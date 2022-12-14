ORMAN SENSİN!..

Dijital ve oyun bağımlılığının yaygın olduğu bir dönemde kaliteli içerik nasıl üretilir? Dijital ortamlar nasıl daha kaliteli bir alana dönüştürülür? Sorularına “Orman Sensin Projesi” nin çok güzel bir örnek olduğunu düşünüyorum. Sürekli şikayet ettiğimiz Dijital mecraları faydalı ve kaliteli bir alana dönüştürmek bizim elimizde. Bu gibi uygulamaların artmasını ve yaygınlaşmasını ümit ediyorum.

Mühendis, Dijital İçerik Üretici, Sosyal Medya Yöneticisi ve Orman Sensin Projesi Saha Koordinatörü sevgili Helin Gözde YILMAZ ile çok keyifli ve verimli bir söyleşi gerçekleştirdik. Sizlerin de keyifle okuyacağınızı düşünüyorum. Buyurunuz efenim…

“…App Store ve Google Play’den Orman Sensin uygulamasını ücretsiz bir şekilde indirmeniz gerekiyor. Uygulamayı indirdikten sonra gün içerisinde yapılması gereken toplamı iki dakikayı aşmayan görevleri tamamlamalısınız. Uygulamada tamamlanan görevler ve izlediğiniz reklamlar “DamlaPuanlara” dönüşüyor. Bu DamlaPuan’ları seçtiğiniz kumbaralara aktararak bu projeye katkıda bulunuyorsunuz. Yani yanmış ormanlık alanlarının iyileştirilmesi ve ağaçlandırmasına ücretsiz ve zahmetsiz bir şekilde katkıda sağlamış olacaksınız…”

Sizi tanıyabilir miyiz?

Helin Gözde Yılmaz. Bilgisayar Mühendisiyim ama mühendislik yapmıyorum. Dijital İçerik Üreticisiyim ve Sosyal Medya Yöneticiliği yapıyorum. Aynı zamanda bir sosyal sorumluluk projesi olan ORMAN SENSİN Ağaçlandırma Derneği’nin Saha Koordinatörüyüm.

Gezip gördüğünüz yerleri paylaştığınız ilgi çeken bir hesabınız var. Bu yolculuk nasıl başladı?

Gezmeyi çok seviyorum, Bilgisayar Mühendisi olarak çalışırken hafta içleri işyerinde çalışıp, hafta sonları gezerdim. Hem bu gezme süresi bana az geldi hem de masa başı iş yapmak bana uygun değildi. O yüzden tüm çalışma hayatımı bir kenara bırakıp yeni bir ufka yelken açtım. Zaten bebekken, daha kırkım çıkmadan ailemle tatile gitmişim, bu serüvenimin bebeklikten başladığını düşünüyorum

İstanbul’da bulunan ve şuan söyleştiğimiz harika üç mekanın da Sosyal Medya hesaplarını yönetiyorsunuz. Bu ve benzeri mekanlar da Sosyal Medya'da içerik nasıl üretilmeli, nasıl üretilmemeli konusunda biraz bilgi verir misiniz?

Bu işin ilk sırrının özgün ve sabırlı olmak, çaba göstermek olduğunu düşünüyorum. Ancak bu saydıklarımız yeterli değil aynı zamanda iyi kalitede fotoğraf ve video çekme aracının olması, uygun ışığın yakalanması, uygun içeriklerin planlanması, uygun açılardan ve mümkünse bir hikâye oluşturarak içerik oluşturulması işin en doğrusu.

Nasıl üretilmemeli kısmına değinecek olursak özgünlükten uzak, kendi kendini tekrar eden, kötü ışık, kötü açıyla oluşturulmuş içerikleri sıralayabilirim. Yani az önceki söylediklerimin tam zıttı.

Bunlar işin sadece ufak bir kısmı. Devamı biraz da tecrübeyle gelişen farkında olmadan kendiliğinden gelişen içeriklerden oluşuyor. Kişiler arasındaki asıl farkı yaratan da zaten bu detay.

Bir genç olarak sosyal sorumluluk adına üstlendiğiniz gurur verici projeleriniz de var. Aslında bu söyleşinin asıl amacı bu projenin daha çok insana ulaşmasını sağlamak. Bu projenin çıkış hikâyesi, ne olduğu, nasıl geliştiği hakkında bilgi verir misiniz? "Orman Sensin" nasıl bir proje?

