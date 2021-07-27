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Ayşen Birgör: Artık Kendim Gibiyim

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
27 Temmuz 2021 Salı 15:15
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Ayşen Birgör: Artık Kendim Gibiyim

Korkak şarkısıyla müzik piyasasında dikkat çeken Ayşen Birgör müzik ve magazin yazarı Hakan Kanburoğlu’na röportaj verdi. Ayşen Birgör yeni çalışmasında son derece doğal olduğunu belirterek iyi bir ekiple çalıştığını belirtti.

“KENDİM GİBİYİM”

Son çalışmanız “Korkak”ın fikri nasıl gelişti, kimlerle çalıştınız yeni projede?

Yaklaşık 5 ay önce kıymetli büyüğüm Cengiz Kurtoğlu ile birlikte düet bir şarkı paylaştık (Kalpsiz) çok sevildi, çok güzel geri dönüşler oldu. Elbette bu da bizi son derece mutlu etti. Akabinde çok ara vermeden yeni şarkı çalışmalarımız başladı.

Beni doğru ifade edecek dinleyenlerimin de keyifle eşlik edeceği seveceği daha günümüz sound’una yakın bir şarkı olmasını istedik, sevgili Ferit Özkan ve Seçkin Özer bu doğrultuda bir çalışma yaptılar ve “Korkak” böylece ortaya çıktı. Müzik yönetmenliğini ve aranjörlüğünü Seçkin Özer in yaptığı şarkımıza çok kıymetli müzisyenler eşlik etti.

Şarkıda ve klipte farklı bir “Ayşen Birgör” görüyoruz. Bu değişim iyi geldi mi? Geri dönüşler nasıl?

Kesinlikle çok iyi geldi. Evet bu klipte öncekilere göre daha farklı bir Ayşen Birgör var daha doğal ve daha kendim gibiyim ve ben bundan da son derece mutluyum.

Keşke dediğiniz ne var hayatınızda?

Birçok keşkelerim var aslında. Ama bunları tek tek sıralamam mümkün değil. Sadece şunu söyleyebilirim; keşkelerim iyi ki olmuş. Beni büyütmüş tecrübe sahibi olmamı sağlamış, bakış açımı geliştirmiş.

“EVDEKİ ZAMANIMI KIZIMLA GEÇİRİYORUM”

Uzun yıllardır TRT’nin kadrolu yüzü ve sesisiniz. Bu başarı hayatınıza profesyonel anlamda neler kattı ve deneyimletti size?

TRT sanatçısı titrine sahip olmak elbette çok kıymetli bir durum. Bu kulvarda var olabilmek için işinizi bilerek severek sürekli geliştirerek yürümek durumundasınız. TRT kurumu gibi önemli bir yerde beş sezon canlı yayınla müzik eğlence programı yapmak sizi bu anlamda geliştiriyor. Çok önemli bir dinleyici kitlesine hitap ediyorsunuz.

Prodüktörünüz ve yapımcınız Seçkin Özer ile yollarınız nasıl kesisti?

Seçkin Özer’le konservatuar yıllarından arkadaşız. İkimiz de geçen zaman için de çeşitli platformlarda profesyonel olarak işler yaptık ama asıl kesişme noktası 2019 yılında “Kış Bahçesi” şarkımızla oldu.

Ayşen Birgör’ ün bir günü nasıl geçiyor neler yapıyorsunuz?

Haftanın belirli günleri radyo da canlı yayınlarımız ya da bant kayıtlarımız oluyor. İşimle ilgili sürekli olarak bir hareketlilik var aslında. Ama bunların haricin de evdeki zamanım kızımla ve onun mutlu olmasına yönelik aktivitelerle geçiyor diyebilirim.

“İŞİNİ BİLEN BİR EKİPLE ÇALIŞIYORUM”

Uzun zaman sonra sektöre iddialı bir dönüş yaptınız. Sektör çok değişti bu değişime adapte olmakta zorlanıyor musunuz?

Aslında çok uzun bir zaman olmadı 2019 yılında “Kış Bahçesi”, 2021 de “Kalpsiz” ve şimdi de “Korkak” şarkısı ile sektör de vardım. Evet sektör değişiyor gelişiyor biz de bu değişme mümkün olduğunca ayak uydurmaya çalışıyoruz. Ama zorlanmıyoruz çünkü işini çok iyi bilen bir ekiple çalışıyorum.

Müzik sektöründe yoğun bir rekabet var. Siz bu rekabetin neresinde görüyorsunuz kendinizi?

Tam ortasında. Rekabet güzeldir. İnsanı zinde kılar ve güçlendirir daha başarılı olmak için şevkle işinize sarılırsınız, çok çalışmak gerek. O zaman başarı kaçınılmazdır.

Ne güzel işler yapıyor dediğiniz isimler var mı şimdilerde?

Genel olarak yapılan çoğu işi beğeniyorum aslında yeni jenerasyon bomba gibi geliyor tek tek isim isim saymama gerek yok ama çoğu işi beğeniyorum ve takip ediyorum.

Hayatınızda fikir babası var mı? Onun fikrini almadan önemli adımlar atmam dediğiniz birileri?

İşimle ilgili önemli kararları aldığım bir ekip var elbette. Öncelikle prodüktörüm ve müzik yönetmenim Seçkin Özer, menajerim Mesut Uyanık ve basın danışmanım Gizem Altınkaya.

Ayşen Birgör İnstagram hesabı:

https://instagram.com/aysenbirgor

Ayşen Birgör Twitter hesabı

https://twitter.com/aysenbirgor

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
Ayşen Birgör: Artık Kendim GibiyimHakan KanburoğluRöportaj
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