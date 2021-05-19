Aslan Sayım Soruyor? Sevda Özkaran Cevaplıyor!

Merhababa nasılsın? Pandemi sürecini nasıl geçiriyorsun?

Sevda Özkaran: Bu süreci yeni eserler üretmek ve kendimi müzik noktasında geliştirmek için çaba sarfederek geçiriyorum. Ancak Dünya gibi ülkemizde çok zorlu bir süreçten geçiyor. Bir an önce bu fekaletin bitmesini her birey gibi özlemle bekliyorum bir yandan da yeni projelerin üstünde stüdyoda çalışmakla vaktimi geçiriyorum.

Yeni single çalışman Aşk Olsun hayırlı uğurlu olsun. Projenin oluşumunu bizlere anlatır mısın?

Sevda Özkaran: Cover parçalardan sonra sıfır ve hiç duyulmamış bir parçayı sevenlerime armağan etmek istedim. Aşk olsunda böyle dünyaya geldi .Söz yazarı Gökçe Sarfi, müzik İsmet Taşçeşme’ye ait parça önüme gelince önce stüdyoda aranje ederek değerlendirdik ve sesime yakışınca okuma ve klip ardı ardına geldi…Eskiden bireysel çalışırken şimdi yapımcı firmam da parçayı ugun görünce sevenlerim ile payaştık. Mutluyum.

Pandemi de şarkı çıkarmak sence riskli değil mi?

Sevda Özkaran: Biz sanatçılar üreterek mutlu oluyoruz ve kaliteli müzik bu riske değer. Ayrıca radyolar kanalı ile evde vakit geçiren bir çok sevenimede ulaşma imkanım oldu. Her ne kadar konserlere devam edemesemde bu parçada sevenlerime kendimi hatırlatmak adına güzel oldu diye düşünüyorum. Teknoloji çağının nimetlerinden istifade ediyorum. Tek üzüntüm sevenlerimle konserlerde göz göze gelip birlikte şarkıları seslendirememek.

Pandemi eğlence sektörünü öldürdü evet peki müziği de bitiriyor mu?

Sevda Özkaran: Sanat insan yaşadığı sürece bitmez. Evet belki yüzyüze sevenlerim ile bu süreçte buluşamadık ama nihayetinde bir gün bu zor günlerde geçecek. Her zaman ve her şartta müziğe ve sanatta üretmeye devam. Ne savaşlar,ne acılar müziği bitirememiş hatta Türküler ile insanlar acılarını anlatmışlar. Pandemide bitiremez.

Cover şarkıları çok iyi yorumluyorsun. Devlerin Aşkı, Dayan Yüreğim, Haram Geceler ve Hani Bekleyecektin gibi bu seslendirdiğin şarkılar sesinle ve pop remix alt yapısıyla adeta farkı bir tarz yarattı. İçindeki arabesk kızın en çok sevdiği şarkısı ne desem?

Sevda Özkaran: Hepsi benim çocuklarım . Beni var eden sevdiklerlerimle kavuşturan yapıtlar ancak içinden en özel hangisi diyecekseniz 70 milyon Youtube de tıklama alan Devlerin aşkı parçasının her zaman gönlümde ayrı bir yeri var.

Devlerin Aşkı denilince aklıma ilk senin adın geliyor. Bu şarkıyı okumak bence sana çok şey kattı. Sen neler düşünüyorsun?

Sevda Özkaran: Aslında süreç öyle gelişti. O dönem için ses getirecek güçlü bir parça idi ve bana çok şey kattı. Devlerin aşkını Türkiye dahil bir çok ülkede sahnelerde seslendirmenin mutluluğunu yaşadım. Bana çok şey kattı çok.

Doğru şarkı stratejisi ile ilerlediğini düşünüyor musun? Keşke okumasaydım dediğin şarkılar oldu mu?

Sevda Özkaran: İlk çıkışım aslında Selçuk Tekay ile Türk Sanat Müziği parçaları ile idi. Yaşım daha 17 ve o yaşa göre çok ağır paçalar sesendirdim. Gerçi müzik alt yapım için iyi bir deneyim ve okul idi Selçuk TEKAY. Neticede bu sektörün duayen insanlarından birisi ama o dönemde daha cıvıl cıvıl parçalar seslenirmek isterdim.

