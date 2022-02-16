Aslan Sayım Soruyor? Samet Kurt Cevaplıyor!

RÖPORTAJ: ASLAN SAYIM

Öncelikle Samet Kurt kimdir? Kısaca kendinizden bahseder misiniz?

Samet Kurt: Herkeze merhaba. 1987 Samsun doğumluyum. Orta sınıf bir ailenin tek erkek çocuğuyum. 2 kız kardeşim var. Evliyim ve 2 çocuk babasıyım. Samsun’da yaşıyorum.Çocukluk yaştan beri çalışıyorum. Bu azimim ve kazanma hırsım Samsun’da, önde gelen İnşaat firmalarından birinin sahibi olma şansını getirdi. Şuan hem inşaat sektöründe hemde müzik sektöründe aktif başarı sağlıyorum.

Müziğe ilginiz ne zaman ve nasıl başladı?

Samet Kurt: Üniversite yıllarında çok değer verdiğim bir arkadaşımın bana doğumu günü hediyesi gitar alması ile başladı. Çalmaya başladım ve daha asla durmadım. Çaldıkça dahada büyüdü bu Aşk. Sonrasında klarnet ile daha bi pekişti. Şimdilerde ise söz beste yaparak müziği ilkelerime kadar hissediyorum. Ve bundan çok mutluyum.

Trendlerin bestekârı olarak heryere manşet oldunuz. Bu başarının sırrı nedir?

Samet Kurt: Müzik her ne kadar duygu ve histen ibaret olsada bir okadar da matematik. Bende duygu ve his zaten herzaman var. Birde matematiğini çözünce başarı geldi. Sağolsun birlikte çalıştığım Eva Records ailesi yöneticileri Hazar Ekşi , İlkan Günüç ve Emre alev bana beste yapmam ve vermem konusunda büyük destekleri oldu. Buğünlere geldiysem onların sayesindedir.

Son dönemde yazdığınız şarkılar neler? Hangi şarkılarınız gündemde?

Samet Kurt: Halden anlamaz, Müslüm baba çal, Seviyorsun sende, Uçurum, Pardon kader Ölmem artık

Çok güzel şarkılara imza attınız. Yazdığınız şarkıları müzisyenlere verirken zorlanıyor musunuz? Hepsini kendiniz söylemek istiyormusunuz?

Samet Kurt: Ben sadece üretiyorum. Ve koleksiyonumu insanlara göstermek için masaya seriyorum. Her sanatçı kalbini en çok okşayan hangi bestem ise alıyor. Bestelerimin okunması benim için gurur. Ben veya bir başkası okusun insanlar dinlesin, o duyguyu yaşayayım kimin okuduğu önemli değil.

Otokontrollü müsünüz, yoksa hatalar yapar mısınız?

Samet Kurt: Orhan babanın da dediği gibi hatasız kul olmaz. Her insan gibi bende hatalar yapıyorum. Müzikal anlamda hatalarım oldu. Ama her düşüş bir sıçrayış benim için. Önemli olan da bu zaten.

Size yapılan ne gibi yanlışı affetmezsiniz?

Samet Kurt: Yalan… yalan… yalan … ihanet… ben sevdiğimi çok fazla seviyorum. Sevdiğim birisinin bana yalan konuşması ve bana ihanet etmesi beni öldürür. Kalbim çok kırılır ve onarılması biraz zaman alır hatta zor gibi.

En beğendiğiniz sesler kimler? Kimleri severek dinliyorsunuz?

Samet Kurt: Kerim araz ve Semicenk kardeşlerim aynı şirkette çalıştığım dostlarım. Ve severek dinliyorum. Onlarla aynı şirkette olmak gurur verici.

Yeni projeleriniz neler? Sevenlerinizi neler bekliyor?

Samet Kurt: Okadar heyecanlıyım ki anlatamam. Çok enerji var içimde. Okadar çok şey yapmak istiyorum ki ama şirketim beni kontrol ediyor şükür olsun. Tabiki gerek hareketli gerek duygusal çok güzel eserlerim ile sizlerin duygularınıza dokunmaya devam edeceğim