Orman Sensin uygulamasının fikir mimarları Ankara’nın hayırsever iş adamlarından Sayın Mustafa SONGÖR ve Sayın Oğuzhan SONGÖR ile sokak hayvanları için yapılan bir yardım etkinliğinde tanıştım. Mustafa beyi, önceki yıllarda meydana gelen orman yangınları ve bunun sonucunda yaşanan çoraklaşma oldukça etkilemiş. Ağaçlandırma konusunda ne yapılabiliriz? diye düşünmeye başlamış. Özellikle ‘’Acaba bu işi insanlardan maddi destek istemeden gerçekleştirmenin bir yolu yok mu?” düşüncesi sonrası ortaya ORMAN SENSİN PROJESİ çıkmış.

Kısaca para ödemeden fidan bağışlıyoruz. Projenin temel hedef ve amacı tam olarak bundan ibaret. Projeyi dinler dinlemez çok heyecanlandım. “Orman Sensin” projesinin sesini daha geniş kitlelere ulaştırmada kendilerine destek olmamı teklif ettiler. Doğa aşığı bir insan olarak tereddütsüz kabul ettim. Düşünsenize bir gün ülkemizin dört bir yanına bu proje vesilesi ile on binler, yüz binlerce fidan dikilecek ve her birinde sizin de emeğiniz olacak. Bu belki de son yıllarda içinde bulunmaktan en fazla mutlu olduğum proje oldu.

Uygulamanın amacı her bir vatandaşımızın bir fidanı olmasını sağlamak.

Uygulama bunun için kimseden hiçbir maddi destek talep etmiyor. Tek yapılması gereken şey uygulama içinde her gün iki dakika reklam izlemek. Siz reklam izledikçe damla puanlarınız birikiyor. Biriken puanlarınız fidanlara dönüşüyor.

Bu fidanlar sizler adına ülkemizin çeşitli yerlerindeki dikim etkinliklerinde toprakla buluşuyor. Yani kısacası Orman Sensin daha yeşil bir dünya için, daha yeşil bir Türkiye için sizden birazcık zaman istiyor. Bu proje insanlara ücretsiz ve güvenilir bir şekilde reklam izleterek fidan dikme imkanı sağlıyor.

Bu projeye nasıl dahil olabilir ve ne yapmalıyız?

App Store ve Google Play’den Orman Sensin uygulamasını ücretsiz bir şekilde indirmeniz gerekiyor. Uygulamayı indirdikten sonra gün içerisinde yapılması gereken toplamı iki dakikayı aşmayan görevleri tamamlamalısınız. Uygulamada tamamlanan görevler ve izlediğiniz reklamlar “DamlaPuanlara” dönüşüyor. Bu DamlaPuan’ları seçtiğiniz kumbaralara aktararak bu projeye katkıda bulunuyorsunuz. Yani yanmış ormanlık alanlarının iyileştirilmesi ve ağaçlandırmasına ücretsiz ve zahmetsiz bir şekilde katkıda sağlamış olacaksınız.

Bir genç olarak gençlere ve ebeveynlere ne gibi tavsiyeleriniz olur?

Devamlı dijital mecralarda, telefonda vakit geçiriyoruz. Hangisi geleceğime faydalı diye düşünmelerini istiyorum. Ekran sürelerinden sadece iki dakikalarını ayırıp temiz bir gelecek için ilk adımı atabilirler. Hayat tüketmekten ibaret değil biraz üretmemiz de gerekiyor.

Sizin gibi üreten, kendini geliştiren, yaşadığı dünyaya katkı sunan insanları başka seviyorum. Sizinle söyleşmek keyif ve gelecek adına umut vericiydi teşekkür ederim. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı?

Projemize destek olduğunuz için ben teşekkür ederim. Aşağıya bırakacağımız linkten uygulamayı indirerek destek olmalarını ve projemizi duyurmalarını rica ediyoruz.

https://ormansensin.app/uygulama-indir

SÖYLEŞİ

AYNUR KARABULUT

BAĞIMSIZ GAZETECİ / AKTİVİST