Aslan Sayım Soruyor? Tevfik Bozdağ Cevaplıyor!

Değerli okurlarımıza merhaba...

Bu hafta röportaj konuğum 10 parmağında 10 marifet bir isim sevgili Eğitmen ve Uzman Estetisyen Tevfik Bozdağ oldu. Gündeme dair samimi açıklamalarda bulunan Tevfik bey hem kariyeri hem hobileri hem özel hayatını ilk kez sizler için anlattı! Ankara’dan İstanbul’a uzanan televizyon serüvenini, aşk hayatını, sevdiği babasını, tüm bilinmeyenleriyle Tevfik Bozdağ Sizlerle.

Merhaba nasılsınız? Pandemi sürecini nasıl geçiriyorsunuz? İzole olabildiğinizi düşünüyor musunuz?

Tevfik Bozdağ: Çok dikkat ediyorum açıkçası, Sırf bu yüzden babamla yaşıyordum evimi ayırdım.

Babam benim için çok değerli herhangi bir şekilde bu virüse yakalanırsam babamın zarar görmesini istemem

Sizi basından ve televizyondan tanıdığımız kadarıyla biliyoruz. Biraz bizlere kendinizden bahseder misininiz?

Tevfik Bozdağ: Mütevazi bir ailenin çocuğuyum babam fotoğrafçı,annemi üç yaşında kaybettim. Bütün hayatım boyunca babam ve babaannem beni büyüttü, açıkçası zor bir hayatım vardı. Onu rağmen hayattan keyif alan tüm zorluklara göğüs geren ve şükretmeyi bilen bir insanım. Romantik ve duygusal bir kimliğim var.

İlk O Ses Türkiye programına daha sonra Kuaförüm Sensin programına katıldınız. Program serüvenlerinizi anlatır mısınız?

Tevfik Bozdağ: O ses Türkiye’de elemelerini geçtim tam programa çıkma arefesinde, babaannemi kaybettik. Bu yüzden devam edemedim programa. Show Tv Kuaförüm sensin programında da ise 2 aylık bir serüvenim oldu, işlerimin yoğunluğundan dolayı programdan ayrılma talebimi ilettim onlarda kabul etti.

Çok keyifliydi ve hayatımın en güzel zamanlarını geçirdim orada.

Birçok televizyon programlarına konuk oldunuz ve röportajlar verdiniz. Genelde mesleğinizi ve projelerinizi anlattınız. Ben özel hayatınızı merak ediyorum nasıl besleniyor ve fit vücuduzu neye borçlusunuz?

Tevfik Bozdağ: Açıkçası işimden çok özel hayatımı merak ediyor insanlar onu ben de anlamış değilim:)

Örnek veriyorum Instagram‘da bir fotoğraf paylaştım zaman işimde alakalı 1000-1500 beğeni gelirken,

Kendimle alakalı güzel sözlü bir fotoğraf paylaştığımda 10.000 beğeni geliyor:) Bu yüzden sırf kendime özel sadece fotoğraflarımı paylaştım bir Instagram hesabı açtım burada sürekli yaptığım sporu ve güncel hayatımı paylaşıyorum işle alakalı hiçbir şey paylaşmamaya dikkat ediyorum. sürekli spor yapıyorum haftanın beş günü kendime çok dikkat ediyorum yediklerime yoğunluklu olarak proteinle besleniyorum uyku düzenime dikkat ediyorum, sırf bu yüzden sevgilim olmuyor çünkü ona zamanım kalmıyor:)

Müzik hakkında çıkan haberler doğru mu? Şarkıcılık nereden çıktı?

Tevfik Bozdağ: Açıkçası küçükken 6 - 7! yaşlarında erkenden uyanıp,kafamı hoparlöre dayayıp Ferdi Tayfur dinlediğimi söylüyordu babam:) Şimdileri bahsettiğinde gerçekten çok gülüyorum o zamanları müzik sevgim ortaya çıkmış demekki. Ben sesimi çok beğenmiyorum ama etrafındaki insanlar sesimi çok beğeniyor yakın bir zamanda da,Türkiye’deki en iyi. Hocalarından bir tanesi ile bir yola çıktık, repertuarımızı bayağı bir genişlettik yakın bir zamanda Türkiye’de YouTube’da 120 milyon bandında izlenmiş bir şarkının slov ve akustik versiyonunu yapacağız. Bir klip çekeceğiz

Ben de heyecanla neler olacağını bekliyorum:)

Tevfik Bozdağ ne tarz müzik dinler? Sevdiğiniz sesler kim?

