Aslan Sayım Soruyor?Faruk K Cevaplıyor! 

Değerli okurlarımıza merhaba…

Bu hafta röpörtaj konum efsane şarkılara imza atan bir isim oldukça başarılıdır alanında kendini her zaman geliştiren 90 lar dan günümüze hala en güzel şarkılarla müzik piyasalarında var olan bir isim sevgili Faruk K röportaj konuğum. Samimi açıklamalarıyla şimdi sizlerle.

Merhaba nasılsınız? Pandemi sürecini nasıl geçiriyorsunuz? İzole olabildiğinizi düşünüyor musunuz?

Faruk K: Merhaba çok iyiyim çok şükür. Pandemi süreci tabiki zor ve sıkıntılı geçti ama kendimi bildim bileli kurallara bağlı yaşan bir insan olarak tüm önlemlerimi aldım ve sosyal mesafede korunmaya devam ediyorum.

Pandemi en çok eğlence sektörünü etkiledi. Müzisyenler fazla etkilendi. Müzik aletini satmak zorunda kalanlar bile oldu. Bunun durum için sizce neler yapılmalı? Müzisyenlere nasıl destek olabiliriz?

Faruk K: En çok etkilenen tabiki birikimi olamayan sanatçı dostlarımı ve geçimini sadece sahne yaparak karşılayan müzisyen arkadaşlarım oldu.Bu gibi doğal afet savaş ve salgın durumlarında tüm müzisyenleride koruyacak bir fon oluşturulmalı .Ben sahsım adına birkac müzisyen ve dansçı arkadaşlarımı biraz olsun destekleyebildim çom şükür.

Efsaneleşen şarkınız ‘’Azar Azar’’ yeniden yorumladınız. Yeni aranjmanına bayıldım. Kimlerle çalıştınız?

Faruk K: Azar azar 2020 versiyonu ffw creative Audio tarafından düzenlendi.80 ler discosu soundu funky renkleri ile günümüz sounduyla birleştirildi.

Klip çalışmanız çok başarılı olmuş. Kiminle çalıştınız? İçinize sindi mi?

Faruk K: 3 reklam filmimizi ve video klibimizi Melih Eryılmaz yönetti.Müthiş bir party atmosferinde geçiyor klip .Kostümler aksesuarlar oyuncuların seçimine kadar çok özen gösterildi.

Azar Azar isimli şarkınızı neden yeniden söylediniz?

Faruk K: Azar çok sevilen çok kullanılan görüntülü konuşma uygulamasıydı.

Aslında İspanyolca Şans anlamına geliyor. Uygulamanın kullanıcıları rastgele, şans eseri eşleştirmesi özelliğinden geliyor. Kullanıcılar ve Azar’ı duyan herkeste akla gelen ilk şeyin Azar Azar şarkısı ve Faruk K oluyordu. İnternette de çok konuşulduğu için artık bu iş birliği kaçınılmaz olmuştu :)

Nihayetinde çok iyi bir ekip kurarak aklımızdaki herseyi gerçekleştirebildiğimiz bir kampanyayı hayata geçirdik.

Herkesi saran eğlence. Azar ve Azar Azar şarkısı arasındaki benzerlik bu. İkisi de çok eğlenceli ve sarıyor.

Markanın adını duyanların kafasında Azar Azar şarkısının çalmasını konu ediniyor. Kampanyayı izleyenlerin aklına sadece şarkı değil, yıllardır aşamadığımız Faruk K.’nın Azar Azar dansı da tekrar yerleşiyor.

Kampanya için tekrar yapılan şarkının yeni versiyonu Azar Azar 2020'nin tekrar seslendirerek dijital müzik platformlarındaki yerini alma sebebide budur.