Güçlü bir sese sahipsin Ebru Gündeş gibi Linet gibi tok ve dinleyiciyi doyuran bir sesin var. Bu saydığım isimleri nasıl buluyorsun?

Sevda Özkaran: Onlar yorumları ile Türkiyeye kendini kabul ettirmiş sanatçılar. İsmimin onlar ile anılması bile güzel. Yinede ben kendi yorumumu ve tarzımı belirlemek için yola çıktım. Diliyorum ki dinleyenler müziği duyduklarında Bu Sevda diyebilsinler. Tabiki onlar çalışkanlıkları ve yorumlarıyla benim için bir örnek .

Hakkının yenildiğini düşünüyor musun? Ya da değerini biliyorlar mı sence? Bu sektör de müzik olarak istediğin konumda mısın?

Sevda Özkaran: Bu bir yolculuk. Daha çok gencim ve yapacağım daha çok işler var.Yavaş ama emin adımlar ile hedefime doğru gidiyorum. Saman alevi gibi bir anda var olup yok olmaktansa süreci ve sektörü tanıyarak yoladevam etmek en iyisi diye düşünüyorum. Sonuçta ise kalıcı olan bir sese ve yere sahip olmak hedefim. Tabiki müzik sektör olarak sadece üretmek ile bitmiyor .Başarıyı tetikleyen bir çok etmen var. Gelen her teklife evet desem ve seçici olmasam belki daha farklı olabilirdi. Ama ben emeğimi ve hedefimi kutsayan birisiyim. Bu nedenle acelem de yok.

Yeni jenerasyonda kimleri dinliyorsun? Beğendiğin isimler kimler?

Sevda Özkaran: Kaliteli olduktan sonra her müziği dinliyorum. Tabi örnek aldığım ebedi ablam Demet AKALIN favorim arabada evde onun parçalarını dinlerken mutlu oluyorum.Ondan yeni jenerasyona sanırm vaktim kalmıyor. Ama Otantik müzikleri seviyorum ve genelde yabancı hint, iran,uzak doğu, bazen batı müziklerinde yeni sesleri keşfetmeyi de seviyorum.

Otokontrollü müsün, yoksa hAata yapar mısın?

Sevda Özkaran: İnsanım tabiki ister istemez hatalarım olacak. Ama ben erdem ve onura inanan bir insanım. O değerlerimi muhafza etmek için tabiki kendimi kısıtladığım gençliğime vererek yapmak isteyipte yapmadığım şeyler oluyor. Soru bu ise evet otokontorlüm var.

Aşk hayatın nasıl gidiyor? İlişkılerinde Kıskanç mısın? Hiç aldatıldın mı?

Sevda Özkaran: Aşk hayatım yok gibi. Aslında gencim süreçte denemelerim olmadı değil ancak sanırım ben müziğe aşığım ve şu an kendimi sadece müziğe ve üretmeye verdim. Aşkı da parçalarımda ve sevenlerimin kalplerinde yaşamaya.O nedenle yeni bir aşkdüşünmüyorum. Seven insan tabiki kıskanır bende sevdiklerimi paylaşamama gibi bir hissi taşıyorum. Süreçte Aldatılmış olsamda bana çaktırmaya cesaretleri olmadığından pek haberim olmadı. Sonuçta aldatan kendisi aldanır.

Sana yapılan ne gibi yanlışı affetmezsin?

Sevda Özkaran: Yalandan nefret ediyorum. Yanlışta olsa dürüstçe bunu ifade edenleri affeden bir kalbe sahibim. Sanırım yalanı sadece affedemem.

Yemek ile aran nasıl? En sevdiğin yemek ne desem? Ya da en iyi yaptığın yemek ?

Sevda Özkaran: Yemek yemeyide yapmayıda çok severim. Annem beni mutfakta görünce hep sevinir. Karadeniz kökenliyim ama doğu ve güney doğu yemeklerini yapmayıda yemeyide çok seviyorum. Güveç yaparım bu hali ile Anadolu kadının mahareti elime yapışmış ve bu beni çok mutlu ediyor.