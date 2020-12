Aslan Sayım Soruyor  Melike Aydın Cevaplıyor 

O Türkiye’nin En Başarılı İsim Analiz Uzmanı

Öncelikle Melike Aydın kimdir? Bizlere kendinizden bahseder misiniz?

Melike Aydın: 1971 yılında Trabzon da doğdum. Biz beş kardeşiz . İsimler ve rakamlara olan ilgim daha ilkokul yıllarımda başladı. İnsan mimiklerini yüz hatlarını okuma yeteneğim çocuk yaşımdan beri vardı. İlk okuldan sonra kur'ana manevi ilgim arttı. Bu manevi bir akış, bende olumlu açılımlar sağladı. Ortaokul ve lise dönemlerimde isimleri kur'anda araştırmaya başladım. İnsan yaşamında isimlerin ne kadar önemli olduğunu anladım ve her harfin doğum haritamızın yaşamımızda kadersel değişimi olduğunu fark ettim. İsimlerimiz bizleri manevi ve ruhani olarak etkiliyor. Zaman içerisinde akrofonoloji numeroloji alanında araştırmalarımla kendimi sürekli geliştirdim. Birçok ünlüye isim analizi haritası çalışması yaptım. Edindiğim bilgiler araştırmalar ve çalışmalarım sonucunda 2 kitap yazdım. İlk kitabım '' İsmine Göre Yaşa '' İkinci kitabım ise '' Harflerin Mucizevi Şifresi '' Bugüne kadar birçok ulusal tv ve radyo programlarına konuk olarak katıldım. 15 yıldan beri bu sektörün içerisinde bulunuyorum. Hâlâ ilmimi geliştirmek çabasıyla araştırmalarıma devam ediyorum.

Ekranlara çok yakışıyorsunuz. Enerjinizin yüksek olması için ne gibi çalışmalar yapıyorsunuz?

Melike Aydın: Siyaha değil beyaza odaklanma enerjim çok yüksektir.

Bu yüzden hayata karşı pozitif bakanlardanım. Kendimi güzel yetiştirme gayretiyle bol bol kitap okumayı seviyorum.

Doğaya karşı sevgi ve şefkatle enerji mi aktarıyorum. Gezmeyi insanlarla bol bol sohbet etmeyi en önemlisi gülümsemeyi seviyorum.

İşimi çok severek yapıyorum, işime ve insanlara duyduğum sevgi ve olumlu enerjiyle iyi iletişim kurduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum.

Çocukluğumdan beri hep yüzüm kalbim gülmüştür, bana hep çok saf temiz kalplisin derler.

Saflığı seçiyorum, kötü niyetli insanlardan uzak durmayı tercih ediyorum.

Bazen kötü enerji geldiği zaman da şükrediyorum, ders alıyorum, o yaşadığım negatif durumdan bile ne kadar çok kendimi geliştirdiğimin farkına varıyorum.

Hayata karşı her zaman pozitif bir duruşum olmuştur. Umudumu asla kaybetmiyorum, yaşamımda var olan en büyük değerlerimin

ailem, çocuklarım, torunlarım ve etrafımdaki tüm sevenlerimin farkında olarak yaşamayı seviyorum.

Yaşayabileceğim her kötü duruma karşı her zaman önlem almak için bol bol dua edip salavat çekiyorum.

İnancımı ve enerjimi daima yüksek tutmak için duaları bedenimden ruhundan eksik etmiyorum.

Araştırmacı bir ruhum var, öğrenmek için her zaman çaba sarf ediyorum. Gönlümü kalbimi ilim ve öğretmenlerimden aldığım değerli bilgilerle donatmaya gayret gösterdim.

Benden büyüklere her zaman saygı duydum.

Hayatın içerisinde ne kadar zengin potansiyeliniz olsa da, pozitif zenginliğiniz yüksek olsun.

Dünya yuvarlaktır ne ekersek onu biçeriz deriz ya,

o yüzden ne yaparsak dönüp dolaşacak bize geri dönecektir. Bunun bilincinde farkında olduğum

için her zaman iyimserliği olumlu düşünmeyi kendi çizgilerimden dışarı çıkmamaya gayret ediyorum.

Bölücü olmadan, fikirlerimi pozitif yönden aktarmayı ve görüşlerimi özellikle iyi niyetli iyi kalpli düşüncelerle

anlatmayı tercih ettim. Yaptığım işte o kadar mutluyum ki, bu yüzden hayata her zaman gülümseyerek yaklaşıyorum.

