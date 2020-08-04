Aslan Sayım Soruyor? Su El Roman Cevaplıyor! 

O RAFET EL ROMAN’NIN BİRİCİK KIZI!

RÖPORTAJ: ASLAN SAYIM

Almanya’da mı yaşıyorsun? Bir gününü nasıl geçiriyorsun?

Su El Roman: evet Almanya vatandaşıyım almanyada yaşıyorum ama sık sık Türkiye’de bulunuyorum. Önce güne spor ile başlıyorum ya spor salonuna gidiyorum ya da bol bol yürüyüşler yapıyorum. Gün içinde evimde küçük bir müzik stüdyom var orada çalışmalarımı yapıp günümü geçirmeyi tercih ediyorum.

Yeni single çalışman hayırlı olsun. Bu projede kimlerle çalıştın bizlere anlatır mısın?

Su El Roman: tabii ki anlatırım. Şarkıyı ben yazdım Şarkının oluşum aşaması oldukça değişik Çok depresif bir dönemden geçiyordum 2019 yılında yazdım şarkıyı hani herkezin mutsuz ve sıkılmış bir durum olur ya o dönemde yazdım şarkıyı Şarkı yazmadan önce de joker filmi çıktığında izlemeye gitmiştim ve filmden çok etkilendim sonra eve geldiğimde banyoya girmiştim ama hala filmin etkisindeyim mumları falan yaktım uzanıyorum banyoda birden aklıma şarkının nakaratı geldi ve bu şekilde şarkı oluştu.

Klibin çok renkli dinamik enerji dolu olmuş. Klibini kim çekti kaç saat sürdü?

Su El Roman: klip için çok büyük bir hazırlığa girdim Kış olduğu için çok kilo almıştım hemen kilolarımı vermek için bol bol spor ve diyet yaptım klibe sıkı hazırlandım. Klibimi sevgili Murat Joker çekti gerçekten beni çok motive etti. Klibim İstanbul’da çekildi. Sabah dokuzda gittim çekime gece üçte bitirdik baya uzun sürdü.

Müzisyen bir babanın kızısın onun için bu sektöre bir adın önde başladığını düşünüyor musun?

Su El Roman: Bir adım önde başladığımı düşünmüyorum. Ama tabii ki çok bilgiliyim çocuk yaşlardan bu yana müzikle iç içeyim. Tek avantajı bu ama bir adım önde olduğumu düşünmüyorum. Kendi çabalarımla bir yerlere gelmek isterim.

Tuğba Altıntop gibi türkiyenin en güzel kadınlarından birinin kızısın sadece müzik sektörüne mi yöneleceksin? Oyunculuk ve ya sunuculuk?

Su El Roman: kesinlikle asıl dalım müzik ama müzik dışında hangi sektörde başarılı olurum bilemem Ama ilerde oyunculuğu da tabii ki düşünebilirim oyunculuğuda çok seviyorum. Aslında genel olarak sanatın her dalında olabilirim. Biraz daha yaş aldığında film müziği bile yapmak istiyorum.

Rafet El Roman ile Düet yapmak istermisin?

Su El Roman: kesinlikle isterim ama şarkı çok önemli tabii ki benim ya da babamın eline güzel bir şarkı gelirse ya da yaparsak muhakkak bir düet çalışmamız olur.

Instagram sayfana koyduğun fotoğraflardan dolayı bir ara babanla aranla açılmıştı. Şunu sormak istiyorum. Hayatına çok yakışıyor mu?

Su El Roman: Önceden tabii ki daha çok dikkat ediyordu doğal kız çocuğuyum Buda onun hakkı ama büyüdükçe karışmamaya başladı ki artık bende ne yapacağımı bilecek yaşa geldim. onun için aramızda bu şekil problemler artık olmuyor.

Almanya’dan Türkiye’ye taşınma durumu olacak mı?

Su El Roman: Türkiye’ye sık sık geliyorum neden olmasın olabilir ama ben dediğim gibi alman vatandaşıyım. zaten %50 Türkiye‘deyim %50 Almanya’da problem olmuyor.

En çok annene mi benzetiliyorsun babana mı?

Su El Roman: Aslında ben daha çok kendimi babama benzetiyorum özellikle yüz hatlarımı Çocukluk fotoğraflarımız aynı Ama beni çoğu insanlar anneme benzetiyor.

Hedeflerin ne?

Su El Roman: benim en büyük hedefim kendi müziğimi yaparak kendim çalışarak ekmek paramı kazanmak kendime hayat kurmak ve bağımsız bir şekilde yaşamak kimseden bir yardım almak istemem. Bu benim en büyük hedefim kendi ayaklarımın üstünde durmak her kadın kendi ayakları üstünde durmalı! Global şekilde dünyaya açılmak istiyorum müziğimi herkese duyurmak istiyorum. Tabii ki ben de herkes gibi büyük konserler vermek istiyorum.

Dans eğitiminide aldığını biliyorum. Bir müzikal projede olmak ister misin?

Su El Roman: Çok çok çok isterim kesinlikle… müzikal, tiyatro bu tarz dallarda da kendimi kanıtlamak isterim.

Türkiye’de beğendiğin yorumcular var mı?

Su El Roman: Tabii ki var Yıldız Tilbe, Candan Erçetin, Sertab Erener çok beğeniyorum. Yeni nesilden Ece Mumay çok beğendiğim bir isim çok cool geliyor.

Aleyna Tilki’yi Nasıl Buluyorsun?

Su El Roman: Tabii ki başarılı buluyorum. Çekemeyen tabii ki oluyor başarılı insanı kimse çekemez bu böyle yani tabi açıklamalarıyla gündemde kalıyor Buda biraz rahatsız ediyor ama Buda onun başarısı hep konuşuluyor şarkıları da ilgi görüyor ben başarılı buluyorum.

Aşk hayatın nasıl? Hayatında biri var mı?

Su El Roman: aslında bu konuları pek konuşmayı sevmem ama tabii ki anlatayım birazcık aşk hayatım şu an durgun şuan çok gencim Öncelikle hedefim kariyerimi odaklanmak ama tabii ki de aşık olmak ciddi bir ilişki yaşamak isterim ama zamanı geldiğinde oda olur inşallah Bir aile kurmak isterim

Kıskanç mısın?

Su El Roman: Yok hiç kıskanç değilimdir. Bazen kendime diyorum keşke biraz kıskanç olsaydım da olaylara el atsaydım ama yok kıskançlık yok

Babanın en çok sevdiğin şarkısı ne desem?

Su El Roman: Mecnun şarkısını çok severim.

Bu arada yeni albüm çıkartıyor yakında çıkacak Bir şarkı var ki ben bayıldım hatta babamdan sonra o şarkıya Cover yapacağım. Gerçekten son zamanların en iyi şarkısı gelecek bayıldım sizde çok beğeneceksiniz.

Röpörtaj için çok teşekkür ederim son olarak neler söylemek istersin?

Su El Roman: Ben teşekkür ederim çok keyif aldım. Bana destek olan herkese çok teşekkür ederim beni seven herkese çok teşekkür ederim güzel günlerde güzel projelerle görüşmek dileğiyle…