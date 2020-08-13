Aslan Sayım Soruyor? Yaşar İpek Cevaplıyor! 

RÖPORTAJ: ASLAN SAYIM

Yeni single çalışmanız hayırlı olsun. Bu şarkı sürecini Projenin oluşumunu anlatır mısınız?

Yaşar İpek: Çok teşekkür ederim. Ben ilk olarak albüm hazırlığı içersindeyim sevgili Sinan Akçıl ve Mustafa Ceceli ile Bu hazırladığım albümü Pandemi sürecinden dolayı bekletiyordum. Daha sonra arkadaş ortamında sevgili Mustafa Ceceli ile şarkıyı yorumladım o sırada Mustafa gitarıyla bana eşlik etti ve o anı video kayıt yaparak şarkıyı Sezen hanıma yolladık oda çok beğendi bir anda böyle gelişti tatildeydim şarkının aranjesini yapıldı okuması yapıldı klibini çektik ve siz müzikseverlere sundum. Çok süpriz bir gelişme oldu benim için. Spontane gelişmeleri çok severim.

Klibinizi kim çekti? Nerede ve kaç saat sürdü?

Yaşar İpek: Klibimi son zamanların en iyi yönetmeni Ahmet Can Tekin üstlendi. Klibim Ege de Göcek’te çekildi. Bu arada bir günde iki klip çekildi onun için bir gün sürdü bir diğer şarkımız yakında sizlerle olacak hareketli bir şarkı umarım beğenirsiniz. Ağustos sonu eylül başı gibi yayınlamayı düşünüyorum. Klibin içime çok sindi.

Peki neden Sezen Aksu şarkısı? Sizin için önemi var mı bu cover çalışmanın?

Yaşar İpek: Ben ilk kez bir Sezen Aksu şarkısı seslendiriyorum. Daha önce neden seslendirmediğim İçinde kendime kızıyorum. Ama yeni projelerimle illaki Sezen hanımın şarkılarına yer vermek isterim. Bu şarkının yeri benim için ayrı çok severek dinlerim. Sezen Hanım’ın en özel şarkılarından biridir bence.

Sezen Aksudan tam not aldınız. Yorumunuzu çok beğenmiş. Bu sizi heyecanlandır mı?

Yaşar İpek: Bu projede beni heyecanlandıran tek olay bu oldu Sezen hanımın beğenmesi beni çok mutlu etti kendisine buradan tekrar çok teşekkür ediyorum. İyi ki müzik sektöründe kendisini dinleyebiliyoruz ve ürettigi şarkıları yorumluyoruz. Şarkı pop ama Ben kendi yorumum ile farklı bir lezzet kazandırdığımı düşünüyorum. Yaşar ipek severler bu şarkıyı benim yorumumla da çok sevdi.

Sezen Aksu ile düet çalışması gelebilir mi?

Yaşar İpek: Allah inşallah nasip eder çok mutlu olurum. Az önce dediğim gibi kendisi müzikte devrim yapmış bir isimdir. Ustamızdır.

Pandemi sürecinde müzisyenler oldukça etkilendi bir çok ünlü isim isyan bayraklarını çekti. Siz bu süreçte bütçenizi nasıl idare ettirdiniz? Üstüne single çalışması yaptınız? Zor olmadı mı?

Yaşar İpek: Tabii ki çok zor bu süreçte çabalamak biz sahnelerden uzak olduğumuz zaman kendimizi çok kötü hissediyoruz. Biz bunu iş olarak görmüyor aşk olarak bakıyoruz mesleğimize Tabii ki ben isyan etmem çünkü günlük kazanıp evine ekmek parası götüren müzisyen arkadaşlarım var müzik aletlerini satmak zorunda kalanlar oldu bu aslında çok kötü bir durum ekmek teknen elinden gidiyor.

Bizler tabiki iyi seviyedeyiz 1 yıl 2 yıl idare edebilecek durumumuz var ama bizimde bir ekibimiz çalışma arkadaşlarımız var. Elimizden geldiğince onlarada destek olabildik.

