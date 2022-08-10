Aslan Sayım Soruyor? Uğur Akın Gül Cevaplıyor!

Uğur Akın Gül’ün yeni tekli çalışması ‘Yalvarırım’ Grand Müzik etiketiyle tüm dijital platformlarda yerini aldı.

Yaz aylarına ters köşe yaparak slow şarkısı ile piyasada olan yakışıklı sanatçı Uğur Akın Gül aşk şarkısı ile müzik listelerine hızlı giriş yaptı. Klipte kendisine Eylül Uzun eşlik ediyor.

Yalvarırım isimli şarkının sözü ve müziği Cihan Dabağer imzası taşıyor. Müzik yönetmenliğini ve aranjörlüğünü Levent Karabacak üstlendi. Klip yönetmenliği koltuğunda ise Hakan Gençdal oturuyor. Klibin görüntü yönetmenliğinde ise Abdullah Kaynar yer alıyor.

Uğur Akın Gül ‘Yalvarırım’ şarkısı Grand Müzik YouTube kanalında yayında. Grand Müzik yapım şirketi kurucusu ve prodüktör Hayrettin Güneş yeni ve iddalı isimlerle müzik severleri kendi çatısında buluşturmaya devam ediyor. Grand Müzik şirketi, ünlü bir çok sanatçı yelpazesi ile farklı ve renkli bir çok proje ile adını müzik camiasında altın harflerle yazdırmayı başardı. Türkiye ve Avrupa’da müzik severlerle yeni isimleri keşfeden Grand Müzik iddalı isimler ile anlaşmalara devam ediyor.

RÖPORTAJ: ASLAN SAYIM

Öncelikle bilinmeyenleriyle Uğur Akın Gül kimdir? Bizlere kendinizden bahseder misiniz?

Uğur Akın Gül: Aslen Erzincanlıyım. 2 Yaşında İzmire yerleştik ailemle birlikte. Daha sonrası da süreç İstanbulda devam etti. Üç çocuklu bir ailenin ortanca çocuğu. Çok farklı sektörlerde çalışan ama hayatının her bölümünde mutlaka müziği barındıran birisi oldum. Hayatını sadece müzik ile yoğurmaya çalışan, önceliği sadece aile olan ve idealleri doğrultusunda varmak istediği noktaya gelene kadar mücadele veren birisi.

Müziğe ilginiz nasıl başladı? Müzik yolculuğunuzu anlatır mısınız?

Uğur Akın Gül: Çok küçükken babamdan sürekli türküler dinleyerek başladı aslında müzikle tanışmam. 6 yaşında ilkokul 1. Sınıfta tahta da şarkı söylemeye başladım. Arkadaş çevrem ve ailem sesimi keşfetmem de büyük payları var. Okul hayatım boyunca sürekli müzikal aktiviteler içerisinde yer aldım. Sonrasında ise sahne almaya başladım.

Yeni single çalışmanız hayırlı olsun projenin oluşumunu anlatır mısınız?

Uğur Akın Gül: "Yalvarırım" söz ve müziği Değerli dostum Cihan DABAĞER e ait bir eser. Birlikte çalışmalar gerçekleştirirken bu eserin üzerine yoğunlaştık. Aslına bakarsanız sonrası çok hızlı ilerledi. Şarkıyı daha önce Sevgili Ümit Yaşar abimde yorumlamıştı. Ben aslında arabesk olan bu şarkıyı biraz daha güncel soundlar ile harmanlamak istedim. Değerli aranjörüm Sevgili Levent KARABACAK ile üzerinde çalışmaya başladık. Şimdi ise sevenlerine emanet ettim.

Otokontrollü müsünüz, yoksa hatalar yapar mısınız?

Uğur Akın Gül: Mümkün olduğunca otokontrollü bir şekilde yaşamaya çalışıyorum. Ama sonuçta insanız ne yapsak eğsiğiz işte. Hatalar, yanlışlar olmadan da doğruyu ne yazık ki bulamıyoruz. Müzikal anlamda hata yapmamak aslında en büyük gayretim. Kararlar alırken daha çok devreye giriyor otokontrol bende.

Size yapılan ne gibi yanlışı affetmezsiniz?

Uğur Akın Gül: Yalan söyleyen insanlardan uzak duran bir insanım. Hayatta affetmeyeceğim tek şey yalan. Hoşgörü seviyem yüksek olmasına rağmen yalan söyleyen insanları affedemiyorum. Bir kere söylenmeye başlayınca yalanı devamı geliyor. Yalan söyleyen insanların ne yazık ki dürüstlüğünden şüphelerim oluyor ve ikinci bir şansın kimseye verilmeyeceği gerçeğini de zamanla öğreniyor insan.

Müzikte hızlı tüketim devrindeyiz. Maalesef artık hit şarkı çıkmıyor. Sadece popüler oluyor şarkılar ve tüketimden sonra dinlenmiyor. Bunun nedenleri sizce nedir?

Uğur Akın Gül: Belli bir yaş kitlesine yazılmaya başlandı şarkılar. Şarkı sözlerinden çok alt yapıdaki ritimler öne çıkıyor. Aslına bakarsanız arz ve talep olayına döndü. Müzisyenler artık kendi istediklerinden çok dinleyicinin neyi sevebileceğini düşünerek şarkılar yazmaya başladı. Dijital platformlar isteyen herkesin müzik yapabileceği bir ortam haline geldi. Bu söylemim biraz acı olabilir ama; nota bilgisi olmayan, müzik anlamında hiç süreç geçirmemiş kişilerin müzik yapması ne yazık ki tüketimi yükseltti. Sanırım önümüzdeki 10 yıl boyunca da hala 90'lar dinlemeye devam edeceğiz.





Başarılı bulduğunuz yorumcular kimler? Kimleri severek dinliyorsunuz?

Uğur Akın Gül: Yıldız Tilbe, Sezen Aksu, Haktan Canevi, Hakan Altun.

Müzikal anlamda hedefleriniz neler?

Uğur Akın Gül: Öncelikle daha büyük projelerde yer almak istiyorum. Kendime örnek aldığım Müzisyenler ile bir araya gelmek ve onlarla birlikte çalışmalar gerçekleştirmek istiyorum. Kendi müzik stüdyomu kurmak ve müzik anlamında yetenek sahibi kişilere yardımcı olmak istiyorum. Ürete bildiğim kadar söz ve müzik icra etmek. Hedef demek ne kadar doğru olur bilmem ama yıllar sonra 1 şarkı daha olsa insanların hafızasında bıraka bilirsem hedefime ulaşabilmiş olurum.

Aşk hayatınız nasıl gidiyor? İlişkilerinizde çok kıskanç mısınız?

Uğur Akın Gül: Bu konu benim için sıkıntılı. Sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yemeye başlıyor. Sanırım hayatta en şanssız olduğum nokta aşk diyebilirim. Tadında kıskançlık her zaman güzeldir bence.