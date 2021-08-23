SANTİ AKA UNİVERSE EVREN SULAR

Bu hafta röportaj konuğum sıradışı bir isim, Santi Aka Universe ( Evren Sular). Beyefendi kişiliği, duruşu ve yaptığı müziğin kalitesi tartışılmaz. Yaptığı albümler binlerce insanın dilinde. 1987 Kadıköy doğumlu olan Santi aka Universe 1995-1996 dönemlerinde rap müziğe Cartel grubunu dinleyerek başladı. 2000-2002 çalışma arası breakdance hiphop'ın farklı dallarında boy gösterdi. 2003-2005 yıllarında "grafiti" yaparak yoluna devam etti. 2005 yılında ilk profesyonel kaydına arkadaşı "Seltu" ile ortak başladıkları "Baskın Var" albümü ile start verdi. Yeraltı olarak çıkardığı 6 adet albüm bulunmaktadır.

Son olarak, Santi Aka Universe Feat- Defkhan, Joker, Da Poet, Kezzo,Tankurt Manas ,Mirac, Kurşun-Boss Lig 4 Klibi yayınlandı youtube izlenmesi şuanda 643.676 bin de ardından Almanya dan Amo 075 ile düet çalışması olan "Üstüne Yağar" Adlı parça yayınlandı. Santi Aka Universe ile doşo dolu röportajımız sizlerle.

Söyleşimize sizi tanıyarak başlamak isterim. Kimdir Santi Aka Universe (Evren Sular) bir günü nasıl geçer?

Benim bir günümün ortalama 7-8 saati studioda geçiyor. Şuanda albüm çıkmak üzere ve onun mix mastering ve marketing işlerini yürütmeyle geçiyor. Konserlerimiz başladı onlara da vakit ayırmaya çalışıyorum özetle tatlı bir yorgunluk oluyor şu sıralar.

Şarkı repertuvarınızı seçerken dikkat ettiğiniz ne gibi hususlar var?Tarzınız nedir?

İnsanlardan aldığım reaksiyona göre ve günümüz soundlarını yakalayarak bir şeyler üretmeye gayret gösteriyorum. Kendimden ve stilimden taviz vermeden güncel alt yapılara kayıt almaya gayret gösteriyorum. Keza konserlerde buna dahil eğlenebilecekleri ve stres atabilecekleri parçaları seçiyorum.

Eserlerinizi hangi platformlarda yayınlıyorsunuz?

StoresSpotify, Apple Music, iTunes, Instagram,Facebook , TikTok,Resso , YouTube Music , Amazon , Soundtrack by Twitch , Pandora , Deezer , Tidal , iHeartRadio , ClaroMusica , Saavn , Boomplay , Anghami , KKBox , NetEase , Tencent , Triller (beta) , Yandex Music, MediaNet her yer de var şuan da.

Yakışıklılık ve güzel bir sese sahip olmak, müzik dünyasında yer edinebilmek için yeterli bir kıstas mı?

Eskiden bu pop müzik veya arabesk müzik yapanlar için geçerli kriterlerdi. Ya güzelsin diye tutardı insanlar seni ya da sesin güzel diye ama şuan da rap müziğe de yansımış durumda çok basit sözlerin olsa bile yakışıklı veya güzelsen tutma ihtimalinde yüksek komik ama gerçek.

Şu an ki müzik kalitesi bakımından nasıl buluyorsunuz ülkemizi?

Eskiden en kötü Almanya’nın 3 4 sene gerisinde geziyorduk. Amerika’yı saymıyorum rahat 10 15 sene var aramızda. Her türlü müzik dalı için ama şuanda herkese yakınız farkımız yok aksine çoğu Avrupa ve Amerika kökenli sanatçıdan daha fazla dinlenen listelere giren parçalar üretebiliyoruz. Şöyle bir acı gerçtek de var bizim insanımızın azmi çabuk kırılıyor ve bot izlenmeler dinlenmeler yorum vb. şeylere yöneliyor, bunu gözümüzle de görebiliyor duyabiliyoruz ne yazık ki… Ama çoğunun hesapları kapatılıyor veya bu sahte izlenmelere verecek parası kalmadığında bunalıma girip sıkıntılı işlere girişebiliyor.