Şükür etmeyi severim, sabretmesini bilirim. Her şey para mal mülk değil, bunun bilincindeyim.

Yokluğu bilmeyen varlığın kıymetini bilemez.

Etrafımdaki arkadaşlarım ve sosyal çevremde mutlu huzurlu insanların olması bana huzur veriyor.

Pozitif yönden çalışan üreten insanları severim, bana bilgi hocalığı yapan yol gösteren hocalarım var.

Buradan bir kez daha onlara sizlerin sayesinde çok teşekkür ederim. Benim pusulam kuranı kerimdir.

Bana sabrı öğretti,her zaman derim, kalbin penceresinden paldır küldür girme. Kalbin kapısını yavaşça

sabırla çal ki, umuda bolluk ve berekete, sağlık ve huzurla hedeflerine ulaşabilesin.

2021 yılında Türkiye'yi neler bekliyor?

Melike Aydın: Öncelikle zorluklarla geçen 2020 yılının ardından 2021 yılında vatanımızın milletimizin sağlık huzur mutluluk ve barış içerisinde olmasını temenni ediyorum..

Türkiye'nin 2021 yılında da yeni zorluklara kendini hazırlaması gerekiyor. 2020 yılında yaşanan tüm sıkıntıların ardından, maalesef daha bir zor akış bizleri bekliyor.

Hani derler ya ,şerde hayır ara diye. Her zorluğa karşı göğüs germek için mücadele edeceğimiz bir yıla giriş yapıyoruz.

Türkiye'yi politika anlamında entrikalarla dolu bir yıl bekliyor.

Türkiye içinde gizli düşmanlar, düşmanlıklar besleyen mason iş adamları gündeme damga vuracak.

İçimizde saklı ateist işadamları var, bunların ülkemiz için planladıkları hain eylemler teker teker gün yüzüne çıkacak ve ifşa olacaklar.

2023 e kadar tüm bu gelişmeleri hayretler içerisinde izleyeceğimiz günler yaklaşıyor. Türkiye bunların oyununa asla gelmeyecek, adeta bir uyanış yaşayacaktır.

Dünya gündeminde Rusya, İran, Amerika, Irak, Filistin, Suriye ve Çin devletleri 2021 yılında çok konuşulacak.

Özellikle Amerika 2021 ile 2026 yılları arasında kendi güç iktidarlığını yavaş yavaş kaybedecektir. Bu iktidarlık savaşında,

2031 e kadar Çin, Kore ve Türkiye gündeme gelen ve çok konuşulan ülkeler olacaktır.

Bu zorlu süreçte, ülkemizde teknoloji ve sosyal anlamda bazı sıkıntılar yaşayacağız.

2021 yılında altının çıkışını göreceğimiz bir yıl olacak. Borsaya yatırım yapanlar aman çok dikkatli olsun.

Ekonomik krizle birlikte büyük firmalar küçülecek, ticaretle mücadele verenlerin ani iflaslarına şahit olabiliriz.

Terör kendi içinde büyük güç kaybı yaşayacak,gündemin akışını değiştirecektir.

Türkiye içinde büyük planlar ve eylemlere kalkışacak ama Türkiye bu oyuna gelmeyecektir.

Devlet içinde birçok saklanmış sırlar da ortaya çıkacaktır.

2022,2023,2024 yıllarında ülkece muhteşem açılımlar bizleri bekliyor.

2021 yılının en şanslı isimleri kimler?

Melike Aydın: İsimlerinin ilk baş harfi N K T R Y D C L M T A Ş H harfleri ile başlayanlar,

yeni başlangıçlara hazırlıklı olsunlar. Onlar için olumlu yeni gelişmeler yolda. İsminizin içinde bu harfler geçiyorsa, zaman zaman engeller yaşayıp, sonrasında açılımınızı yapabileceksiniz.

Örnek isim verirsek: Ali, Hayati, Cemil, Ceylan, Hatice, Meryem, Dilek, Davut, Tarkan, Talip, Ayla, Aylin diyebilirim.

Bebeklerine isim koyacak olan çiftler için hangi harfler geleceği parlak ve başarılı olabilir?

Melike Aydın: 2021’de anne adaylarına , bebeklerine isimleri koymadan önce önemli bir noktayı belirtmek istiyorum.

