MAXİM YENİ TEKLİSİ 'YALAN DÜNYA' İLE ZİRVEDE

ASLI M. SARI

Bu hafta röportaj konuğum, başarılı kardeşler GRUP MAXİM, Hüseyin ve Hakan Bektaş. Kardeşlerin başarıları müzik camiasında dilden dile dolaşıyor. Müzik dünyasına adım attıkları günden itibaren gönüllerde taht kuran Maxim'in arabesk rap tarzında yorumladıkları "Yalan Dünya" şarkısına çektikleri klip dijital platformlarda yayınlandı.

Dijital platformlarda yayınlanır yayınlanmaz büyük beğeni toplayan Maxim, sosyal mecralarda oldukça dikkat çekti. “Yalan Dünya”nın sözü ve müziği Maxim’e ait.

Müzik yönetmenliğini Avrupa’nın ünlü aranjörlerinden Paix ve lolo79 üstlenmiş. Klip yönetmenliğini ise Fatih Abb yani Cankan üstenlenmiş.

“Aslı Hanım, kendimizi bildik bileli müzik var hayatımızda. Dedelerimizden gelen bir kültür sevdası da diyebiliriz. Evlerimizden bağlama eksik olmazdı.” İfadelerini kullanan Hüseyin ve Hakan kardeşlerle keyifli röportajımız sizlerle.

Hüseyin ve Hakan Bektaş, Maxim; biraz kendinizden bahseder misiniz? Bir gününüz nasıl geçer?

- Merhaba, biz iki kardeşiz. Çok şükür yoğun ve tempolu bir hayatımız var. Aslında sabahtan akşama kadar hep işimizin basındayız.

Sizi ilgi ile takipteyim. Çok güzel bir hayran kitleniz var. Özellikle hitap ettiğiniz bir kitle var mı?

- Müzik evrenseldir o yüzden 7’den 70’e, tüm müzik kitlelere hitap etmeye çalışıyoruz.

İkili isim olarak piyasada olmak zor oluyor mu? Bununla ilgili iyi ve kötü anılarınız var mı?

- Bizim en büyük avantajımız kardeş olmak. Tabi ki zor oluyor ama bütün zorlukları kendi çatımızın altında çözebiliyoruz.

Repertuvarınızı seçerken özellikle dikkat ettiğiniz hususlar nelerdir?

- Direk olarak akılda kalacak sözler ve melodilere önem veriyoruz. Dinleyenleri yormayan ve tabi ki herkesin sevdiği popüler şarkılar seçmeye çalışıyoruz.

Başarılı bir grup görüyorum karşımda. Sizi bu yolculuğa özendiren, sürükleyen neydi?

Müziğe olan ilginizi ne zaman fark ettiniz? Müzikle tanışmanız nasıl oldu?

DEDELERİMİZDEN GELEN BİR KÜLTÜR SEVDASI

- Kendimizi bildik bileli müzik var hayatımızda. Dedelerimizden gelen bir kültür sevdası da diyebiliriz. Evlerimizden bağlama eksik olmazdı. Ama tabi ki en büyük faktör, amcamızın da sahne geçmişi olmasıdır.

Bu yolculukta en büyük desteği kimlerden aldınız?

- Ailemizden aldık. Anne, baba ve eşlerimiz bir duvar gibi her zaman arkamızdalar. Buradan da tekrar onlara teşekkür etmek istiyoruz.

Başarıya giden yolda engeller de başarısızlıklar da kaçınılmaz. Böyle anlarda kendinizi nasıl motive ediyorsunuz? Nasıl tekrar tekrar ayağa kalkıyorsunuz?

- Kazanmak için kaybetmeyi göze alacaksın. Başarılı olmak için hayal etmeyi bırakmayacaksın.

Bizlerde hatalar yaptık veya zor günler geçirdik ama hiçbir zaman hayallerimizden vazgeçmedik.

Son zamanlarda albüm çıkaran sanatçı yok denecek kadar az. Sizce sanatçılar son zamanlarda albüm çıkarmaya neden olumsuz bakıyorlar?

ŞARKILAR ÇOK ÇABUK ESKİYOR

- Maalesef hiçbir şey ekisi gibi değil. Her şey çok çabuk tüketiliyor. Eskiden bir şarkı 1-2 sene götürürdü bir sanatçıyı ama şimdi ki zamanda maalesef şarkılar çok çabuk eskiyor. O yüzden büyük bütçelere albümler yerin, tek şarkılar yapılıyor.

Yeni singlenızdan bahsetmek istiyorum. "Yalan Dünya" çok başarılı emeğinize sağlık. Bizlere sunmadan önce kimlerle çalıştınız. Biraz teklinizin detaylarını alabilir miyiz?

- Yalan dünyanın sözü ve müziği bize ait yani daha doğrusu Maxim Hakana.

Müzik yönetmenliğini Avrupa’nın ünlü aranjörlerinden Paix ve lolo79 üstlendiler. Klip yönetmenliğini ise Fatih Abb yani Cankan üstenlendi.

Müzikle ilgilenmek isteyen genç yeteneklere tavsiyeleriniz desem? Şans mı? Emek mi?

- Şans çok önemli ama emek olmadan da olmaz tabi ki. Gece gündüz kendilerini geliştirmeleri lazım. Öğrenmenin sınırı yoktur. Bu bizim içinde geçeridir.

Müzik kariyerinizin dönüm noktası nedir?

DÖNÜM NOKTAMIZ PANDEMİ DESEK YALAN OLMAZ

- Corona pandemisi desek yalan olmaz galiba. Çünkü pandemide eve kapanıp çok çalıştık ve çok güzel şarkılar yazdığımızı düşünüyoruz. Bu sadece başlangıç daha çok şarkılar var hazırda.

Sanat hayatınızın sonuna geldiğinizde neleri gerçekleştirmiş olmak istersiniz? İleriye dönük kariyer hedefi planlarınız nelerdir?

- Temiz dürüst bir isim bırakmak istiyoruz. Ölümsüz şarkılarımızın da olmasını isteriz ama en önemlisi temiz bir kişilik geriye bırakmak.

Okuyucularımıza ve sizleri sevenlere son olarak söylemek istedikleriniz nelerdir Maxim?

- Öncellikle bize bu fırsatı tanıdığınız için sizlere çok teşekkür etmek isteriz. Sevenlerimize de kucak dolu sevgiler ve saygılarımızı iletiyoruz. Bizi dinlemeyi, takip etmeyi ve desteklemeyi bırakmasınlar.

Gazeteci-Yazar

Aslı Mercan Sarı