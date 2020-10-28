Aslan Sayım Soruyor? Sidar Baran Taş Cevaplıyor!

RÖPORTAJ: ASLAN SAYIM



Merhaba Sidar Nasılsın? Korona Sürecini nasıl geçiriyorsun?

Sidar Baran Taş: Merhabalar, iyiyim teşekkürler. Korona sürecini kendim için bir avantaja çevirmeye çalıştım. Genelde insanlar kilo alırken ben 17 kilo verdim. Bir diğer açıdan bu süreçte malum evde çok vakit geçirdiğim için, daha çok okuyup daha çok beste ürettim, bir yandan da enstrümana yoğunlaşarak kendimi geliştirdim. Şimdi de yavaş yavaş süreç normale dönüyor ve sahnelere başladım.

Sidar Baran Taş kimdir? Kendinden bahseder misin?

Sidar Baran Taş: 23 yaşındayım, Hakkari doğumluyum, Ankara'da büyüdüm. Şuan Mersin'deyim Lisans eğitimime ve sahnelerime burada devam ediyorum. Müzisyenlik dışında tam bir "gamer" olduğum söylenebilir, birazcık oyun meraklısı olabilirim. Müzikle uğraşan bir aileden geliyorum, bu yüzden müzikle tanışmam erken yaşta oldu. 15 yaşımda ablamın aldığı ilk gitarımla beste yapmaya başladım, o günden beri gitarımın tellerinden dökülen sözleri, notaları kaleme alıp ,bu eserlerle insanlara dokunmaya çalışıyorum.

Yeni single Çalışman Karavan hayırlı olsun. Projenin oluşumunu anlatır mısın?

Sidar Baran Taş: Çok teşekkür ederim. Karavan şarkısı gerçekten de Ege'de oluştu bu sebeptendir ki Ege esintilerini içinde bulundurup , insanlara ulaştırıyor. Kendisi de müzisyen olan değerli dostum Ertuğrul Teber ile İzmir'de ki kısa bir tatilimiz sırasında kumsalda gitar çalarken "Karavan" çıktı ortaya. Sonraki süreçte ise değerli aranjörüm Hatem Tutkus'a şarkıyı ulaştırdım, kendisi de çok beğendi ve hemen çalışmalara başladık ve karavanımızla sizlere misafir olduk.

Klip çalışman çok keyifli olmuş. Klibinden bahseder misin? Kim çekti?

Sidar Baran Taş: Klip yönetmenliğini Sefa Baykır yaptı. "Hani" şarkımın klibinin yönetmenliğini de yine Sefa Baykır yapmıştı. Klip çekimini Silivri'de gerçekleştirdik. Klibin son hali kadar, çekim süreci de çok keyifliydi. Biraz yorucu geçti yalan değil, fakat tatlı bir yorgunluktu diyebilirim. Neredeyse 20 kişilik bir ekiptik ve herkes çok enerji doluydu, harika bir ekiple çalıştım diyebilirim.

Pandemi sürecinde müzisyenlerin durumu maalesef vahim. Sence nasıl bir formül bulunmalı?

Sidar Baran Taş: Pandemi en çok müzisyenleri etkiledi diyebilirim. Eğlence sektörünün durdurulması. Bende dahil olarak tüm müzisyen dostlarımın sahnelerini durdurdu. Şimdi yeniden sahnelerimize başladık fakat tekrardan başa dönmemek için, işletme sahiplerinin pandemi sürecinde çok dikkatli olup prosedürlere uyarak, sağlıklı bir ortam sunmaları gerekiyor.

Yeni jenerasyonda kimleri dinliyorsun?

Sidar Baran Taş: Yeni jenerasyondan Deniz Tekin, Tuğkan, Ufuk Beydemir, Eda Baba ve rahmetli Onur Can Özcan'ı dinliyorum. Tuğkan ve Onur Can Özcan'ının yazdıkları eserler gerçekten çok başarılı, anlam yüklü sözleri direk insana işliyor. Deniz Tekin, Ufuk Beydemir ve Eda Baba'nın ise çok karakteristik sesleri var, bu isimleri dinlemekten keyif alıyorum.

İdol bulduğun müzik kariyerini takip ettiğin biri var mı?

Sidar Baran Taş: Cem Karaca her zaman idolüm olmuştur. Bize bıraktığı eserler gerçekten muazzamlar. Eserlerinin nerdeyse hepsi evrensel sözlere sahip, herkes kendine farklı bir pay çıkarabilir o şarkılardan. Sesi ve okuma tarzı başlı başına beni hep etkilemiştir. Ben de müzik kariyerimde ilerlerken Cem Karaca'yı örnek almaya çalışıyorum. Herkese dokunabilecek sıcak şarkılar yazarak, üreterek bu yolda ilerliyorum.

Ne tarz müzik dinlersin?

Sidar Baran Taş: Ağırlıklı olarak alternatif dinliyorum diyebilirim. Onun dışında her tarz ve dilde dinleyip, müziğin evrenselliğine inanıyorum. Sahnelerimde de bir çok tarz da eser seslendiriyorum.

Aşk hayatın nasıl gidiyor? Kıskanç mısın?

Sidar Baran Taş: Şuanlık Karavanı kenara çekip sadece müziğe yoğunlaştım, yani durgun açıkçası. Kıskançlık konusuna değinirsek, fazla kıskanç bir yapım var.

Olmazsa olmazın nedir?

Sidar Baran Taş: Çikolata! Diyet sürecimde de biraz geç kilo vermemi sağlayan şey çikolata aşkım olmuştur.

Pop müzik nereye gidiyor sence?

Sidar Baran Taş: Pop müzik, biraz daha elektronikleşerek, güncel soundları arttırarak son zamanlar da daha bir rehavet görmeye başladı. Bu sürecin olumsuz etkisi ise sözler eskiye nazaran anlamlarını yitiriyor.

Sosyal medya ile aran nasıl?

Sidar Baran Taş: Ben de bir sosyal medya bağımlısıyım maalesef. Düzenli paylaşım yaparak genelde aktif olmaya çalışıyorum. Malum artık her şey internet üzerinden ilerliyor.

Otokontrollü müsün, yoksa hata yapar mısın?

Sidar Baran Taş: Fevri davranan biriyimdir. Zaman zaman hızlı düşünüp , o an karar alıyorum. Tabi bu kötü bir şey mi? Bence değil. Ani aldığım ve hayatımda olumlu şeylere yol açan birçok kararım oldu.

En başarılı bulduğun söz yazarı kim?

Sidar Baran Taş: Rahmetli Onur Can Özcan... Oda benim gibi 97 doğumlu. Yazdığı sözlerin her kelimesinde çok derin anlamlar var. Bizim daha dinlemediğimiz, okumadığımız da bir çok eseri var. Gerçekten çok başarılı bir söz yazarıydı kendisi.

Röportaj için çok teşekkür ederim. Son olarak okurlarımıza neler söylemek istersin?

Sidar Baran Taş: Çok fazla engelle karşılaşan biri olarak, her zaman hedeflerinizin peşinden koşun pes etmeyin. Beğenmeyenler, desteklemeyenler olacaktır aldırış etmeyin. Kendinize çok iyi bakın. Yakında çok güzel şarkılar ve konserlerle buluşacağız.