Müziğe olan ilginizi ne zaman fark ettiniz?

Müzikle tanışmanız nasıl oldu?

1995 yıllarında ağabeyim Engin Sular sayesinde başladı ilgim. Aslında o zamanlar cartel gurubu vardı beni ve tüm ülkeyi esir altına almışlardı "mükemmelerdi" ağabeyim ne dinlerse onu dinliyordum açıkcası rock müzikde çok dinledim sayesinde çoğu rock müzik yapan sanatçıdan daha fazla gurup ve şarkı biliyor olabilirim hatta.

Bir çok müzisyenin yarışma macerası var. Müzik yarışmaları hakkında ne düşünüyorsunuz?

BEN REYTİNG PALYAÇOSU OLMA İŞİNE GİRECEK SON İNSANLARDAN BİRİYİM

Ben reyting palyaçosu olma işine girecek son insanlardan biriyim. Günümüzde olan yarışmalarına çoğu sanatçı arkadaşım gibi form doldurmadan sadece reyting için bizleride çağırdılar ama şahsen ben kabul etmedim. Etmeyide düşünmüyorum. Jürinin rap müzik hakkında bilgisi yokken benim onlara bir şey ispat etme gibi bir çabam olamaz onlar bana ispat etsin rap yapabildiklerini yaptıklarını.

Kariyerinizin dönüm noktası nedir?

Boss Lig adlı albüm ve klibim ile başladı çıktığında ceza, saian, karaçali, patron vb çoğu Türkçe rap e yıllarını vermiş belli başlı üne ulaşmış insanlar paylaşmıştı. Twitter ve Facebook’dan benim için dönüm noktası olmuştu bu şuan hepsi ile bir şarkım var gurur verici bir şey.

Azimli, istikrarlı, mücadeleci bir beyefendi görüyorum karşımda. Sizi bu yolculuğa özendiren, sürükleyen neydi?

Kültürün daha çok sokak ile ilgili olması. Benim çoğu vaktim sokaklarda geçiyordu. Geçmişte eve yatmaya falan gelirdik. Hip Hop Kültürünün çoğu dalı ile ilgilendim graffity (2002/2004),breakdance (2004/2007) tercihimi mc olarak devam etmekte kullandım. Bizim piyasamızda herkes tarafından isiminizin bilinmesi çok zor bir şey TV yok radyo yok sadece myspace diye bir site vardı ve başardım en üstten en alttakine kadar herkes adımı biliyor artık benim için önemli olan bu saygı duyulmak paradan daha önemli.

Bu yolculukta en büyük desteği kimlerden aldınız?

İlk başlarda Murat İpek bana yol gösterdi kayıtlarımı alt yapılarımı üstlendi ,daha sonra Cihan Erdemir ile tanıştım ve bir müzik gurubu oluşturduk. Daha sonra ben guruptan ayrıldım kendi kararım ile tek devam ederken Defkhan ile tanıştım yoluma onunla devam ettim üzerimde büyük emeği olan insandır hala da eli üstümdedir eksik olmasın.

Son zamanlarda albüm çıkaran sanatçı yok denecek kadar az. Sizce sanatçılar son zamanlarda albüm çıkarmaya neden olumsuz bakıyorlar? Tek sebep pandemi mi?

İNSANLAR DİGİTAL DİNLİYOR VE İZLİYOR

Pandemi değil dinleyicilerin artık iştahını doyurmak imkansız olduğu için 10 parçalık bir albüm çıkardığınızda size getirisi ve götürüsü arasında çok büyük farklar oluşuyor. Dinleyici albümden 2 tane parça seviyor onlarla devam ediyor diğer kalan 8 parçanın dinlenmesi düşük kalınca bu da heves kırılmasına neden oluyor halbuki tek tek verilse şarkılar daha fazla dinleyiciye ulaşılıp daha fazla gelir elde edebiliyorsunuz sadece strateji bu pandemi ile hiç bir alakası yok sonuçta insanlar digital dinliyor ve izliyor.