Yaşar İpek dış görünüşünde biraz sert hatta maço duşuru olan star peki özel hayatınızda son sözü hep siz mi söylersiniz?

Yaşar İpek: Hiçbir zaman öyle bir insan olmadım. Her zaman ortak karar verilmesinden yanayım beni bilen iyi bilir. Hem özel ilişkilerimde hem de arkadaş ilişkilerimde bu böyledir. Sadece vıç vıç gereksiz samimi bir insan değilim. Evet birazcık dış görünüşüm de sert bir hava var. Ama öyle göründüğü gibi sert bir insan değilim.

Aşk hayatınız nasıl? Hayatınızda biri var mı?

Yaşar İpek: Şu anda hayatımda biri yok. Bu aralar tek İlgi odağım mesleğim ve müziğe olan aşkım.

Yüz hatlarınız farklı ve akılda kalıcı bir görüntünüz var. Yakışıklısınız Hiç oyunculuk yapmayı düşündünüz mü?

Yaşar İpek: Aslında çok merak ettiğim bir alan kendi yazdığım hikayelerimde var. Üzerinde çok durmadığım için herhalde bu sektöre adım atmadım ama çocukluğundan beri ilgimi çok çeker nasip inşallah güzel bir proje bana uyan bir karakter olursa neden olmasın hayır demem.

Hayatınızın aşkı çıktı ama çok seviyorsunuz. Sizin sahne almanızı istemiyor sizi kıskanıyor mesleğinizi bırakmanızı istese?

Yaşar İpek: Orta yolu bulmaya çalışırım önce çok seviyorsam ama baktım olmuyor dönüp arkama giderim… huzursuz olacaksam yokluğu ile mutlu oldum.

En çok keyif aldığınız şey?

Yaşar İpek: Öncelikle sağlıklı olmak müziğin dışında bir şey düşünemiyorum çünkü müzik beni tedavi ediyor. Müzik kendimi çok iyi ifade ettiğim bir alan onun için mesleğimi söylemek isterim. Yani bir daha dünyaya gelmiş olsaydım yine müzisyen olmak isterdim.

Marka düşkünümüsünüz?

Yaşar İpek: Yok tabii ki de yakışan ve güzel olan her şeyi giyebilirim. Ben daha çok araba meraklısıyımdır.

En çok dinlediğiniz sanatçı kim desem?

Yaşar İpek: Yeni çıkan meslektaşlarıma dinliyorum beğendiğim isimlerde var çok başarılı buluyorum. İsim olarak söyleyemem ama yeni isimler başarılı.

Mustafa Ceceli Yollarınız nasıl kesişti?

Yaşar İpek: Ben yeni şarkılar için senin Akçıl’la konuştum görüştüm. Sağ olsun sevgili Mustafa Ceceli de şarkıların demosunu yapmıştı. Çok hoşuma gitmişti ve şarkıların aranjesini tamamlamasını rica ettim Oda severek çalıştı Ben de onu tanıdığım için çok mutlu oldum. Çok hızlı ve başarılı bir müzisyen zaten tartışılmaz

Yeni albüm tüyoları alabilir miyiz? Sinan Akçıl’dan Kaç Şarkı aldınız?

Yaşar İpek: Sinandan üç tane şarkı aldım Eylül gibi nasipse düşünüyoruz çıkarmayı İki şarkım slow bir tanesi de hareketli çok beğeneceksiniz.

Röportaj için çok teşekkür ederim. Okurlarımıza neler söylemek istersiniz?

Yaşar İpek: Ben çok teşekkür ederim röpörtaj için okurlarımıza selamlar saygılar umarım bu Pandemi sürecini atlatır sağlıklı günlere kavuşuruz ve konserlerimizde sevenlerimizle tekrar buluşuruz çok özledim onları okuyan herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum aslan sana da çok teşekkür ederim...