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DİDEM ÇELEBİ: “Hedefim dünya markası olmak”

YAĞMUR TANYILDIZ'ın röportajı için tıklayınız...

Yağmur TANYILDIZ
Yağmur TANYILDIZ
02 Şubat 2022 Çarşamba 10:27
DİDEM ÇELEBİ: “Hedefim dünya markası olmak”

Moda tasarımcısı DİDEM ÇELEBİ ile bir araya geldik ve çok keyifli bir röportaj gerçekleştirdik. Modadan, tasarımcı olma yolculuğundan, kumaş tercihlerinden ve hayallerinden konuştuk.  Kurucusu olduğu “The Celebi”nin dünya markasını olmasını hedefleyen ve “Dünyanın her yerinden müşterilerim olsun istiyorum” diyen DİDEM ÇELEBİ bugün sizlerle…

Didem Hanım sizinle tekrar bir araya gelmek beni çok mutlu etti, sizi çok sevdik. Nasılsınız?

Merhabalar Yağmur Hanım, iyiyim çok şükür teşekkür ederim. Ben de sizinle tekrar bir araya geldiğim için çok mutluyum. Ben de sizleri çok sevdim.

Sizi tanımayanlar için kısaca kendinizden bahseder misiniz?

Ben Didem Çelebi. 23 yaşındayım. Şu an Brüksel / Belçika’da moda tasarım bölümünde son sınıf öğrencisiyim. Aynı zamanda "The Celebi" kendi markam ve bununla birlikte personal stylist’im, kişinin istediği doğrultusunda kendisine uygun özel kombinler ayarlıyorum. Mesela kişinin özel bir günü için, bir klip çekimi için ya da günlük herhangi bir kombini için yardımcı olabiliyorum.

Tasarımcı olmaya nasıl karar verdiniz? Giyime hep meraklı mı biri miydiniz?

Evet, küçüklükten beri hayalim moda tasarımcısı olmaktı. 10 yaşımdan itibaren kendi kıyafetlerimi değiştirip farklı kombinler yapıyordum, küçük detaylar ekleyerek yeni bir model yaratmaya çalışıyordum kendimce. Kendimi bildim bileli kıyafetlerin yapım aşamaları, tasarımları ve detayları hep ilgimi çekmiştir.

Tasarımlarınızın oluşum sürecinden bahseder misiniz? Nelerden ilham alıyorsunuz?

Öncelikle fikirlerimi kâğıt üzerine döküyorum ve böylece hayal gücümü yansıtıyorum. Bir sonraki adımda tasarımlarımı çiziyorum. Tasarımı çizerken renkleri de kararlaştırıyorum kendi içimde. Daha sonra kumaş dükkânlarına gidip kumaş seçimi yapıyorum. En son detay ürünlerini de seçtikten sonra dikişe başlıyorum. İlham kaynağımdan bahsetmek gerekirse de, doğduğum günden bu güne gördüğüm, duyduğum, hissettiğim ve yaşadığım tüm duygularım benim ilham kaynağımdır diyebilirim Yağmur Hanım.

Özellikle hangi kumaşları kullanıyorsunuz?

Saten kumaş benim favorimdir. Hem hafifliği hem de parlaklığı çok hoşuma gidiyor. Tül kumaşı da seviyorum, şeffaf olması benim için bir artı ve özellikle şekillendirmeyi seviyorum. Şifon da hafifliği ve inceliğinden dolayı beğendiğim kumaşlardandır. Daha basık kıyafetler içinse pamuk kullanmayı tercih ederim, örneğin t-shirt için.

Aksesuar sizce önemli midir? Siz aksesuar kullanmayı sever misiniz?

Evet, benim için aksesuarlar önemlidir. Bir kombini tamamlamak için aksesuar şarttır. Örneğin bir çanta ve bir ayakkabı da kadının aksesuarıdır. Bazen de bir takı kıyafetinizi tamamlayabilir.

Kişiye özel tasarımlar yapıyor musunuz?

Evet, yapıyorum. Beni en mutlu eden şeylerden biri kişiye göre özel tasarım yaratmak. Kişinin hayalindeki kıyafeti ortaya çıkarmak beni çok mutlu ediyor. Özel tasarım bence çok kıymetli, sadece size özel ve dünyada sadece size ait. İnsanı kendisine de özel hissettirmez mi bu?

Tasarımlarınız ile ulaşmayı amaçladığınız hedef kitleniz nedir?

Bu konuda kendime sınır koymayı sevmiyorum. “The Celebi” markamı yarattığım günden itibaren bu güne kadar hedefim hep aynı; bir dünya markası olmak. Dünyanın her yerinden müşterilerim olsun istiyorum.

Erkekler için de tasarım kıyafetler oldukça önem kazandı. Siz erkekler için tasarım yapıyor musunuz?

Şu an The Celebi sitesinde erkek ürünleri ve unisex ürünler de var. Yakın zamanda yeni bir unisex koleksiyonum da çıkacak.

Geçmişte ya da günümüzde moda dünyasında “asla moda olmaması gerekiyor” dediğiniz bir parça var mı?

Her şey tamamen zevk meselesi ve bakış açısı. Geçmişte moda olan kıyafetler bu günün modasının gelişimini sağladı. Bu yüzden iyi ki ortaya çıkmışlar.

Tasarımlarınızı satın almak isteyenler nerelerden ulaşabilirler?

@didemcelebiofficial ve @thecelebiofficial instagram sayfalarından iletişime geçebilirler. Ayrıca thecelebi.com sitemizden de ürünlere göz atabilirler. Tüm dünyaya satışımız var.

Sizi tanımak çok güzeldi, keyifli sohbetiniz için teşekkür ederim. Son olarak neler söylemek istersiniz?

Sizi de tanımak çok güzeldi Yağmur Hanım, sohbetiniz için ben teşekkür ederim. Herkese sevgiler.

Röportaj: Yağmur Tanyıldız

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YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
Didem çelebiYağmur TanyıldızThe CelebiModa
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