Özellikle hitap ettiğiniz kitle?

Genç kesim oluyor, bazende şaşılacak şekilde yaşca büyük kişilerden de mesaj alıyorum. Gurur verici oluyor bu durum. 55 yaşında beni dinleyen takip eden var her şarkım çıktığında tebrik mesajı atıyorlar sağ olsunlar. Yeni neslin müziği deniliyor şuanda rap müziğe ama bu 90’lara kadar gidiyor ülkede bir ara türkücü ve pop furyası vardı onlardan sıkılan rap müzik dinliyor şimdi kitlemize şu veya bu kitle demek doğru olmaz elit kesim de sokak da yaşayan insanda dinliyor.

Önümüzdeki günlerde süpriz single var mı Evren Bey?

Albüm bitirdim elimde 6 parça bulunuyor bunu stratejik şekilde değerlendirmek için çaba gösteriyorum. Çok değerli ve başarılı sanatçılarla düet çalışması yaptık önümüzdeki günlerde bunları yayınlamayı planlıyoruz.

Sanat hayatınızın sonuna geldiğinizde neleri gerçekleştirmiş olmak istersiniz? İleriye dönük kariyer hedefi planlarınız nelerdir?

Bir 34 sene yaşayacağımın garantisi olmadığı için şuan elimden geldiğince tadını çıkarmaya çalışıyorum her şeyin günümüz şartlarında gelecek planı yapmak pek mümkün değil maalesef ki daha iyi bir döneme denk gelirsek o zaman gelecek ile ilgili bir plan yapabilirim.

Sizce başarının sırrı nedir? Emek mi? Şans mı?

SIKI ÇALIŞMAK VE ETRAFINIZDAN ZEHİRLİ İNSANLARI GÖNDERMEK

Kesinlikle sıkı çalışmak ve etrafınızdan zehirli insanları göndermek. Çünkü bazen en yakınınız bile başarmanızı istemeye biliyor içten içe şansınız var ise bunları görebilirsiniz daha sonrası çorap söküğü gibi ard arda geliyor zaten.

Şöhret sevdasına kapılan birçok meslektaşınız var. Şöhret sizin nazarınızda nasıl bir şey? Şöhreti taşıyabilmek mühim bir meziyet mi?

Taşıyamayanları görüyoruyoruz maalesef ki… Yöneldikleri sosyal hayat genelde uyuşturucuya denk geliyor üzücü bir durum daha sonra bunu müziklerine yansıtıyorlar parayı bulduk her şeyi içiyoruz artık özgürüz çünkü cebimiz dolu falan saçma sapan hallere giren arkadaşlar var herkes tarafından tanınmak güzel bir duygu ama taşıyabilene tabiki.

Müzikle ilgilenmek isteyen gençlere, genç yeteneklere neler tavsiye edersiniz?

MÜZiK SADECE EĞLENCE AMAÇLIDIR

Seçici olsunlar özenmesinler anlatılanlara müzik sadece eğlence amaçlıdır bunu üretirken de dinlerken de akıllarından çıkarmasınlar. Çok kitap okusunlar araştırmacı olsunlar sadece ana akım bilgileri bilerek müzik yapılmaz teknikleri matematikleri var bu işlerin şuan başlayan birinin daha önce çıkmış birine özenmemesi imkansız kendi stilinizi yaratmaya gayret gösterinki sizi dinlerken insanlar bu o desinler.

Okuyucularımıza ve sizi sevenlere son olarak söylemek istedikleriniz nelerdir Evren Bey?

Sizinle nerelerden iletişim kurabilirler?

Öncelikle benimle bu röportajı yaptığınız için çok teşekkür ederim umarım herkes kalbindekini yaşar ve daha güzel günler görürüz kendinize çok iyi bakın sağlıklı kalın maskesiz dışarı çıkmayalım.

RÖPORTAJ

Aslı Mercan Sarı