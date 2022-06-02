Aslan Sayım Soruyor? CANU Cevaplıyor!

Öncelikle CANU kimdir? Bizere kendinden bahseder misin?

CANU: Can Cüneyt Üstüner ben. Hatay/Antakya doğumluyum. Lise "Maçka Anadolu Lisesi Plastik Sanatlar Bölümünde okudum. Beykent Üniversitesi Tekstil Tasarımı Bölümünü bitirdikten sonra yine Beykent Üniversitesinde Yüksek Lisans Tekstil Tasarım okuyup eğitimimi tamamladım.

Aynı zamanda Almanya/Niederrhein Hochschule’ de Ticaret ve Yönetim Master Eğitimi aldım. Şuan özel bir Plastik Cerrahi Hastanesinde Bölüm Yöneticisi olarak görev yapıyorum.

Müziğe ilginiz nasıl başladı?

CANU: İlkokulda ailemin desteği ile piano dersleri almaya başladım. Daha sonra ritmi biraz daha hissedebilmek adına org çalmaya başladım. O zamanlarda boş kasetlere org eşliğinde şarkılar kaydederdim. O yıllarda ablam modellik yapıyordu. Evimize ünlüler gelirdi. Çok özenirdim. Ablam 90’larda ünlü bir şarkıcı ile evliydi. Evimizden müzik eksik olmazdı.

Ekran önünde olmayı istiyordum. İlk üniversite de bilinen bir kot markasının reklam filminde oynadım. Saatlerce süren çekimde sadece 1sn gözükünce bu işe biraz soğudum.

Eğitim için Almanya’ya gittiğim dönem dijital olarak aranje çalışmaları yapmaya başladım.

90’ların ünlü gruplarından Culture beat’e müziklerimi dinletme şansım oldu.

Kısa sürede internet ortamında Tuğçe San ile tanışarak "Rush" şarkısına remix hazırlayarak piyasaya adım atmış oldum.

Türkiye’ye döndükten sonra Tuğba Ekinci ile tanışarak Nazan Öncel imzalı şarkısı "Yüz Derece"’nin aranjesini yaptım.

Tuğba Ekinci’nin aynı zamanda sahnede okuduğu remix parçalarının da aranjelerini yaptım.

O dönem Nazan Öncel’in eşi ile tanışıp kendileriyle çalışma fırsatım oldu.

Yoluma aranjör olarak devam etmeye karar vermiştim. Magazinin popüler isimleriyle çalışmak çok keyifliydi.

Genelde şarkıların Mix&Mastering kısmında usta aranjör Erol Temizel ile birlikteydik. Şarkı kayıtlarını birlikte alıyorduk.

Hala kendisi ile çalışıyoruz. Kendisi idolümdür.

Sonrasında Tuğba’nın desteği ile düet çalışmamız "Bi Görsem" single müzik listelerinde yerini aldı.

Düet sonrası "Bip Bip Bip", "Love Is" ve "Serüven" teklilerimi dinleyicilere sundum.

Şuan ise yeni teklim "Party" nin heyecanını yaşıyorum.

Yeni single çalışmanız ‘Party’ hayırlı olsun. Projenin oluşumunu anlatır mısız?

CANU: Teşekkür ediyorum. Söz&Müzik Hasan Aksu ve Aranjesi ünlü Ukraynalı prodüktör Alexander Leonidovich Vengerovich imzalı bir dans parçası. Bir çok demo parça içinde "Party" en parlayan olandı.

Günümüzde rap ve R&B parçaları tercih ediliyor. Parça ilk geldiğinde alt yapısı da rap soundlarından oluşuyordu.

Gönlüm elektronik müzikte olduğu için Alex ile iletişime geçerek şarkıyı yeniden düzenlemesini rica ettim.

Doğru seçim yaptığımı düşüyorum.

Şarkını klibini yine Burak Çavdar yönetmenliğinde çektik. Mükemmel çılgın bir yönetmen. İş yaparken eğlenmek çok önemli. Burak ve ekibi ile sinerji yakaladığımızı düşünüyorum.

Şarkılarının tarzı genellikle elektro pop bu tarzda Türkiye’de çok fazla sanatçımız yok. Bu sizin için avantaj mı?

CANU: Avantaj olduğu yönü çok dediğiniz gibi sınırlı kişi tarafından üretilen bir müzik tarzı olması. İnsanların farklılığa ihtiyacı olduğunu düşünüyorum.

Ülkemizde etnik soundlar ağırlı tercih edilmekte. Kültürümüzde bu değer zaten var. Genelde var olan şeylere değil yenilik katabilecek tarzlara yöneliyorum. Çeşitlilik keyifli ve önemlidir.

Müziğe farklı renkler katmak gerekir. Dünyada da ilerleyiş bu şekildedir.

Müzikte hızlı tüketim devrindeyiz. Maalesef artık hit şarkı çıkmıyor. Sadece popüler oluyor şarkılar ve tüketimden sonra dinlenmiyor. Bunun nedenleri sizce nedir?

CANU: Sadece müzikte değil popüler kültürün hakim olduğu her alanda tüketim hızlıdır.

Bir single yaparsınız. 1 ay sonra dinleyici sizden yeni birşeyler bekler.

Kiyafet alırsınız. Bir kaç kez giyer yenisini alırsınız.

Kitap okur, rafa kaldırıp yenisini alırsınız.

Çoğu kişinin hayalidir bir single ve klip hazırlamak. İsteğen isteği şeyi yapabilir. Ama aynı tarzlarda olduğu zaman çoğunluk arada kaynıyor ve kayboluyor. Kalıcı olması için sabırlı ve aynı rotada ilerlemek olduğunu düşünüyorum.

Otokontrollü müsünüz, yoksa hatalar yapar mısınız?

CANU: İnsanlar hata yapabilir. Önemli olan tekrarlamamak. Adımlarımı atarken olabildiğince dikkatliyimdir. Sonradan pişman olmamak adına ince eleyip sık dokurum.

Size yapılan ne gibi yanlışı affetmezsiniz?

CANU: Affetmek Allah’a mahsustur. Ben affederim ancak unutamayabiliyorum.

Yüzüne gülüp arkadan konuşanları sevmem.

Herşeyde güven çok önemlidir.

Bana 10 adım gelene 1000 adım gelirim.

Yaşamayı, insanları çok seviyorum. Beni üzmedikleri ve kırmadıkları sürece bir sorun yok:)

Başarılı bulduğunuz yorumcular kimler? Kimleri severek dinliyorsunuz?

CANU: Ebru Gündeş’ in sesine hayranım. Ajda Pekkan, Sibel Can, İbrahim Tatlıses ve Sezen Aksu gibi çok değerli sanatçılarımız var. Onları dinlemeyen yoktur zaten.

Tabiki pop müziğin devleri Tarkan, Hande Yener ve Demet Akalın sıkça dinlediğim isimler.

Müzikal anlamda hedefleriniz neler?

CANU: Emin adımlarla ilerleyip kaliteli işler çıkarmaya çalışıyorum. Sonradan ben nasıl bunu çıkarmışım dememek adına çok çalışıyorum.

Elektronik müzikte ilerlemek hedefim. Tabi aralara farkli lezzetlerde katacağım.

Kendimi kısıtlamak istemiyorum.

Son olarak röportaj için teşekkür ederiz. Sevenlerinize neler söylemek istersiniz?

CANU: Ben teşekkür ediyorum. Öncelikle senin gibi ufku geniş biriyle çalıştığım için çok mutluyum. Sevenlerimden destek istiyorum. Beni her zaman takip etmelerini ve hep sürprizlerle geleceğimi bilmelerini isterim.