Tevfik Bozdağ: Açıkçası ben fantezi müzik duygusal pop müzikleri dinliyorum,?” Hakan Altun, Tan Taşcı, Koray Avcı, Gökhan Özen, Tarkan, Yıldız Tilbe, Ceyhun Damla gibi isimleri dinlemeyi seviyorum.

Aşk hayatınız nasıl? Kıskanç yada maço erkeklerden misiniz? Son sözü siz mi söyler siniz?

Tevfik Bozdağ: Aşk hayatım her zaman yarı yolda bırakılmalı oldu;)

Değer verdiğim ve gerçekten önemsediğim tüm benliğimle aşık olduğum insanlar beni hep yarı yolda bıraktı.. İnsanları kendim gibi sandığım için hep üzülüyorum önemseyip değer vermediğimde, yine üzülüyorum kıyamıyorum yani eninde sonunda hep üzülen ben oluyorum:)

Kesinlikle kıskanç bir erkeğim, Hayatımdaki insanın kıyafetine görüştüğü insanlara, Sosyal medya hesaplarına herşeyine karışırım. Kıskanırım çünkü o benimdir- Net!.. Son sözü her zaman ben söylerim ilişkide benim dediğim olması gerekir.

Biraz dış görüntünüz sert olduğu için tedirgin oluyor insan ama siz kadınlara hitap ediyor ve o alanda hizmet veriyorsunuz. Konuştuğumuz zaman naif, kibar ve asil bir beyfendi ile karşılaştım. Diş görüntünüzden çekinenler oldu mu?

Tevfik Bozdağ: Açıkçası bunu çok fazla söyleyen oluyor özellikle fotoğraflarıma baktıklarında beni soğuk çok sert bir erkek olarak görüyorlar.

benimle 2 dakika zaman geçirdikten sonra hiçbir şekilde göründüğünüz gibi değilsiniz ne kadar yufka yüreklisiniz ne kadar naif ve kibarmışsınız biz sizin böyle olduğunuzu bilmiyorduk deyip, çaylar kahveler havalarda uçuşuyor:)

Şaka bir yana gerçekten de sert göründüğümün farkındayım hem eğitimci kimliğim hem işletmeci kimliğim bunu gerektiriyor. Her şeye gülen çok yumuşak bir erkek olmaktansa sert ve gizemli bir erkek olmayı tercih ederim.

Otokontrollü müsünüz, yoksa hata yapar mısınız?

Tevfik Bozdağ: Hatasız kul olmaz:)

Tabii ki de hata yapabilirim hata yaptığım zaman kesinlikle özür dilemesini de bilirim

otokontrollüyüm tabii ki ,fakat karşındaki insanın kalbini kırdığımda bunu anında anlar ve düzeltmek için elimden geleni yaparım.

Kendinizi eleştirecek olsanız? En çok neyini eleştirirdiniz?

Tevfik Bozdağ: Herkezi kendim gibi görmemi eleştirebilirim...

İnsanlara çok kolay inanma yönümü eleştirebilirim

Bana ufacık bir iyilik yapan bir insana ne kadar iyi bir insan iyiki tanımışım bu insanı deme yönümü de eleştirebilirim

Çok kolay sinirlenme yönüm var onu da eleştirebilirim

Tabii ki yaş ilerledikçe kendimi kontrol edebiliyorum artık.

En çok eleştirdiğim nokta da affetme yönüm çok kolay her şeyi affedebiliyorum..





Geleceğe dönük kariyer planlamanızda neler var?

Tevfik Bozdağ: Hollanda’da bir güzellik ve estetik merkezi açmayı çok istiyorum orada bir şirketim var fakat bu şirketi güzellik merkezine dönüştürmeyi planlıyorum,

Aynı zamanda, Kalıcı makyaj ile ilgili büyük bir akademi açmayı planlıyorum, Yeni bu planımı da Avrupa’da gerçekleştirmeyi düşünüyorum.

Yine güzellik merkezlerimin yeni şubelerini ilk önce İstanbul ve sonra bir çok şehirde açmayı planlıyorum.

Müzik ile alakalı olarakta bir single çıkarmayı ve eğer başarılı olursam ilerde bir albüm yapmayı düşünüyorum tabi bunlar uzun süreçte ki planlarım.