Anne babanın ismi ve büyükanne büyükbaba, anneanne, dede ismini özellikle alıyorum. Ailenin kök ağlarındaki isimleri incelemeden çocuğa isim önermiyorum. Çünkü bir çocuk yaşamı boyunca bu ismin titreşimin de olumlu olumsuz kalacaktır. İsmi seçerken, çocuğa yaşamı boyunca mutlu, huzurlu sağlık getirecek harflere dikkat ediyorum. Tek bir isim koyup kenara çekilmek bana ters geliyor. Daha çok uyumlu,akışı sağlayan şans bolluk bereket getiren olumlu açılar sağlayan çift isimler öneriyorum. Örnek göstermek gerekirse Ali Kemal, Ömer Faruk, Ayşe Naz, Nazlı Elif, Elif Nida gibi.

İki isimli kişiler iki ismini de kullanmalı mı?

Melike Aydın: İsim analizi yapılırken isimlerin anlamları, harflerin enerjileri ve doğum haritaları, anne baba büyükanne, büyükbaba isimlerini de inceliyorum.

İsimler bize bolluk bereket sağlık, yapacağımız ve yapamayacağımız iyilikleri

kötülükleri belirlemektedir.

Harfler pozitif etki sağlıyorsa tek isimde kullanabiliriz.

İsminiz soy isminizin titreşimiyle pozitif etki veriyorsa olumludur.

Çift isim önerim ise; tek isimde durağan ve sürekli zorluk sıkıntı, problemler yaşanırsa olumlu etkileyecek ikinci bir isim ekleriz.

Bebeklerine isim önerisi için bana gelen anne baba adaylarıyla kendi belirledikleri isimdeki harflerin titreşimini inceleyerek gerekiyorsa olumlu enerji verecek ek isim de karar kılıyoruz.

Örnek vermem gerekirse;

Anne baba doğacak bebeklerine ALİ ismini koymayı düşünüyorlar.

ALİ tek isim zorluğu mücadeleyi gösterir en az 35 yaşına kadar çok maddi manevi mücadele verir. Bu akışı zorlanmadan sağlayabilmesi için ismin yanına ek isim olarak Alican-Alihan-Ali Hasan-Ali Mert eklendiğinde pozitif akış sağlanmaktadır.

Bebeğinin soyadını ve doğum kodunu da incelediğimde, doğum rakamları isimde bulunan rakamlara olumlu titreşimler vermesi gerekiyor.

Tek ismi kullanmak tabii ki her zaman daha pratik. Okulda, işte, evlendiğinde kendi soyadını da kullanmak istediğinde, tek ismi kullanmak daha kolay oluyor.

Soyadları da isimle birlikte titreşim yarattığı için çok etkili olduğunu, belirtmek isterim.

Bu yıl hangi ünlü isimler şanslı olacak?

Melike Aydın: 2021 yılında sanat camiasında birçok ünlüyü maddi ve manevi sıkıntılar bekliyor.

Çok tedbirli sağlam adımlar atarak, iradesi güçlü insanlarla iş yapsınlar. 2021 yılında ünlüler kandırılan ,kandıran kişilerle yüzleşecekler. Akıllı mantıklı, manevi duyguları ön planda kişiler daha sağlıklı adımlar atacaklardır.

Ünlüler elindeki gelir kaynağını 2023 kadar iyi değerlendirsinler derim.

Bazıları sürekli bir arayışın içinde olacaklar, bazıları söylemleriyle gündem yaratacak, bazıları ruhsal sıkıntı içinde olup ,gündem olacaklar.

Birkaç ismi özellikle inceledim.

Hadise; iç dünyasında gelgitler arayışlar içinde olacak, ne yaptığını kendisi de anlamayacak. Derhal kendisine gelmesi gerekiyor. Dış dünyayı değil kendi iç dünyasını sorgulamalı. Yoksa büyük sıkıntılar yaşayabilir.

Demet Akalın; manevi enerjisiyle duruşuyla eşi yanında olduğu

sürece sırtı yere gelmeyecektir . Yalnız eşi Okan 2021 yılında

aile ilişkileri ile gündeme gelecek. Aile, akraba yönünden zor bir yıla giriyor. Maddi manevi yönden ticarette sıkıntılar yaşayacaktır.

Çok dikkatli olmaları, sağlam adım, salam duruş ve sabır göstermeleri gerekiyor .

2021’de şanslı,muhteşem akışı sağlayacak birkaç ünlü söyleyebilirim.

Acun Ilıcalı: 2016 yılında çıkarmış olduğum kitabımda Acun Ilıcalı dan özellikle bahsettim ve ismini incelemiştim.

Kitabımda, evliliği ve ayrılığı gündem olacak demiştim oldu da.

Acun Ilıcalı 2021- 2022 de aile ve iş hayatıyla ilgili önemli kararlar alacaktır.

