Müzik hayatında 3 önemli şey: Zeka, sanat ve çalışmaktır

O Karadenizli nadir Sanatçılardan

O Temposunu hiç düşürmeyen Sanatçılardan

Youtube’de yayınladığı şarkıları ile izlenme rekorları kıran Ekin Uzunlar

Yeni Çağrı Gazetesi'ne konuştu

Ekin UZUNLAR kimdir. Kendinden biraz bahseder misin. Müziğe nasıl girdiniz?

1991 21 AĞUSTOS İstanbul Bakırköy doğumluyum baba tarafı Arnavut ana tarafı Trabzon Çaykara. Müziğe nasıl girdik, yazları ve kışları tatil anlayışımız memleketimiz Trabzon. Tabi burada vakit geçire geçire. Burada küçük bir çocuğun, her yazın olduğu gibi festivallere katılmasıyla, bu kültürle büyümesiyle müziğe ilgi duydum, sevgili Ahmet abimiz var, akrabamız Trabzon ‘da o hobi olarak kemençe çalardı. Bende 9 yaşında ondan esinlendim ve dayımın bana almış olduğu ilk kemençe ile müzik hayatına girmiş bulunmaktayım.

En son çalışmanızdan bahseder misiniz?

Son çalışmamız “Üç Günlük Dünya”. Sevgili Ünal kardeşim ve Mustafa KORKMAZ kardeşimin yapmış olduğu bir eser. Bunu akustik olarak, pandemi süresinde “Üç Günlük Dünya” şarkımızı çıkardık. Çünkü bu dönemde hayatımızın ne kadar değerli olduğunu ve aslında ölümün ne kadar kolay olduğunu ve insanlığa ne kadar değer vermemiz gerektiğini anlatacağımız bir şarkı yaptık, akustik olarak onu yaptık. Ondan öncesinde en son yaptığım “Yokluğun Kefeni” adlı şarkımızdı, çok büyük rakamlara ulaştı. Bu şekilde ilerliyoruz

Son dönemde evde kal konserleri çok trend siz ne düşünüyorsunuz. Sizde yapmayı planlıyor musunuz?

Bizde gitarcı kardeşim ile ekibimden arkadaşlarım ile instagram’dan canlı yayınlar yaptık 90 dk 45 – 45 dk dinlenmeli bir şekilde, konserde verdiğimiz performansı evimizde ve başka dinleyicilerimizin evine taşıdık ve çok da güzel oldu. Bu sürede yaklaşık 4-5 aylık süre içerisinde dinleyicilerimize güzel moral oldu

Adını bile bilmediğimiz isimlerin Youtube’da izlenme oranları milyonları buluyor ve bir süre sonra ortalıktan kayboluyor bu isimler. Sizce bunun sebebi nedir.

Müziğin bu aralar çok trend olması Youtube’ nin ve müzik platformlarının artık tamamıyla teknolojiye dökülmüş olması ve tamamıyla telefon elimizde, teknoloji evimizde, insanlar evinde müzik yapıp paylaşabiliyorlar, aslında çok isim var milyonları görmüş ama tabi hemen yapmış, etmiş birçok arkadaşımız var. Eskiden mi daha kolaydı, daha zordu diye sorarsanız, eskiden çok çok daha zordu sanatçı olmak. Çünkü eski sanatçılara dönüp arkamıza baktığımız zaman sanatçı diyebileceğimiz kişiler var arkamızda, şimdi müzik yapmak çok kolay, şimdi herkes telefondaki bir uygulamayla birlikte müzik yapıp atıyor ve tabikîde günümüzdeki çoğu platformlarda müzikler patlıyor, ama kalıcı olmuyorlar. Buda hiçbir değer ifade etmiyor sezonluk müzik oluyor aslında merdiven basamaklarını yavaş yavaş çıka çıka ve sanata da önem vererek yapılırsa kalıcı oluyorsunuz.

Sanatçılardan idolünüz var mı?