Otokontrollü müsünüz, yoksa hata yapar mısınız

Faruk K: Otokontrollüm yüksek seviyededir ancak hata yapma durumlarım tamamiyle duygusal yapımdan kaynaklanıyor. En yakın bildiğim arkadaşlarım tarafından SOYULDUM,en güvendiğim dostum yüzünden DAYAK YEDIM,en cesaretli davranışımdan dolayı AÇ KALDIM hata geliyorum demiyor duygusallık hata yaptırıyor.

Kendinizi eleştirecek olsanız? En çok neyini eleştirirdiniz?

Faruk K: Aceleciliğim ve sabırsızlığımdab dolayı kaybettiklerim sanırım.Birde yıllarca kendime emek vermek yerine başkalarına emek vermem .hem yanlış hemde eleştirildiğim her konuya sebep olan kendime eleştirim bu olurdu sanırım.

Yeni jenerasyonda kimleri dinliyorsunuz? Başarılı bulduğunuz isimler var mı?

Faruk K: Tabiki var şura iskenderliyi çok başarılı buluyorum .ezeli ,simgeyi ve tuğba yurt'u da keyifle diiyorum.

Türk pop müziğinin sanatçılarını nasıl buluyorsunuz? Kendilerini geliştiriyorlar mı sizce?

Faruk K: Valla sosyal medyada bir çoğu saklama kabı reklamı, zayiflama ürünleri,pasta börek çorek reklamı yapmaktan kendilerini geliştirdikleri yönü göremez oldum .Ama son 20 yılın pop Kraliçesi DEMET AKALIN'dır. Onunla bir dönem çalışmaktanda onur duydum her anlamda kendini geliştiren net başarılı vicdanlı iyi kalpli olan demettir!!!

90 lar müziğinin tadı neden özeldi? Neden unutulmuyor sizce?

Faruk K: 90'larda samimiyet ,tılsım ,aşk ,sevgi,sadakat,mutluluk,özgürlük vardı. Bu şarkılara şarkıcılarada yansıyordu herkes biribiriyle tatlı rekabete girer ama asla ego mego yapmazdı bu yüzden 90'ların mayası tatlıydı şimdi o maya maalesef ekşidi.

Aşık hayatınız nasıl gidiyor? Sevdiğinizi çok kıskanır mısınız?

Faruk K: KARANTINA SEKSÜELIM???????? uzun süredir aşk duygusunu yaşamıyorum faruk k 'yı degil Faruğu sevecek kişiyi bulmak ne yazık ki çok zor .Bu yüzden aşk duygumu ,kalbimi karantinaya aldım çünkü menfaat virüsü ile gelenlerden yoruldum bıktım artik.Koç burcuyum sevdiğimi kıskanırım ama belli bir sınırda tabiki kıskanmazsan aşk aşk olmaz .

Yıllar geçsede hiç değişmediniz. Estetik var mı? Kendinize nasıl bakıyorsunuz?

Faruk K: Düzenli spor yapıyorum ve sağlıklı besleniyorum.Bunun yanında dans etmek ve çok çalışmakta var güçlü formüllü bir krem kullaniyorum ama genç kalmanın en büyük sırrı iyi kalpli sevgi dolu olmak insanın kalbi yüzüne vurur SEVGI EN BÜYÜK ESTETIK!!!

Dijital müzik devri eski albümlere göre daha kazançlı mı sizce?

Faruk K: Benim dönemimde kaset ve cd satışından kazanç oluyordu ben 1 kuruş kazanmiş değilim o dönemlerden bu dönemlerde dijital platformlardan çok eser yayinlamalisiniz ki gelir marjınız artsın. Fakat bir single çalışmasının maaliyeti nerdeyse 1 albüm maaliyeti kadar bu yüzden ben kazanamadığım için bu soruya net bir cevap vermem mümkün degil .Umarım Azar Azar 2029 versiyonu ile kazanabilirim .

Tüm okurlara 2021 yılı sağlık,mutluluk,huzur,bolluk,bereket ve aşk getirsin inşallah.Herkesin yeni yılı kutlu olsun.

Sevgilerimle