Aslan Sayım Soruyor? Çağrı Kaymak Cevaplıyor! 

Merhaba nasılsın? Pandemi sürecini nasıl geçiriyorsun?

Çağrı Kaymak: İyiyim teşekkür ederim,herkes gibi bende bu yasak sürecinde evdeyim ve birçok vaktimi evde beste yazarak geçiyorum.

Röportajıma ilk olarak seni tanıyarak başlamak istiyorum. Kısaca kendinden bahseder misin?

Çağrı Kaymak: 19 yaşındayım ve 6 yaşımdan beri müzikle iç içeyim,ilk enstrümanımı 14 yaşımda müzik öğretmenim sayesinde öğrendim,o yaştan beri beste yazıyorum. Aynı zamanda küçüklüğümden beri sporla yakından ilgileniyorum. Kendim için hep daha iyisini hedefledim ve de bunun için çabaladım hala daha çabalıyorum ve sanırım bu süreç ömrüm boyunca bu şekilde devam edecek. Kendimi bildim bileli şarkılar söylüyorum,ilk etapta aileme sonrasında 10 kişilik cafelerde ve sonrasında ise 100-200 kişilik barlarda sahne aldım,şimdi ki hayalim binlerce insanın gözleri önünde kendi şarkıları söylemek, ve bu bahsettiğim hedefime ulaşana kadar asla pes etmeden çabalamaya devam edeceğim.

Müzik hayatın küçük yaşlarda başlamış ki küçük yaşta sözler yazmaya başlamışsın. Bu şarkı sözleri küçük yaşta nasıl çıktı?

Çağrı Kaymak: O zamanlar hislerimi insanlara söylemek yerine notalara ve oradan da kağıda kaleme dökmeyi tercih ediyordum,şimdilerde ise bu düzen değişse bile kendi içimde yarattığım aşklarıma yazıyorum.

Gel, İstiyorum, Sensiz de severim seni isimli 3 single çalışman var. 19 yaşında olmana rağmen hızlı giriş yaptığını düşünüyor musun? En sevdiğin şarkın hangisi neden?

Çağrı Kaymak: Aslında geç bile kaldığımı düşünüyorum çünkü aklın yaşta değil başta olduğunu çok küçük yaşlarda öğrendim ve bu yüzden yaptığım işlerin hep üstüne düştüm,çizmiş olduğum yol için gerekenlerin bunlar olduğunu düşünüyorum. En sevdiğim şarkımı henüz yayınlamadım,yayınlayacağım zaman her yerde“en sevdiğim şarkı bu”diye bağıracağım.

Samsun’dan İstanbul’a uzanan bir müzik yolculuğu seninkisi bu hikaye nasıl başladı? İstanbula gelmek sen mi istedin?

Çağrı Kaymak: Çok küçük yaşlardan beri İstanbul’da yaşamak istiyordum ve ilk defa 3 yıl önce bir şarkımın kaydı için geldiğimde İstanbul’a aşık oldum işte o zamandan beri bu şehirde yaşamak için gereken her şeyi yoptım.

Müzik dışında spor eğitmenliği yaptığını öğrendim. Bu fit vücudundan belli oluyor zaten. Spor maceran nasıl başladı?

Çağrı Kaymak: Küçük yaşlarımdan beri zaten çok ilgiliydim,ilk başlarda dövüş sanatlarıyla başladığım bu serüvene daha sonrasında vücut geliştirme alanıyla devam etmeye karar verdim. Hangi işi yaparsam yapayım en iyisini yapmak için uğraşırım ve bu yüzden aslında eğitmen olmaya karar verdim.

Otokontrollü müsün, yoksa hata yapar mısın?

Çağrı Kaymak: Özel hayatımda çok olmasada hata yaparım ama bu hatalarım beni daha ileriye götürüyor bu yüzden pek pişman olmam. Profesyonel hayatımda hataya yer asla vermem.

Sana yapılan ne gibi yanlışı affetmezsin?

Çağrı Kaymak: Yalan konuşmayı sevmediğim gibi konuşulmasını da asla sevmem. Ailemden almış olduğum terbiyede yalana asla yer yoktu ve bu benim hayat felsefem haline geldiği gibi ömrüm boyunca da benimle kalacak görünüyor.

Yemek ile aran nasıl? En sevdiğin yemek ne desem? Ya da en iyi yaptığın yemek ?

Çağrı Kaymak: Yemeği çok severim, pek yemek ayırt etmem. En sevdiğim yemek özellikle annemin yaptığı kuru fasülye yemeğidir. Benim en iyi yaptığımı düşündüğüm yemek ise pilavdır.

Aşk hayatında kıskanç mısın? Müzik adamları daha duygusal olur derler bazen fazla duygusallık yaşayıp partnerini bunalttığın oldu mu?

Çağrı Kaymak: Gerektiği kadar ve gerektiği yerde kıskanç olduğumu düşünüyorum,kıskanmak son dönemlerde her ne kadar kötü bir eylemmiş gibi lanse edilse bile bana göre her iki taraf içinde dozunda olduğu sürece ilişkiye bir dinamiklik katar ve bana kalırsa insan zaten değer verdiği insanı kıskanır. Duygusal olduğumu kabul ediyorum ama bu duygusallığımla kendimden başka kimseyi bunaltmıyorum tabi belki gitarımı bunaltıyor olabilirim.

Sosyal medya ile aran nasıl? Youtube kanalına yönelmek gibi projelerin var mı?

Çağrı Kaymak: Yıllarca canlı müzik yaptığım için birçok sanatçının,birçok şarkısını ezbere biliyorum ve aralarından çok güzel söylediğimi düşündüğüm pek çok şarkı var. Bunları coverlayıp youtube kanalımda yayınlamayı planlıyorum.

Yeni proje hazırlığında olduğu duydum. İddalı geliyorsun. Sevenlerini neler bekliyor?

Çağrı Kaymak: Öncelikle bu projemizin beste sahibi Murat Güneş’e ve aranjörümüz Asil Gök’e çok teşekkür ediyorum ve söylemiş olduğum isimlerden de anlaşılacağı üzere sevenlerimi uzun süre boyunca yollarda eşlik edecek olan bomba gibi bir parça bekliyor.