Sanatçılardan idol olarak Tarkan olabilir bayan sanatçı olarak Sezen AKSU ama Karadeniz olarak bakarsak kendime idol aldığım çok kemençecilerimiz oldu ustalarımız oldu onları çok örnek aldık ama tatbikîde bu dönemde beraber çalıştığım sevgili aranjörüm sevgili müzik yapımcım Mustafa CECELİ çok örnek aldığım kişiliktir. Müziğini sanatını karakterini kemençe olarak ta çok kişi sayabilirim yunan kemençeci Matthaios var görenli Yusuf Cemal KESKİN, Cemal BERBER birçok sanatçı var örnek aldığım

Yeni jenerasyondan kimleri beğeniyorsunuz?

Çok beğendiğim sanatçı dostlarım var güzel işler çıkartıyorlar yeni nesil bizde genciz bizde yaşlanmadık ama çokta üstünde duracağımız yani tam bize işte bu diyebileceğimiz aslında yok ama çok güzel gençler yetişiyor onların isimler daha duyulmadı ama onlarda çıkacaklar yakında bir sonraki röportajımda söyleyeceğim

Sosyal aktiviteleriniz nelerdir?

Oyun oynarım, kamp yaparım, balık tutmasını çok severim, bizim sosyal aktivitemiz doğadır yaşamı çok seviyoruz memlekette gezmek tozmak, kamp yapmak, ateş yakmak,, mısır yapmak derede yüzmek bunlar bizim için en değerli olan şeyler

Sosyal medya ile aranız nasıl?

Sosyal medyayı çok seviyorum sosyal medya olmasa gerçekten ne yaparım diye düşündüğüm zamanlar bile oluyor benim için sosyal medya çok değerli çünkü çok büyük bir kitlelere ulaşmanıza hatta Türkiye değil dünya içerisinde birçok ülkeye ulaşmamızı sağladı çok sık sıkta kullanıyorum

Bir şarkıcının en büyük getirisi sizce sesmi yakışıklılıkmı güzellikmi yada zekamı olmalı hangisinde ilerlerse başarılı olabilir.

Hepsinden olabilir ama kesinlikle yakışıklılık filen bunlar tabi ki de şu dönemde önemli bu dönemde artık şunu gördüm müzik camiası olarak konuşursak sanata çok önem verilmiyor sese çok önem verilmiyor artık çok güzel bir sese sahip olmanız gerekmiyor yakışıklı oluyorsanız ve sahnede şov yapabiliyorsanız azıcıkta aklınızı kullanırsanız genç kızları ve birçok genci de yakalayabiliyorsunuz ama bana sorarsanız tamamıyla hepsinden olsa güzel olur yani ama yakışıklılık Allah vergisidir sen çirkin olacaksın, popüler olamayacaksın, sanat yapamayacaksın diye bir şey yok çok örneği var yakışıklı olmayan dünyayı sallayan birçok sanatçılar var ama hepsinden olsa tuz biberi olur en önemli zeka ve sanattır ve çalışmak

Son olarak sevenlerinize ne söylemek istersiniz?

Sevenlerimiz bizi desteklemeyi unutmasınlar, onların destekleriyle buralara geldik onların sayesinde ekmek yiyoruz hepsine çok çok teşekkür ediyorum EUFC’ ye hürmetlerimi sunuyorum tabiki de beni buralara kadar yetiştiren sevgili anneme, aileme, sevgili müzisyen arkadaşlarıma tüm dostlarıma menajerim prodüktörüme çok çok teşekkür ediyorum sevenlerimi ayrı ayrı teşekkür ediyorum, en yakın zamanda görüşeceğiz, kendinize de çok çok iyi bakın, beni yolda görürseniz selam vermeyi unutmayın

Çoklu Soru Köşesi

En sevdiğiniz Renk : Kahverengi ; çünkü ahşap rengine bayılırım

En sevdiğiniz yemek : Pilav üstü döner – Pide

En sevdiğiniz Şehir: Trabzon

En sevdiğiniz film: Yüzüklerin Efendisi

En sevdiğiniz spor: Futbol

En son gittiğiniz Konser: İsviçre konseri Şehitlerimize yardım gecesindeydik

En son gittiğin Film: Freddie Mercury

En çok kullandığın kelime: Dimi (Değilmi)

En nefret ettiğiniz şey : Kendisine yapılmasını istemediğim kişilerin bana aynısını yapmasından nefret ederim

En sevdiğiniz hayvan: köpek

Yapmak istemeyeceğiniz meslek: Taksicilik