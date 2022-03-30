Aslan Sayım Soruyor?  Yaren Doğan Cevaplıyor!

Yaren Doğan kimdir? Öncelikle kendinizden bahseder misiniz?

Yaren Doğan: 20 haziran 1996 da ankarada doğdum. İstanbula üniversite okumak için geldim . İstanbul Arel Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümü mezunuyum. Yaklaşık 2016 yılından beri sosyal medyada şarkı videoları paylaşıyordum. İlk profösyonel single projem ise Mahzen Media etiketi ile aralık ayında yayınlanan Bi Çare Özlemime isimli şarkımız.

Müziğe ilginiz ne zaman ve nasıl başladı?

Yaren Doğan: Ben müzisyen bir aileden gelmeyim. Annem ve babam bile müzik kursunda tanışmışlar. Kardeşim şuan Gazi Üniversitesi konservaturda okuyor babam ise ses sanatçısı . Böyle bir aileye doğdum. Genlerimde var diyebiliriz????çocukluğumdan beri deodorantı elime mikrofon niyetine alıp aynanın karşısında şarkı söylerdim. Hayaldi çok şükür gerçek oldu.

‘Bi Çare Özlemime’ isimli şarkıyla iyi bir çıkış yakaladınız. Bu projenin oluşumunu anlatır mısınız?

Yaren Doğan: Öncelikle çok teşekkür ederim. Mahzen media ailesine henüz yeni katılmıştım . Sayın prodüktörüm Tolga Aykut ve Kurtuluş Kuş bana Bi Çare Özlemime isimli şarkının çok yakışacağını düşündüler ve bende dinledim çok beğendim . Şarkımıza çok inandık ve her şey çok hızlı gelişti 4 günde şarkıyı hazırlayıp , klibini de çekip yayınladık. Sizlerde çok sevdiniz ve böyle güzel rakamlara ulaştık.

Bi Çare Özlemime şarkınız ile 10 milyon izlenmeye ulaştınız. Bu şarkının devamı için yeni şarkılar arayışı içine girdiniz mi?

Yaren Doğan: Evet tabiki, biz Mahzen Media ailesinde olan tüm arkadaşlarım dahil bir şarkıyı hazırlarken sıradaki hangisi olsun diye düşünüyoruz. Hiç durmadan gece gündür çalışıyoruz. Şimdi ise dinleyicilerimi heyecanlandıracağını düşündüğüm yeni 2 şarkımı hazırlama aşamasındayız. Çok yakın bir zamanda şarkımız yayında olacak.

Unutamam Senli Günleri isimli yeni şarkınız yaklaşık 1 ay önce piyasaya çıktı. Geri dönüşler nasıl?

Yaren Doğan: Şükürler olsun çok güzel dönüşler alıyorum. Tiktokda sesin üzerine yaklaşık 10 bin video çekilmiş.Bir çok insan şarkımla storyler atıyor yaklaşık 2 hafta youtube trendlerdeydik. Spotifyda çok başarılı listelerde yerini aldı. Destek olan herkese çok minnettarım. Her zaman daha iyisi yapmak için çalışacağıma da söz veriyorum.

Şarkınızın söz yazarı ve bestecisi Kurtuluş Kuş ile yollarınız nasıl kesişti?

Yaren Doğan: Canımm Kurtuluş , kardeşim o benim. Kendisine ne kadar teşekkür etsem azdır. Aslında biz tanışalı 1 yıl oldu. El İnsaf şarkısı çıktığında tanışmıştık. O zamanlar ben başka bir şirket ile çalışıyordum daha sonra kısmet işte ikimizde aynı çatı altında buluştuk. Sağolsun beni o güzel besteleri ile buluşturdu bende nazicane elimden geldiğince seslendirdim. Umarım daha nice şarkılarını seslendirmek nasip olur. Bu arada kendisini çok sevdiğimi de huzurlarınızda söylemek isterim.

Otokontrollü müsünüz, yoksa hatalar yapar mısınız?

Yaren Doğan: Çokk. Her şeyi planlamak isteyen bir yapım var. Elimden gelenin en iyisini yapmam gerektiğini düşünüyorum. Tabiki bu beni biraz yoruyor. Ama sevdiğim işi yaptığım için bunlar çok tatlı yorgunluklar. Hata konusuna gelecek olursak tabiki yaparım sonrasında da oturup neyi , neden , nasıl yaptığımı düşünüp aynısını tekrarlamamak için çabalarım.

Size yapılan ne gibi yanlışı affetmezsiniz?

Yaren Doğan: Ben ikizler burcuyum. Birine küssem kırılsam bile hemen geçiyor ???? unutuyorum gidiyor. Çünkü anlık o modum değişiyor. Aslında bu huyumu sevmiyorum çünkü insanlara ne kadar şans verirsem o kadar kötüye kullanıyorlar malesef.

Başarılı bulduğunuz yorumcular kimler? Kimleri severek dinliyorsunuz?

Yaren Doğan: Yine galiba burcumun özelliğinden olsa gerek birini ben çok severim hep dinlerim diyemiyorum. Çünkü sürekli fikrim değişiyor. O benim günlük moduma bağlı diyebiliriz.

Müzik sizin için ne ifade ediyor?

Yaren Doğan: Aa o benim hayatım. Varoluş sebebim gibi hissediyorum. Üzülürüm şarkı söylerim , mutlu olurum yine söylerim . Duygularımı en güzel açığa çıkarttan faktör müzik diyebilirim.

Yeni projeleriniz neler? Takipçilerinizi neler bekliyor?

Yaren Doğan: İlk hedefim tabiki takipçilerimin çok seveceği şarkılara sesimle hayat vermek. Yaza çok güzel projelerimiz ve şarkılarımız var . Bol bol dans edeceğiz diyebilirim. Daha sonrasındaki hedefimizde güzel ülkemin her bir şehirde sevenlerime konser vermek. Canım dinleyenlerim, Umarım bir gün hepinizle yolum kesişir ve tek bir ağızdan şarkılarımı söyleriz.

İzninizle bir kaç şey daha söylemek isterim. Çıktığım bu yolda benden desteklerini esirgemeyen prodüktörüm ,abimiz Tolga Aykut ve Mahzen media ailesindeki bütün dostlarıma çok teşekkür ederim. Bu başarı hepimizin. Rabbim birliğimizi daim etsin.

Ayrıca sizinde bütün ekibinize böyle keyifli bir röportaj gerçekleştirdiğiniz için çok teşekkür ederim. Nicelerinde görüşmek dileğiyle.