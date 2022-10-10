İş insanı Nihan Ece: Hayalim metaverse bir bebek mağazası

HAKAN KANBUROĞLU

Hem bir anne hem de bir girişimcisiniz. İş disiplinini oluştururken bu iki denge arasında zorlandığınız oluyor mu?

Çalışan bir annenin kızıyım bu yüzden hamilelik sürecimde hiçbir zaman işi bırakmayı düşünmedim. Biz kadınların aynı anda birkaç işi yapabilme yeteneğine sahip olduğumuza inanıyorum. Kendimi hiçbir zaman bebeğim var bu toplantıya gidemem veya çocuğum var bunu erteleyeyim diye düşünmedim. Ben kendi işimi yapıcam dediğimde kucağımda 6 aylık kızım yanımda da 4 yaşındaki oğlum vardı bana insanlar delimi bu gibi baktılar. Ama yapabileceğimi biliyordum. Gerektiği yerde arabada bebeğimi emzirip uyutup annemle bıraktım toplantıya girdim. Gerektiği yerde kızımla toplantıya girdim , insanlar bunu hiçbir zaman garipsemediler , bence bizler kendimize sınır koyuyoruz aslında öyle bir durum yok. Programlı olarak ve kendimize sınır koymayarak bunu kolaylıkla halledebiliriz. Hem anne , hem girişimci olmak tabiki zor ama hepimizin bunu kendini sınırlamadan başarabileceğinden eminim.

Aslında pandemi dönemini avantaja çevirenlerdensiniz. Alışveriş alışkanlıklarımızın değişmesi bu dönemden sonra nasıl şekillendi?

Pandemi döneminde öncelikle, online alışveriş yapmayı bilen ama tercih etmeyen bir kesim vardı birde online alışveriş hiç yapmayan bir kesim vardı. Pandemi bu iki kesiminde onlinedan alışveriş yapmasını tabiki tetikledi ve böylelikle online alışveriş potansiyelini arttırmış oldu. Bu süreçte anneler , hem kendi sağlıklarını düşündükleri için hem bebek ve çocuklarının sağlığı için evden çıkmamayı tercih ettiler böylelikle de kendi ve çocuklarının sağlığı için tüm ihtiyaçlarını online alışveriş üzerinden almaya yöneldiler. Bizlerde bu süreçte annelerin ihtiyaçlarını en hızlı ve eksiksiz karşılamak için büyük çaba gösterdik. Şu andageldiğimiz noktada Pandemi sürecinde verdiğimiz emeklerin geri dönüşlerini fazlasıyla alıyoruz. Pandemi bizim müşterilerle daha sıkı bağ kurmamıza yardımcı oldu.

Son zamanlarda dijital dünyanın yansımasını farklı terimleri de gündemimize getiriyor. Özellikle de metaverse kavramı. Siz de metaverse mağazasına sahip biri olarak bu dünyaya olan bakışınızı nasıl tanımlarsınız?

Metaverse bir bebek mağazası hayali aslında çocuklarımdan aldığım bir ilhamla oluştu. Yeni nesil çocukların buna açık olması bana metaverse bir bebek mağazası olsa annelerin işini nasıl kolaylaştırır , ne işlerine yarar diye düşünmemi sağladı . Böylelikle metaverse yatırım yapmaya karar verdik. Çünkü biz geleceğin bireylerine hitap edeceğimiz için şu anda biz geleceğe yatırım yapıyoruz ve metaverse üzerinden alışverişi geleceğin alışverişi olarak tanımlıyoruz. Şu anda da birçok global markanın buna yatırım yaptığını görüyoruz.

AR ve VR teknolojilerinden de biraz bahsedebilir misiniz?

AR yani Artırılmış Gerçeklik (Augmented Reality) çevremizdeki dünyada gördüğümüz fiziksel unsurların bilgisayar kaynaklı grafik , video , ses gibi veriler ile birleşmesi sonucu oluşan gerçek zamanlı , etkileşimli bir deneyimdir. Peki anneler ve biz bu işin neresindeyiz ? Ben AR teknolojisini ölçeklendirmeyi kolaylaştırdığı için kullanmayı seviyorum şöyleki bir anne bebeğin odasını hazırlarken en basit beşik alırken acaba odaya sığacak mı diye düşünmeyecek açacak bebekekspres metaverse mağazasını telefonundan AR teknolojisiyle beşik sanki oradaymış gibi görebilecek.

