.

Oyunculuk sektörüne de göz kırptınız daha sonra kendi alanınıza müziğe dönüş yaptınız. Tercihiniz oyunculuktan yana olsaydı popülerliğiniz daha çok olur muydu?

Selim Gülgören: Ben profesyonel oyuncu olarak bu işe başlamadım dizi film müzikleri yaparak bu işe başladım tesadüf gelişti oyunculuk ama sevdim yani eğitim alanım müzik olduğu için bu yolda devam ettim oyunculuk olarak ise bana yakışan bir rol olsaydı tabiki kabul ederdim

Ben populer olmanın peşinde değilim ????‍♂️ işimi doğru yapmanın peşindeyim populerlik zaman zaman hayatınıza girer ve çıkar bir dizi bir şarkı yaparsınız bir sene populer olursunuz 3 ay birşey yapmazsınız hemen unutulursunuz kalıcı şeyler yapmanın peşindeyim ????????

Söz yazarları aşklarını derin yaşıyorlar derler. Aşk denilince siz ne dersiniz?

Selim Gülgören: Olmazsa olmaz bir insanın boğazında düğüm gibidir aşk, konuşsan konuşamazsın yutkunsan yutkunamazsın bir şairi bir besteciyi bir müzisyeni besleyen tek şeydir “Aşk” ve “Aşk Acısı”

Türkiye de eğlence ve müzik programlarının olmama sebebi neden desem?

Selim Gülgören: Bilmiyorum anlayamıyorum, çözemiyorum???? bu yüzden evde belgesel vs gibi şeyler izliyorum müzikten vakit kaldıkça.. Yani sürekli önüme o onu kesmiş o onu kaçırmış kaos kavga gürültü böyle şeyler görüyorum, bu pandemi sürecinde insanlar evinde daraldı neden bir müzik programı olmaz insanları keyiflendirecek????‍♂️

Kendinizi eleştirecek olsanız En çok neyinizi eleştirirdiniz?

Selim Gülgören: Çok takıntılı biriyim ve bu bana çok fazla zarar veriyor, Takıntım hersey düzenli disiplinli olmalı evet güzel bir şey ama fazlasıda bana zarar veriyor.

Yeni nesil müzisyenleri nasıl buluyorsun? Başarılı bulduğun kimler var?

Selim Gülgören: Bu konu hakkında bir şey söylemek çok kırıcı olabilir Es geçiyorum????

Otokontrollü müsünüz, yoksa hata yapar mısınız?

Selim Gülgören: Her insan hata yapar, aslında otokontrolu bazen kullanıyorum bazen gelişine ????

Reklam jingle müzikleri yapmaya devam ediyor musunuz?

Selim Gülgören: Tabiki devam ediyorum, Sürekli olarak her gün çalışmalarım bununlada ilgili sürüyor