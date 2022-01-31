FUNDA AKOSMAN



Ayşe Şen Şimşek

Nur yüzlü bu şahane kadının zorlu hayat şartlarında nasıl kendini yetiştirip mucize gibi güzellikler yarattığına şahit olun, kadın girişimcilerimize örnek olması adına lütfen okuyun. Özellikle kendi mayasıyla yaptığı beyaz peynire bayıldım hele hikayesini duyunca çok daha değerli oldu benim için… mücadeleci azimli yılmayan kadınlarımızı çok seviyorum ve daima yanlarındayım. Muhteşem bir paketle evime geldi ürünler hepsi birbirinden lezzetli, tek neden, sadece her şeyin kendi bahçelerinden doğal ortamdan elde edilmesi değil tamamen inanarak sevgiyle üretilmesi bence. Şiddetle tavsiye ediyorum, ben de yaparım ama acukasına da özellikle bayıldım. Nur yüzüne, aydınlık aklına, kocaman sevgi dolu yüreğine, becerikli saygı duyulası ellerine emeğine sağlık, Sofya’nın Arka Bahçesi bizim özümüzden gelen bir cennet, tanışmanız İÇİN aracı olduğuma mutluyum, iyi ki varsınız güzel insanlar, hayat dayanışmayla kolaylaşıyor.



Hayvancılık ve çiftçilik serüveniniz nasıl başladı?

Öncelikle Merhabalar; Ben Ayşe Şen Şimşek. 31/07/1981 Hatay doğumluyum, üniversiteyi Girne Amerikan Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyat bölümünde okudum. Buraların kaderidir, erkek evlatlar genelde anne babasının yanında yaşarlar, eşiminde tayini köye çıkınca buraya yerleştik. Aslında ömrümde evlenene kadar sadece TV’lerde görmüştüm inekleri, kayınvalidem benden önceki gelinlerini ağır testlerden geçirmişti tabi ben de bu testlere maruz kaldım. Bu testler yufka açmak, bağda çapa yapmak, inek sağmak, kürekle inek gübresini römorkla bağlara dökmek gibi... galiba ona en çok benzeyen de benim, çünkü o da yaşadığı döneme göre çok marifetli ve cefakar bir kadınmış. Benim serüvenim böyle başladı aslında.



Ürünler tamamen doğal el yapımı ürünler mi?

Evet, hepsi doğal ve ev yapımı ürünler. Zaten bizim ürülerimiz stoklu ürünler, mevsimindeki sebze meyve durumuna göre ürünler.



Tam olarak neler üretiyorsunuz?

Benim hikayem, aslında köy peyniri ile başladı, şirden mayalı köy peyniri. Şimdi kaşardan, örgü peynire, örgü peynirinden, tuluma bir skalamız var, mevsimsel döngüye göre de reçeller, mevsimine göre kurutulmuş meyveler ve mevsimine göre erişteler. Hangi mevsimde isek ona göre... Bu mevsimde ıspanklı, pancarlı erişteler, portakal ve turunç reçelleri vs. tarhanadan bulgura az ama stoklu doğal ürünlerimiz var.



Doğal (organik) peynir üretirken nelere dikkat ediyorsunuz?

Mayası zaten en önemli olan şey. Mayamız bize ait şiren mayası annane usulü bir maya, kuzunun, buzağının 4. midesi olma sebebiyle insan midesine en yakın mide. Biz bu sayede bize gerekli olan enzimleri alıyoruz, bu en önceliğimiz. Diğeri ise mera hayvancılığına ağırlık veriyoruz. Veee, en önemlisi kendi ektiğimiz arpa ve buğdayı tüketmelerini sağlıyoruz, bu bir aşama aslında sağımdan önce hayvanın yediği yiyecekten başlar herşey, sonra sağımda her hayvan elma sirkeli su ile silinir, kullan at peçete ile kurulanır, bu hayvandaki meme hastalığının önüne geçilmek içindir, böylece hayvanlarda mikrobik bir hastalık oluşmaz bizde antibiyotik kullanmak zorunda kalmayız, ve en son aşama pastörize edilme işlemidir. Pastorize edilmeden süt, peynir yapılmaz yapılırsa Brucella hastalığına sebep olunur. Biz bu aşamadada çok titiziz.



Peynirin şifası tam olarak nedir? Biraz anlatır mısınız?

Aslında bir önceki soruda da cevpalmıştım ama, yine de anlatayım; şirden maya kuzunun buzağının 4. midesinin kurulmuş halidir. Biz bu mideyi özellikle şu sebepten kullanıyoruz, insan midesine yakın bir mide olma özelliği içerdiğinden sütte bulunan en yararlı enzimleri tutuyor, peynir altı suyuna karışmasını önlüyor, pıhtılaşma oranı daha yüksek olduğundan daha çok probiyotik bir peynir oluyor. Bize lazım olan kalsiyum bize kalıyor, peynir altı suyuna akıp gitmiyor. Böylece kemiklerimiz daha güçlü, bağışıklığımız daha kuvvetli oluyor.



Sofya’nın arka bahçesi ismi nereden geliyor?

Sofya bilge demektir! Aslında, Ayasofya’dan geliyor... Bilgenin arka bahçesi anlamına geliyor. Sofya’nın Bahçesi’nde biraz insanların düşünmesini istediğim için oldu, düşünmek kendini bilmek bu Sofya’nın anlamı ne acaba? Bilgenin Arka Bahçesi ne demek? Bilgenin Arka Bahçesi; akıldır, üretmek ve kendini geliştirmek... Ama etkili oldu mu? Hayır çok az oldu. Genelde beni Bulgar yada Yunan sandılar ve dışladır.



Çocuğunuz için maya ve peynir yaparken bunu üretime dönüştürme fikri nasıl doğdu?

O dönemde hayatımda zorluklar var mıydı, vardı hem maddi hem manevi. Tüm içtenliğimle anlattığım için bunu söylemekte de sakınca görmüyorum, birşeyler biliyorum ama bunu sadece kendim biliyorum, bilen çok az, faydasını görüyormuyum? ‘Görüyorum’. Bir arkadaş dedi ki; “Bunu kendine saklama, başka annelerde faydalansın (hem maddi bir kazancın olur ki bizim burada emeğinin karşılığını almak zor, çünkü heba olur) hem de başarırsan, insanlara faydan olur” Böyle başladım, ama inanın kargo anlaşması yaptığım gün “kaç kargo yaparsın” dediklerinde; “150” deyivermişim. Ne kargocu, ne ben bu dediğime inanıyorduk. Başardık mı? Evet başardık, ama önce Allah’ın sayesinde, sonra da uyksuz çalıştığım gecelerin hatırı sayılır yorgunlukların sayesinde.



Yaklaşık 50 kişiye istihdam sağladığınızı söylediniz. Genç ve özellikle kadın girişimcilere önerileriniz nelerdir?

Ben, 50 demedim, ama öneri vermek hadime mi bilmiyorum...

Şu an 8 çalışanım var, ama mevsimlik çalışanlarım ile 30’u buluyor. Ben hiç kimseyi örnek almadım mı, aldım. Ben de başarılı olan Eylül Öztürk’ü örnek aldım. İflas ettik, 1 kuruş bulamadık, evde videosunu izledikten sonra gayret ettim ve yerimden bir kalktım, 3 senedir de oturmadım. Günde 5-6 saat uyuyorum diyebilirim, çoğu zaman.

“Siz kararınızı verin önünüzden dünya çekilir” diyerek son vermek istiyorum. “Siz hedefinize odaklanın tüm engeller önünüzden kalkacaktır merak etmeyin canlar.”