VR (Virtual Reality) sanal gerçekliktir. Bilgisayar simülasyonu gerçekliği olarak adlandırılan sürükleyici bir deneyimdir. Gerçek bir ortamı tamamen kopyalar veya hayali bir dünya yaratan sesler, görüntüler ve diğer duyumları üretmek için VR başlıkları kullanılan bir teknolojidir. Biz anneler bunu nasıl kullanacağız derseniz,

VR bizim için eşittir çocuğunuzu markete göndermenin en güvenli yolu diyorum ben.

VR gözlüğü çocuğumuza takıp kardeşinin mamasını almaya bebekekspres.com metaverse mağazasına gönderebilirsiniz. Bu hem anne hem çocuk hemde babalar için eğlenceli bir deneyim sunuyor olacak.

Bizler hem Vr hemde Ar teknolojilerini bir arada kullanıyoruz buna ise XR deniyor buda karma gerçekliktir bu iki teknolojinin bir arada kullanılmasından çıkan bir kavramdır kısaca.

Özgün yaratımlar bir süre sonra sınırlarını aşarak farklı ülkelere kadar ulaşabiliyor. Yenilikçi duruşunuzdan yola çıkarak sınırlarınızı nasıl genişletebileceğinizi merak ediyoruz.

Öncelikle Türkiye pazarına çok güveniyoruz. İngilterede annelerin yüzde 90’ı bebek alışverişini online üzerinden yapıyor iken bizimde hedefimiz ülkemizdeki tüm anneleri online alışverişe dahil edebilmek. İlerleyen zamanlarda yurtdışından gelen talepleri değerlendiriyor olacağız.

Biraz da ürünleriniz hakkında bilgi almak istiyoruz.

Bebekekspres.com ülkemizdeki tüm anne bebek çocuk markalarını bir araya toplayan bir Pazar yeri platformu. Bir anne olarak kendi çocuklarıma kullanamayacağım hiçbir ürün ve markanın burada yer almasına izin vermiyorum. Yeni bir marka ülkemize geldiğinde mutlaka o markayı kullanıp , deneyimleyip sitemize dahil ediyoruz. Tasarımcı annelerin tasarım ürünlerine her zaman açığız. Yeniliklere , yeni markalara her zaman açık dinamik bir marka olma yolunda ilerliyoruz.

Amaçlarınız arasında tüm anneleri ve markaları bir araya getirme gibi bir hayaliniz var. Bu hayaliniz nasıl ortaya çıktı?

Çalışan bir anne olarak yaptığım bu işin öncelikle çalışan annelere fayda sağlamasını istiyorum. Onları hem zaman , hem de ürünlere ulaşımlarını kolaylaştırmak ilk hedefim. Güvenebilecekleri ve güvenle alışveriş yapabilecekleri, tüm markaları görüp karşılaştıracakları bir platform olma yolunda ilerliyoruz. Sanırım çalışan bir anne olmam ve online alışverişi çok fazla kullanmam bu hayalimin temelini oluşturdu.

Başarılı bir proje uyumlu bir ekip ile ortaya çıkıyor. Siz ekibinizi hangi özelliklere göre oluşturuyorsunuz?

Ekip arkadaşlarımızı seçerken onların mutlaka ebeveyn olmasına dikkat ediyoruz. Çünkü bizler ebeveynlere hitap eden bir markayız. İş geliştirmede, toplantılarımızda , içerik üretiminde vs. tüm konularda biz hem masanın bu tarafında hemde müşteri tarafındaymış gibi fikir üretiyoruz. Bebek ürünlerinde risk söz konusu değildir. Bir ürünü heleki bilmediğiniz bir markayı , bebeğinizde kolayca denemezsiniz. O ürün alerji yapabilir vs. gibi bir çok risk doğabilir. Biz ekip olarak markaları kullanan deneyimleyen bir ekibiz. Müşterilerimizin çocuklarını kendi çocuklarımız gibi görüyor ve onlara zarar verebilecek hiçbir ürüne sistemimizde yer vermemeye özen gösteriyoruz.