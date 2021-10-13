Aslan Sayım Soruyor? Bengisu Cevaplıyor! 

Bengisu kimdir? Öncelikle bize kendinizden bahseder misiniz?

Bengisu: Hayat amacı şarkı söylemek olan, doğallığa önem veren, duvarları olan ama maskeleri olmayan, hayvansever, duygusal bir kız veya insan...

Yeni single çalışmanız ‘Kusur Mu Sevmek’ hayırlı olsun. Projeniz oluşumunu anlatır mısınız?

Bengisu: Çok teşekkür ederim.Öncelikle prodüktörüm Fatih Demir ile çalışmaya başlar başlamaz şarkı seçimi çalışmalarına başladık.Dinlettiği şarkılardan söz ve müziği Aysun Yurdusever 'e ait olan şarkı dikkatimi çekti, fazlasıyla sevdim; ''bu şarkı olmalı'' kararlaştırdık.İlk zamanlarda daha sade, tek sesli, arka planda sadece gitarın olduğu, slow yanı daha ön planda olan bir parçaydı.Daha sonrasında şarkımızı kaydederken başka dinamikleri eklemek istedik, daha farklı bir form aldı.Hepimizin kafa yorup emek verdiği bir ekip işi oldu diyebilirim.

Klip çalışmanızın şarkınızla uyumu harika! Kimlerle çalıştınız? Ne kadar zamanda çekildi?

Bengisu: Prodüktörüm Fatih Demir, söz ve müziğinin ait olduğu Aysun Yurdusever, düzenlemede Erim Karamenderes, aranjede Selim Sualp, klip yönetmenliğinde Ünal Arı, müzik yapımcıları Hayrettin Güneş ve Mehmet Güneş olan projemiz, Grand Müzik etiketiyle yayınlandı.

Müziğe olan ilginiz ne zaman ve nasıl başladı?

Bengisu: O kadar küçükmüşüm ki...Annemin anlattığına göre 1-2 yaşlarından beri ilgim varmış.Annem benim için Kral TV gibi müzik kanallarını açıyor ben televizyonun başında sabahtan akşama kadar izleyip dans ediyormuşum.Çocukluğumda da en sevdiğim ve en çok oynadığım oyun şarkıcılıktı.İlkokula giderken o dönem ''Hepsi'' grubu fırtınası vardı.Tüm yaşıtlarım ile birlikte onların şarkılarını söyler, dans ederdik.Ben o dönemki bilgisayarımızda ses kayıtları yapar, bu grubun şarkılarını söyleyip kaydederdim ama kayıtlara isim koyup kaydetmezdim.Bir gün annem bilgisayarımızı temizlerken fark ediyor, ''bunlar ne'' diye açıp bakıyor ve bir aile dostumuz olan ve müzikle uğraşan Teoman amcama dinletiyor, ondan sonrasında ise hayatımda bambaşka bir dönem başlıyor...

Otokontrollü müsünüz, yoksa hatalar yapar mısınız

Bengisu: Evet kendimi otokontrollü bir insan olarak tanımlayabilirim.Otokontrollüğün hayatın birçok alanında olması gerektiğine inanıyorum, profesyonelliğe önem veriyorsak önemli.Ama insanız tabiki hatalarım oldu...Hatta hatalarım sayesinde otokontrollü olmayı öğrendim diyebilirim.Hatalar için ise şunu söyleyebilirim; yeniden kontrolü ele alıp daha da büyük artılara çevirebiliriz.

Size yapılan ne gibi yanlışı affetmezsiniz?

Bengisu: İkiyüzlü, saygı sınırlarına dikkat etmeyen ve hatalarını anlamayan insanları asla affetmem.

Kendinize örnek alacağınız müzisyenler var mı?

Bengisu: Tabiki...Ajda Pekkan, Sezen Aksu, Zeki Müren, Tarkan..Hem sanatları hem duruşları...

En beğendiğiniz sesler kimler? Kimleri severek dinliyorsunuz?

Bengisu: Çocukluğumdan beri hayranı olduğum Sertab Erener, Sezen Aksu, yeni isimlerden Sena Şener, Melek Mosso.Dinleme listem epey karışık. 90'lardan, etniğe kadar birçok tarzı dinlerim.Tango müziklerini çok seviyorum.Pop severim.Türk Halk Müziği başka güzel...

Yeni projeleriniz neler? Sevenlerinizi neler bekliyor?

Bengisu: Sürpriz demeliyim.bu soruya... ama güzel projelerimiz var, hep beraber bekleyelim :)