Onun için iyi mi olacak? Tabii verdiği karar, yeniden dönüşüm değişim şifa olacaktır.

İş hayatında yeni bir kanal açıp dev bir girişimde bulunacaktır.

Sağlık konusunda yorgunluktan dolayı kalple ilgili sorunlar yaşayabilir.

Yine 2016’da çıkarmış olduğum '' İsmine Göre Yaşa '' kitabımda İbrahim Tatlıses'in ismini doğum haritasını harflerin titreşimini incelediğimde, İbrahim Tatlıses 2020 yılında tekrar İbo Show'a başlayacak demiştim.

Bunu bir çok ünlüyle görüştüğüm de düşünceme katılmadılar. Şimdi görüyoruz, İbo Show başladı.

İbrahim Tatlıses'in isminde saklanan şifreler var, mucize diyorum buna. 2021 onun için bence artık koltuğunu devretme zamanı.

2021 de artık kendini, kalbini yormasın. Sağlığı olumsuz olarak çok etkilenecek. 2021 de iyi göremiyorum, üzülebilir üzebilir. Bence sağlığına çok önem versin.

Son olarak bu yılın en iyi açılımı İdo Tatlıses de görünüyor.

Muhteşem enerjisiyle 2021 yılında koruma altına giriyor. Yıldızının parlayacağı bir yıl kendisini bekliyor.

Şansı evlilikle açılıyor, iş, aşk aile alanında yükselişini gösterecektir . Dikkat etmesi gereken ise çevresinde karşısına çıkabilecek sorunlu kişiler. Çok dikkatli olmasını iyi analiz yapıp doğru kararlar vermesini, fevri çıkışlardan kaçınmasını öneriyorum.

2021 yılında ünlüler en acımasız yıla merhaba diyor.

Ayrıca 2021 yılında bir nostalji yaşayacağız. Türk sinemasının eskimeyen değerli sanatçıları,uzun zamandır ekranlarda göremediğimiz Türkan Şoray, Fatma Girik gibi değerli sanatçılar 2021 yılında tekrar ekranlarda yerini alacak.

Türkiye İzmir depremi ile sarsıldı. Peki büyük bir deprem hangi il için bekleniyor?

Melike Aydın: Türkiye’yi hepimizin de bildiği gibi büyük depremler bekliyor. İncelemelerim sonucunda Ege bölgesi ve doğu bölgeleri çok dikkatli olması gerekiyor. Sizlere şu tarih şu saat diyemem ,Allah'a şirk koşmuş olurum. Şunu belirtmek isterim ki 2023’e kadar önlemlerimizi alarak dikkatli olmamız gerekiyor. Her an her şey olabilir . Türkiye 2023’e kadar çok sıkıntılarla yüzleşecektir. Yangınlar, seller, hastalıklar, depremler, doğal afetler ,iklim değişimi, bizleri etkileyecektir. Dikkat edeceğimiz aylar Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos aylarını zor geçireceğiz. Bizler bol bol dua edelim.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı analiz edecek olursak kısaca neler söylersiniz?

Melike Aydın: Recep ismi için özellikle aile akraba çok önemlidir. İsmi pozitif, sevinci üzüntüsünü kendi içinde yaşar, kimseye belli ettirmez.

Belli ettiği zaman anlayın ki çok dolmuş içi içine sığmıyordur.

Çocukluğu çok zor geçmiş, acılarla gözyaşıyla yüzleşmiştir.

25. yaş dönüm noktası, büyük zorluklarda çok büyük sorumluluklar üstlenerek yoluna devam etmiştir.

Kendisine saygı sevgi gösteren kişilere kucak açar.

İsmindeki harflerin titreşimi tüm bu özellikleri beraberinde getiriyor.

Recep Tayyip isimlerinin titreşiminde ticaret ve parayla ilgili yetenek, algılama gücü ve atılganlık var.

Her işi değerlendirmeden önce iç sesini dinler, sonra adım atar.

Manevi gücü çok yüksek.

Erdoğan soyadı istikrarlı, inatçı ve tuttuğunu koparan bir yapıya sahip. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı zirveye getiren harfler A-T-P dir.

Bu harflerin titreşimi doğal otorite, doğal idareci, saygınlık ve gücü getiriyor.

Nerede olursa olsun isminin ve doğum haritasının liderliğini yansıtıp,her alanda her yerde isminin gücünü sergiliyor.

2021 yılı kendisi için önemli bir süreçtir. Kendi içlerinde yeni düzen, yeni karalar alacaklar.

Bu süreçte çok büyük sürprizlere hepimiz şahit olacağız.

