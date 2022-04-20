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Murat Bektaş: Benim için müziklerimde aslolan sözlerin bir yaşanmışlık anlatmasıdır...

Başarılı şarkıcı Murat Bektaş ile müzik serüvenine ve “Merak Et” adlı şarkısına dair konuştuk. Keyifli sohbetimiz sizlerle…

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
20 Nisan 2022 Çarşamba 12:44
Murat Bektaş: Benim için müziklerimde aslolan sözlerin bir yaşanmışlık anlatmasıdır...

Röportaj: Sedat Sarıkaya 


Öncelikle sizi tanımak isteriz. Murat Bektaş kimdir?

5 kişilik ailenin tek erkek çocuğuyum. Memleketimiz Trabzon. 3 nesildir İstanbul’un incisi Beşiktaş’ta ikamet etmekteyiz. Koyu da bir Galatasaray taraftarıyım. Lisans mezunuyum. Eğitim hayatımı bilgisayar üzerine tamamladım. Son 4 yıldır profesyonel olarak müzik ile uğraşıyorum. Şimdilik dijital platformlarda yayınlanan "Dönüyo Dünyam", "Artık Olmazsan Olmazsın" ve "Merak Et" isimli 3 şarkım mevcut. İlk çıkarttığım “Dönüyo Dünyam” isimli şarkım Türkiye Spotify Viral Top 50 listesine girdi. IF Performance Hall ve Sanat Performance mekanlarında sahne aldım. Karıyerimin başlarında yakaladığım bu başarıları da arkama alarak müzik üretmeye devam ediyorum.

Müzikle nasıl tanıştınız? Size öncülük etmiş isimler var mı?

Doğduğumdan beri müzik hayatımda hep vardı. Şarkı söylemekten hiç çekinmedim. Çevremdeki insanların sesim konusundaki övgüleri, müziğe daha çok yoğunlaşmama vesile oldu. İlk okulda 3. sınıfa kadar bize rehberlik eden sınıf öğretmenimiz Siyami Taştan, her ders arasında bizlere saz ve bağlama çalmayı göstererek ilk enstrüman sevgisini aşılamıştı. Bunun üzerine piano ve gitar çalmayı öğrendim. Her ne kadar gitar ve piano ile çalınabilecek akustik tarzda şarkıları söylemeyi sevsem de, hayatıma Fuat Ergin sayesinde hip-hop müziği girdi. 2009 yılında Fuat Ergin’in düzenlediği Rap Workshop etkinliğinde kendi yazdığım sözleri sahnede onunla beraber söylemiştik. Bana dediği “Sen ustabaşısın. Bırakma sakın müziği, güzel yerlere geleceksin.” söylemi hip-hop müziğine 4 kolla sarılmama sebep oldu.

Son olarak müzikseverlerle buluşan “Merak Et” adlı tekli çalışmanızdan bahseder misiniz?

Şarkılarımda her zaman en çok önem verdiğim şey lirikalitedir. Sözlerin anlamlı ve anlaşılabilir olmasına özen gösteririm. Sözlerin bir yaşanmışlık anlatmasının müziğimi daha çok anlamlı kıldığını düşünüyorum. “Merak Et” isimli son şarkımı yine bu unsurlara dikkat ederek hazırladık. Sözleri, müziği, klibi ve düzenlenmesiyle beraber yaklaşık 2 yıl süren bir proje oldu.

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Son Güncelleme: 20.04.2022 12:46
Anahtar Kelimeler:
Murat BektaşSedat SarıkayaRöportaj
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