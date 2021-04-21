Aslan Sayım Soruyor? Dilan Açelya Cevaplıyor! 

Merhaba nasılsınız? Korona sürecini nasıl geçiriyorsunuz?

Dilan Açelya: Pandemi süreci tüm dünyada olduğu gibi sanatsal anlamda da bir durağanlığa yol açtı. Yinede bu zor süreçte birşeyler üretmeye çalışıyorum.

Dilan Açelya kimdir? Kısaca bize kendinizden bahseder misiniz?

Dilan Açelya: 21 yaşındayım Avusturya doğumluyum ailem Sivas kökenli. Bir ayağım Avusturya da bir ayağım İstanbul da olmak üzere Müzik adına Projeler yapmaktayım.

Aileden gelen bir müzik serüveni sizinkisi babanızdan geliyor. İlk bağlama ile tanışıyor ve müzik sektörüne adım atıyorsunuz. Bağlamadan başka tarza geçiş oldu. Bunun sebebi ne desek?

Dilan Açelya: Başka müzik ekollerine karşı da süreç içersinde bir ilgi oluştu.

Bağlama ile bu sektöre başlayan bir genç yetenek olarak Türkücü olmayı hiç düşündünüz mü?

Dilan Açelya: Türk Halk Müziğini severek dinliyorum dönem dönem türkü de icra ettim, ama Türkücü olmak gibi bir düşüncem hiç olmadı. Ailemin geleneksel değerli böyle olduğundan dolayı ilk başlangıç noktam Türk Halk Müziği oldu.

Yeni Single çalışmanız hayırlı olsun. Projenin oluşumunu bizlere anlatır mısınız?

Dilan Açelya: Bu parçayı oluştururken çeşitli zorluklar ile karşılaştım, bir takım teknik ve hukuki zorluklarla boğuştum, bütün bunlardan sonra işini doğru ve düzgün yapan insanlarla bir araya geldim iyi bir iş çıkardığımda inanıyorum.

Klibinizi kim çekti? Klip çekimi nerede yapıldı? Atmosferden bahseder misiniz?

Dilan Açelya: Klibin Yönetmeni Buğra Karaçam, İstanbul da çekildi. Atmosfer çok eğlenceliydi cok keyif alarak çalıştık. Herkes elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştı.

Yeni jenerasyonda kimleri dinliyorsunuz? Ne tarz müzikler dinliyorsunuz?

Dilan Açelya: Özellikle tercih ettiğim bir tarz yok ama daha çok Pop‘a ilgi duyduğumu söyleyebilirim. Kulağıma hoş gelen tüm müzikleri dinliyorum.

İdolünüz kim desem iddalı bulduğunuz isimler var mı?

Dilan Açelya: idolden öte başarısını taktir ettiğim, Simge Sağın ve Zeynep Bastık.

Otokontrollü müsünüz, yoksa hata yapar mısınız?

Dilan Açelya: Deneme ve ögrenme sürecinde olduğum için doğal olarak bazı yanlışlıklar yapıyorum, asıl olan yanlışlıklardan ileriye dönük doğru ve olumlu sonuçlar çıkarmıştır.

Size yapılan ne gibi yanlışı affetmezsiniz?

Dilan Açelya: Yapılan emeklerin çiğnenmesi ve yarı yolda bırakılmaktan hiç hoşlanmıyorum.

Aşk hayatınızda kıskanç mısınız? En son sözü kim söyler?

Dilan Açelya: Sahiplenme duygum var ama kıskanç bir insan değilim, insan bir birini gerçekten seviyorsa güvenmeyi öğrenmeli.

Yeni projeleriniz neler? Sevenlerinizi neler bekliyor?

Dilan Açelya: Daha iyi hazırlamış daha iyi altyapılı olan herkesin zevkle dinleyebileceği çalısmalarla sevenlerimle buluşmaya hazırlanıyorum.