Ben '' İsmine Göre Yaşa '' kitabımda dile getirmiştim.

2023 kadar iktidarlık tam hız devam edecek, sonrası büyük bir değişim olacaktır diye. 2023 seçimlerinde tekrar aday olabilir..

Yeniden doğacak bir parti geliyor, zemini hazır şimdiden.

Evimizin ve işyerimizin bereketi için yapmamız gereken dualar neler?

Melike Aydın: Evimizde bolluk bereket sağlık ve huzurun artması için sizlere önemle tavsiyem, bol bol dua etmenizdir. Ben özellikle inşirah suresini, bakara suresini, nisa suresini, yasin suresini, fatiha suresini, Allah’ın 99 ismini ve azam duasını okumayı hiçbir zaman eksik etmem. Sıkıntılara göğüs germek için öncelikle bedeninizi ruhunuzu temizlemeniz, arınmanız ve kendinize güvenmeniz çok önemlidir. Sabrınızın artması için yaşadığınız sıkıntılara göğüs gerebilmeniz, maddi anlamda bereketinizi daha çok yükseltmeniz için zikir çok çok önemlidir.

İş yerinizde bereketi sağlamak için dikkat etmeniz gereken bazı hususlar vardır, bu hususlara dikkat ettiğiniz müddetçe okuyacağınız her türlü bereket duasıyla kısa süre içerisinde çabanızın meyvesine kolaylıkla ulaşabilirsiniz.

Evinizde özellikle ada çayı, çörek otu, tuz, toz yada çubuk tarçın, şeker, pirinç, buğday la bir tütsü yapabilirsiniz. Tütsüyü yaparken besmele çekmeyi unutmayın.

"Allahu ekber kebîrâ, velhamdü lillâhi kesîrâ, subhânallâhi bükraten ve asîlâ''

Bu duayı her gün arka arkaya üç defa veya 33 defa okursanız bolluk bereketinizi arttırırsınız. Yeter ki kalpten inanıp kendinize güvenin.

İş yeriniz için;

Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme Rabbi Cebraile ve İsrafile ve Mikaile ve Azraile ve İbrahime ve İsmaile ve İshaka ve Yakube ve Tevrate ve Zebure vel İncile vel kurana La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim; Allâhü hüve melikün semîyun kâdirun kerîymün halîymün ledıyfûn alîymün muîînûn La ilahe illa hüvel melikül haggul Mübin. Ya Allah ya hayyu ya gayyum Muhammedin Resullullah sadikul va’dül emin. İnnallahe hüverrezzakul zül kuvvetil metin. Ya Allah, Yarabbi, Ya hayyu Ya gayyum Ya Zel Celali vel ikram. Esselüke Allahümme Bismikel azimel azam en terzugni rızgen helalen tayyiben bi rahmetike ya Erhamerrahimin.

Sabah namazını kıldıktan hemen sonra yedi kez arka arkaya okursanız helalinden hayırlısından kazanç elde edersiniz. Bütün işlerinizde her konuda açılımlar sağlar, bu enerjiyle kendinizi toparlar her noktada kazancı elde edersiniz. Tabii ki bütün dualar bize yol gösterir. Siz de dualarınıza sıkı sıkı sarılırsanız başarıya zirveye ulaşırsınız.

Yaşam Koçu tam olarak nedir? Neler yapıyorsunuz?

Melike Aydın: Öncelikle şunu belirtmek isterim ki, ben çocuk yaştan beri aileme akrabalarımı hizmet ederek yaşam sevincini içimde buldum.

Çevremdeki herkese yardım etmeyi çok seviyorum.

Doğayı hayvanları insanları çocukları çok seviyor, değer veriyorum.

Kısacası bu evren çok kıymetli biz de bu evrenin kıymetini bilirsek yaşam çok daha güzel olur.

İnsan yüzü okuma yeteceği ve ses titreşimini analiz etme yeteneğim var. Bu özellikler eğitimle olmaz,doğuştan Allah vergisi.

Tabii ki sonradan kısa bir eğitimle de bunu pekiştirdim. Ofisime gelen danışanlarıma çok dikkat ederim .

İsmini soy ismini doğum haritasını alır analiz eder,kişiyi tanımaya çalışırım.

Hedeflerini belirlemesine ve bu hedeflere ulaşmak için uygulanabilir bir plan geliştirmesine yardımcı olurum.

Aldığım bilgiler doğrultusunda harflerin gün ay yıl enerjisini, maddi manevi akışını çıkarır, zorlukları ve engelleri tespit ederek yardımcı olmaya çalışırım.