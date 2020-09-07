Aslan Sayım Soruyor? Ebru Polat Cevaplıyor!

Merhaba Ebru nasılsın?

Ebru Polat: Çok teşekkür ederim Aslancım iyiyim. Yoğun şekilde koşturmaya devam. Bu arada yeni ev aldım ve taşınma sürecinde olduğum için seni biraz beklettim canım kusura bakma.

Kozmetik Markan çok başarılı gidiyor. Seni takip ettiğim için ürünlerinde hep çok memnun kalanları görüyoruz. Ürünlerini nasıl seçiyor üretiyor ve sevenlerine sunuyorsun?

Ebru Polat: Büyük bir ekip var ki zor bir işin altından kalkıyorsunuz. Her iş gibi Ebru Polat Cosmatics markamızda da gerçekten büyük ve alanlarında hepsi uzman bir ekibimiz var. Ben bu işe ilk başladığımızda tüm ekip arkadaşlarımla yaptığım toplantıda; "Benim ve kendinizin kullanmayacağı veya annenizin, eşinizin, kardeşinizin, evladınızın kullanmasına izin vermeyeceğiniz hiçbir ürünün üretilmesini onaylamıyorum." dedim. Elbette girişimci olarak yaptığım işten para kazanmak hedefim ama para kazanmak için de kimsenin ahını almadım bugüne kadar. Bundan sonra da bu böyle olacak. Ürünlerin geliştirilmesi ve seçilmesi ise tamamen ihtiyaçlar doğrultusunda ilerliyor. Makyaj malzemelerinde ise trendleri takip ediyoruz. Pazarlama kısmı en kolayı. Yaptığınız ürün eğer doğru kriterlere sahipse ve kullanıcı tüm kullanım talimatlarına uyuyorsa zaten hak ettiği noktaya geliyor.

Türkiye’nin en güzel ve sexi kadınlarından birisisin. Sexi oluşun şarkıcılığınızın önüne geçtiğini düşünüyor musunuz?

Ebru Polat: Teşekkür ederim görüşlerin için. Ama bence şarkıcılığımın önüne geçmiyor. Eğer öyle olsa bu kadar konser veremezdim.

Hayatında biri olduğunda özel günlerinde yüzlerce güllerle süslenmiş bir ev fotoğrafları atıyorsun. En pahalı aldığın hediye neydi desem?

Ebru Polat: Hediyenin değeri kişiye göre, o hediyenin veriliş şekline veya neden verildiğine göre değişir. Sizin için paha biçilmez bir hediye benim için bir anlam ifade etmeye bilir veya benim çok beğendim bir şey size anlamsız gelebilir. Aldığım en pahalı hediye benim adıma yapılan bir yardımdı. Bir insanın hayatına dokunabilmeyi, bir kişinin umudu olabilmeyi dünya malı dediğimiz hiçbir hediyeyle kıyaslayamam.

Şımartılmayı ve hediye almayı sever misin?

Ebru Polat: Kim sevmez ki? Ama ben hediye vermeyi ve çevremdeki insanları şımartmayı da çok severim. Almak kadar vermekte çok güzel...

Partnerinde aradığın özellikler ne desem?

Ebru Polat ne tarz erkeklerden hoşlanır?

Ebru Polat: En önemli şey dürüstlük. Temiz, kendine özen gösteren insanlar etkiler beni.

Senin için ilişkide yaş problem olabilir mi? Örnek Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz çifti için çok yazıldı. Bakış açın nedir?

Ebru Polat: Başkalarının yaşadıkları hayat beni ilgilendirmez. Ama benim kendim için tercihim yaşıma uygun biri olur.

Artık bir çok şarkını kendin yazmaya başladın. Bu beceri ve üretkenlik nasıl ortaya çıktı?

Ebru Polat: Birdenbire çıkmadı tabi ki. Ben kendimi bildim bileli bir şeyler karalardım. Daha sonra bu yaz-dıklarımı çalışma arkadaşlarımla paylaştım. Onlar da onaylayınca kendi şarkılarımı sizlerle paylaştım.

Cover kraliçesi olarak adını çok duyduk. Ama yine iddalı sıfır kilometre şarkılar ile sevenlerinle olmaya devam ediyorsun. Artık sadece kendi şarkılarına mı yer vereceksin?

Ebru Polat: Ben cover yaptığım zamanlarda bu şarkıların kıymeti bu kadar bilinmiyordu. Şimdi bir cover furyası var ve her tarzda müzik yapan arkadaşlarımız seslendiriyor. Ben şarkı seçimlerinde duygularıma güvenirim. Bundan sonra ki projelerim yeni şarkılarda olabilir cover da olabilir.

Türkiye’de dinlemekten keyif aldığının isimler kim desem?

Ebru Polat: Çok var. Yazdıklarımdan çok ismini unuttuklarım olursa üzülürüm. Ama yeni çıkan her projeyi dinlerim.

Peki son zamanlarda güzel bulduğunun oyuncular var mı?

Ebru Polat: Ben bir oyuncuğu seyrederken güzelliğinden ziyade beni rolüne ne kadar inandırdığına bakarım. Mucize Doktor ve Çukur vakit buldukça severek takip ettiğim projeler. Tüm oyuncuları da rollerinin hakkını veriyor bence.

Bir gün seni dizi ya da film setlerinde görür müyüz?

Ebru Polat: İnşallah görürsünüz. Zaten aslında oyuncuyum. Ayla Algan’ın öğrencisi olarak Plato Oyunculuk Okulu’ndan mezun oldum. Bir dizide başrole imzayı attım. Ancak o dönem ünlü bir erkek arkadaşım olduğu için, haberlerimiz de basında çok yer alınca diziyle yolları ayırmak zorunda kaldım. O yüzden oyunculuğa dönmeyi çok isterim.

Ünlüler dünyasında yaşanan polemiklere nasıl bakıyorsun?

Ebru Polat: Ben o tip polemiklere girmiyorum. Giren insanları da cahil olarak görüyorum. İnsanlar basın aracılığıyla birbirine niye laf atar ki? Tek amaç olabilir o da reklam. Sonra da hiçbir şey olmamış gibi canım cicim oluyorlar. İyi bir eğitimim var. Utanırım, yapamam öyle şeyler. Biri bana laf attığında cevap bile vermem.

Youtube’da sahte tıklanmalar için para ödeyen şarkıcılar aptaldır.” demişsin. Gerçekten çok var mı sahte tıklanmalar için paralar yatıranlar?

Ebru Polat: Aslında bu değişik bir kafa. Kendin çal kendin oyna gibi bir şey sanıyordum ama sahte tıklamalara inanan insanlar var ve etkiliyor sektörü gerçekten de. Valla pek umurumda değil, gemisini yürüten kaptan ne istiyorlarsa yapsınlar, sanatçı arkadaşlarımla iyi geçinme kararı aldım. Kimsenin ne yaptığı beni ilgilendirmiyor ben kendimden sorumluyum. Ama şahsen ben yapmam. Ülkedeki starlar Tarkan ve Sezen Aksu asla böyle şeyler yapmıyorlar, bir açın bakın onların tıklanmalarına anlarsınız!