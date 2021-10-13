Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 26
az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
1425.23
ALTIN
517.66
DOLAR
9.0700
STERLİN
12.3525
EURO
10.4973
Ulugöl Tabiat Parkı'nda butik otel yapım karşılığında kiraya verilecek
Ulugöl Tabiat Parkı'nda butik...
Dane mısır satışı yapılacaktır
Dane mısır satışı yapılacaktır
Adalet Bakanlığı Hakim ve Savcı alımı için sınav açtı
Adalet Bakanlığı Hakim ve...
58 adet kamu konutu satışa çıkarıldı
58 adet kamu konutu...

Aslan Sayım Soruyor? Bengisu Cevaplıyor! 

Aslan Sayım röportajı için tıklayınız..

Şengül PEHLİVAN
Şengül PEHLİVAN
13 Ekim 2021 Çarşamba 16:06
0 Okunma
Aslan Sayım Soruyor? Bengisu Cevaplıyor! 

Bengisu kimdir? Öncelikle bize kendinizden bahseder misiniz?

Bengisu: Hayat amacı şarkı söylemek olan, doğallığa önem veren, duvarları olan ama maskeleri olmayan, hayvansever, duygusal bir kız veya insan...

Yeni single çalışmanız ‘Kusur Mu Sevmek’ hayırlı olsun. Projeniz oluşumunu anlatır mısınız?

Bengisu: Çok teşekkür ederim.Öncelikle prodüktörüm Fatih Demir ile çalışmaya başlar başlamaz şarkı seçimi çalışmalarına başladık.Dinlettiği şarkılardan söz ve müziği Aysun Yurdusever 'e ait olan şarkı dikkatimi çekti, fazlasıyla sevdim; ''bu şarkı olmalı'' kararlaştırdık.İlk zamanlarda  daha sade, tek sesli, arka planda sadece gitarın olduğu, slow yanı daha ön planda olan bir parçaydı.Daha sonrasında şarkımızı kaydederken başka dinamikleri eklemek istedik, daha farklı bir form aldı.Hepimizin kafa yorup emek verdiği bir ekip işi oldu diyebilirim.

Klip çalışmanızın şarkınızla uyumu harika! Kimlerle çalıştınız? Ne kadar zamanda çekildi?

Bengisu: Prodüktörüm Fatih Demir, söz ve müziğinin ait olduğu Aysun Yurdusever, düzenlemede Erim Karamenderes, aranjede Selim Sualp, klip yönetmenliğinde Ünal Arı, müzik yapımcıları Hayrettin Güneş ve Mehmet Güneş olan projemiz, Grand Müzik etiketiyle yayınlandı.

Müziğe olan ilginiz ne zaman ve nasıl başladı?

Bengisu: O kadar küçükmüşüm ki...Annemin anlattığına göre 1-2 yaşlarından beri ilgim varmış.Annem benim için Kral TV gibi müzik kanallarını açıyor ben televizyonun başında sabahtan akşama kadar izleyip dans ediyormuşum.Çocukluğumda da en sevdiğim ve en çok oynadığım oyun şarkıcılıktı.İlkokula giderken o dönem ''Hepsi'' grubu fırtınası vardı.Tüm yaşıtlarım ile birlikte onların şarkılarını söyler, dans ederdik.Ben o dönemki bilgisayarımızda ses kayıtları yapar, bu grubun şarkılarını söyleyip kaydederdim ama kayıtlara isim koyup kaydetmezdim.Bir gün annem bilgisayarımızı temizlerken fark ediyor, ''bunlar ne'' diye açıp bakıyor ve bir aile dostumuz olan ve müzikle uğraşan Teoman amcama dinletiyor, ondan sonrasında ise hayatımda bambaşka bir dönem başlıyor...

Otokontrollü müsünüz, yoksa hatalar yapar mısınız

Bengisu: Evet kendimi otokontrollü bir insan olarak tanımlayabilirim.Otokontrollüğün hayatın birçok alanında olması gerektiğine inanıyorum, profesyonelliğe önem veriyorsak önemli.Ama insanız tabiki hatalarım oldu...Hatta hatalarım sayesinde otokontrollü olmayı öğrendim diyebilirim.Hatalar için ise şunu söyleyebilirim; yeniden kontrolü ele alıp daha da büyük artılara çevirebiliriz.

Size yapılan ne gibi yanlışı affetmezsiniz?

Bengisu: İkiyüzlü, saygı sınırlarına dikkat etmeyen ve hatalarını anlamayan insanları asla affetmem.

Kendinize örnek alacağınız müzisyenler var mı?

Bengisu: Tabiki...Ajda Pekkan, Sezen Aksu, Zeki Müren, Tarkan..Hem sanatları hem duruşları...

En beğendiğiniz sesler kimler? Kimleri severek dinliyorsunuz?

Bengisu: Çocukluğumdan beri hayranı olduğum Sertab Erener, Sezen Aksu, yeni isimlerden Sena Şener, Melek Mosso.Dinleme listem epey karışık. 90'lardan, etniğe kadar birçok tarzı dinlerim.Tango müziklerini çok seviyorum.Pop severim.Türk Halk Müziği başka güzel...

Yeni projeleriniz neler? Sevenlerinizi neler bekliyor? 

Bengisu: Sürpriz demeliyim.bu soruya... ama güzel projelerimiz var, hep beraber bekleyelim :)

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
BEDİA AKARTÜRK 65 YILLIK SANAT YAŞAMI
BEDİA AKARTÜRK 65 YILLIK SANAT YAŞAMI
Ayça'M : Herkes sanatçı oldu artık...
Ayça'M : Herkes sanatçı oldu artık...
SAHNEDE OLMA İSTEĞİMİ HEP TAKİP ETTİM
SAHNEDE OLMA İSTEĞİMİ HEP TAKİP ETTİM
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans