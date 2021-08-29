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GÖZDE KAYA: “Zamanı unutturan, kendimi kaptırıp aşkla yaptığım şeyler beni mutlu eder”

Gizem Yıldız röportajı için tıklayınız...

Şengül PEHLİVAN
Şengül PEHLİVAN
29 Ağustos 2021 Pazar 15:05
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GÖZDE KAYA: “Zamanı unutturan, kendimi kaptırıp aşkla yaptığım şeyler beni mutlu eder”

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

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