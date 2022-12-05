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AYŞEN GEDİK: “ASTOLOJİ OLASILIKLAR İLMİDİR. SEN HANGİ OLASILIĞINI UYANDIRIRSAN O KADERİN OLUYOR”

Gizem Yıldız röportajı için tıklayınız...

05 Aralık 2022 Pazartesi 16:38
AYŞEN GEDİK: “ASTOLOJİ OLASILIKLAR İLMİDİR. SEN HANGİ OLASILIĞINI UYANDIRIRSAN O KADERİN OLUYOR”

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

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