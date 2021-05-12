Aslan Sayım Soruyor?  Sevcan Dalkıran Cevaplıyor! 

Merhaba nasılsın? Pandemi sürecini nasıl geçiriyorsun?

Sevcan Dalkıran: Herkes gibi kendime zaman ayırarak.

Manisa’da doğayla iç içe bahçeli bir evde yaşıyorum şimdilerde..

Sabah erken saatte doğa yürüyüşü yapmak değişmez rutinlerim arasında.. Klişe olacak ama güzel yemekler keşfettim, gün aşırı evde masamı leziz yemeklerle donatıyorum. Bir taraftan üretmeye devam tabi, valizim müzik nereye gitsem peşimi bırakmıyor.. :)

Yeni melodiler, sözler keşfetmeye devam ediyorum...

Röportajıma ilk olarak yaklaşık 2 ay önce çıkardığın Kalbin Cahil ile başlamak istiyorum. Projenin oluşumunu anlatır mısın?

Sevcan Dalkıran: Kalbin Cahil bir çok söz ve melodinin arasındayken yakaladı beni..

Tesadüf değil tevafuk gibi, buluşma hikayesi tabiri caizse ..Söz ve müziği Zeynep Akın’a ait.

NOAH ENTERTAİNMENT etiketiyle sizlere emanet ettik şarkımızı..

Pandemi de şarkı çıkarmak sence riskli değil mi?

Sevcan Dalkıran: Hiç öyle düşünmedim biliyor musun..

Aksine tam zamanı, herkese ulaşmak daha mümkün kanımca..

Belki şimdilerde maddi bir karşılığı yok, ama uzun vadede mutlaka dönüşleri olacaktır diye düşünüyorum.

Sahnede şarkı söylemeyi hepimiz özledik, ama bu süreçte nefes almak için üretmek durumundayız.

Pandemi eğlence sektörünü öldürdü evet peki müziği de bitiriyor mu?

Sevcan Dalkıran: Geçici bir süreç olduğuna yürekten inanıyorum. Müziği susturmak,

hayatı durdurmakla eş değer..

Yakın zamanda, hep bir ağızdan avaz avaz şarkılar söyleyeceğiz inşâAllah..

Ay Balam isimli azeri bi şarkıcı ile düetin tiktok başta olmak üzere bir çok platformlarda milyonlarca dinleyiciye ulaştı. Ama bu şarkı ismini ortaya çıkaramadı neden?

Sevcan Dalkıran: Evet, bana da sürpriz oldu desem :)

Tahminimden fazla ivme kazandı Aybalam.

Klipsiz, tüm YouTube linklerini baz alırsak 110 milyonun üzerinde izlendi.

Ayrıca tiktok’ da 1,7 milyon kişi tarafından video çekildi. Nereye gitsem Aybalam, sosyal medya da gün içinde 100’lerce etiketler bla blaaaa... Spontane girmiş olduğum bir projeydi aslında, taşları yerine koymayı keşfetmediğimden diyebilirim.

Seda Sayan ile uzun süre çalıştın ekibinde, televizyon programlarımda seni izledik. Seda hanım ile yollarınız nasıl kesişti?

Sevcan Dalkıran: Konservatuar’ da öğrenci olduğum süreçte, yakın bir arkadaşımın vesilesiyle zili çalmış oldum. Kapı açıldı, sonra koskoca 7 sene- bir fiil..

Seda Sayan demişken desteğini gördün mü? Bazı şeyleri çevremize söylemeden bekleriz ya bu konuda Seda hanım senin yanında durdu mu?

Sevcan Dalkıran: Sevgili Seda Sayan, her zaman yanımda durdu. Desteğini asla eksik etmedi.. İyi kim, her daim..

Sevcan aşk kadını mı? Kıskanç mı? Duygusal mı? Bu konularda başarılı mısın? En uzun ilişkin ne kadar sürdü desem?

Sevcan Dalkıran: Gerçek bir aşk kadınıyım.

Bir de Yengeç olunca mazallah :)

Sevdiğini kıskanmayan yoktur, ama her şey dozunda. Duygusallığı en hat safhada yaşarım, bu halimden de şikâyetçiyim bakma..;) Bugüne dek, bir elin parmak sayısını geçmeyecek kadar az ilişkim oldu,

en uzunu 9 sene sürdü :))

Gerisini sen düşün..

Not: ( Sesli güldüm) :)

Bizlere Kısaca kendinden bahseder misin?

Sevcan Dalkıran: 22 Temmuz’ da Manisa/ Alâşehir ‘de dünyaya geldim... Evin tek çocuğuyum.

Yengeç burcu, Fenerbahçe tutkunuyum.

Fazla duygusal, evine ve ailesine bağlı, şarkı söylemek için dünyaya geldiğime inananlardanım..

Otokontrollü müsün, yoksa hata yapar mısın?

Sevcan Dalkıran: Noksansız insan mı olur..?

Boşuna yazılmamış o efsane şarkılar.

Sevgili Orhan Gencebay’ın da söylediği gibi, HATASIZ KUL OLMAZ!

Bazen yanılıyoruz, düşüp kalkıyoruz ayağa.. Eskiye göre daha emniyetli olduğumu söyleyebilirim, kemerimi takıp akışın içine bırakıyorum kendimi.

Sana yapılan ne gibi yanlışı affetmezsin?

Sevcan Dalkıran: Affetmek Allah’a mahsus,

ne haddime ! Nefret etmek gibi

kirli bir duygu barındırmadım kalbimde. Kırgınlıklarım oldu tabi,

yine Allah’a emanet ederim sadece...

Yemek ile aran nasıl? En sevdiğin yemek ne desem? Ya da en iyi yaptığın yemek ?

Sevcan Dalkıran: Bir Ege’li olarak Enginar diyebilirim. Zeytin yağlı yemeklerin delisiyim. Yemek yemeği seviyorum ama oto kontrol altında.. Yeni projem yakında, klip çekimi için şu sıra ultra dikkat ediyorum kilo almamaya..Son olarak, dün bahçemizin asma yapraklarından topladığım

yaprak sarmasının lezzetini anneciğim halen konuşuyor meselâ. :)

Sosyal medya ile aran nasıl? Youtube kanalına yönelmek gibi projelerin var mı?

Sevcan Dalkıran: Aktif olarak İnstagram kullanıyorum..

YouTube kanalımı hayata geçireceğim en yakın tarihte, kendi yazdığım şarkılar ve akabinde o unutulmaz cower’lar gelecek..

Yeni proje hazırlığında olduğu duydum. Yine İddalı geliyorsun. Sevenlerini neler bekliyor?

Sevcan Dalkıran: Söz ve müziği bana ait, melodisi sıcak, enerjisi yüksek tatlı bir şarkımız yolda..

Bu defa farklı bir Sevcan’ı görecekler.

Yine aşk’ tan müzdarip, ama bir o kadar da çılgın bir kız geliyor.