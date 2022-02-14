Yağmur Çevik’ten olay açıklamalar! Yağmur Çevik: Bu yaz ünlüler evlenecek! 

RÖPORTAJ: HAKAN KANBUROĞLU



Sosyal medyada magazin konularında yaptığı yorumlarla dikkat çeken ve kısa sürede sevilen blogyagmuru Yağmur Çevik ile keyifli bir söyleşi yaptık. Makyaj yaparken yaptığı magazin konularındaki yorumlarıyla yüzbinlerce kişiye hitap eden ve geniş kitleye ulaşan Yağmur Çevik hem kendini anlattı hem magazin dedikodularına dair açıklama yaptı. İşte Yağmur Çevik ile yaptığımız röportaj…





HADİSE VE MEHMET’İ YAKIŞTIRIYORUM

Öncelikle kendini bize tanıtır mısın?



Açıkçası bunu şu anda hali hazırda aktif rol aldığım platformlarda duyurma imkanım vardı fakat yapmadım. Ben dijital bir magazinciyim ve kendi kimliğimin yaptığım işin önüne geçmesini istemiyorum. Ailemden nereli olduğuma kadar farklı sorular geliyor fakat henüz açıklama yapmadım. Hakkımda bilmelerini istediğim tek şey bana geçmeyen hiçbir haberi kalpli gözlerle paylaşmam, konular hakkındaki yorumlarımı vicdan terazimle yaparım. Ancak ilerde kendimi açıklayacaksam bunu var olduğum ve geldiğim platform olan Youtube üzerinden yaparım sanırım.

O zaman sözü çok uzatmadan magazin konularına giriş yapalım. Bu sıralar Hadise ve Mehmet Dinçerler çifti gündemde. Sen bu çift hakkında ne düşünüyorsun?

Hadise gerçekten tam bir aşk kadını ve mutlu olmayı hak ediyor. Buna yürekten inanıyorum. Bu ilişki başta bana geçmiyordu ancak Hadise bize ters köşe yaptı. Şu an hemen herkesin sempatisini kazandı bu çift. Bana çok fazla iddia geliyor. Kayınvalidenin söylemleriyle alakalı, Dinçerler tarafının maddi dava süreçleri ile alakalı. Zaman gösterecek ancak benim yakıştırdığım bir çift diyebilirim.

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HANDE VE KEREM’İN SONU EVLİLİKLE BİTMEZ

Sosyal medyada Kerem Bursin ve Hande Erçel aşkı da çok konuşuldu. Büyük bir kitle bu aşkı destekliyordu. Peki ama sen bu aşkın bitmesiyle ilgili ne söyleyebilirsin?

Biliyorsunuz kulis arkalarından çok fazla söylem duyduk. Hande Erçel ve Demet Özdemir'in son dönemin parlak oyuncularından olmalarından kaynaklı aralarında tatlı sert bir rekabet var. Son ayrılık nedeniyle alakalı Kerem ve Demet'in ortak bir projede yer alması işaret ediliyor ancak ben daha önce çok paylaştım. Hande ve Kerem dışardan sakin ve her şey yolunda gözüken bir ilişki gibi dursa da kısa vadeli ayrılmalar ve barışmalar yaşadılar. Sonunun evlilikle biteceğine inanmıyorum, hayırlısı olsun haklarında.



Peki ama magazin dünyasındaki en güzel çift kimdir?



Herkesin mükemmel gördüğü ilişkilerin geri planında o kadar fazla olay oluyor ki... Bunlar kulağımıza geliyor, kimi zaman iddiaların doğrulanmasını bekliyoruz, kimi zaman bu iddialar doğrulansa bile çiftler bu olayları kendi aralarında hallediyor. Dolayısıyla bu konuyla alakalı mesleki deformasyon içerisinde olduğumu itiraf edebilirim. Tutkulu bir aşk pozu gördüğüm çiftin 3 hafta önce yaşadığı olayı bildiğim için bana geçmiyor maalesef. İnişler çıkışlar her ilişkide olur elbette ama kusursuz diye örnek göstereceğim bir çift yok diyebilirim.

‘’BU YAZ YILDIRIM NİKAHIYLA EVLENEN ÜNLÜLER OLABİLİR’’



Unutamadığın ve şaşırdığın magazin olayı hangisidir?

Nisa ve Barış'ın haklarında çıkan aşk iddialarının devamlı doğru olmadığını söylediği dönemde çok linç yemiştim çünkü aralarında bir şey olduğunu her söylediğimde ''onlar kardeş gibi'' diye bana insanlar kızdı. Öpüşme videosuna herkes çok şaşırmıştı ama benim o noktada esas şaşırdığım biriyle öpüşürken kendinden emin bir şekilde olayları yalanlayan taraflardı, İlginç bir cesaret örneğiydi benim için. Murat Başoğlu olayı da toplumumuz adına çok sansasyonel bir durumdu, yorum yaparken bile bugün hala olayın mağdurlarını incitmemek adına kelimelerimi çok titizlikle seçerim.

Sence bu yıl ünlüler dünyasında evlilikler duyar mıyız?

Bu yaz inanın düğünlerle geçecek. Uzun süredir bir arada gördüğümüz çiftler var, evlilik yolunda ilerliyorlar. Örneğin Serkan Çayoğlu ve Özge Gürel bu yaz evleniyor. Yeni kamera önüne çıkan çiçeği burnunda taze çiftlerimiz de var, yıldırım nikahlarımız da olacak 3-5 aylık ilişkilerde. Ayrılıp barışan çok fazla çift ikinci baharını yaşayacak, nikah tazeleyecek. Henüz bir arada olduğunu sır gibi saklayanlarımız var bir de hepimize en büyük sürpriz onlar olacak…

Bazı isimlerle davalık olmuştun. Ne durumda?

Mahkeme sürecinde olduklarımı herkes biliyor. Yeni açtığım ve açacağım davalar da mevcut ancak yasal süreç içerisinde olduğum için şimdilik bir açıklama yapmam hukuki açıdan doğru olmaz.

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‘’ÇOK FAZLA TELEVİZYON PROJESİ TEKLİFİ ALDIM AMA KABUL ETMEDİM’’

Seviliyorsun da eleştiri de alıyorsun. Objektif yorumlar da yapıyorsun. Sana gelen tepki ya da övgüleri nasıl karşılıyorsun?

Bence insanlar artık her kafadan çok ses çıktığı için yorulmuş durumda. Hem merak ediyorlar hem de takip etmekte zorlanıyorlar. Artık televizyonda gördüğümüz programdaki bazı sunucular ve diğer dijital magazinci meslektaşlarımdan bazıları nabza göre şerbet veriyor, aralarının iyi olduğu celebritylerin haberlerini de iyiyse paylaşıyorlar veya ona göre yorumluyorlar. Bu yanlış bir yaklaşım. Ben çok fazla ünlü ile can ciğerken bile gündemdeki haberi kötüyse paylaşırım. İşim bu çünkü. Aram bozulacaksa bozulsun, ben gündem insanıyım. Aram iyi diye o haberi yalanlayacağı bir köprü olmadım hiçbir zaman kimseye. Samimiyet ve güven en önem verdiğim şey. Bana geçmeyecek bir yorumu yapmam. Bu hem eleştirildiğim hem de sevildiğim bir özelliğim. Ayrıca siyasetin ve dinin de magazinin içinde yer almaması gerektiğine inanıyorum. Aksini uygulayan arkadaşlarıma saygım sonsuz elbette ancak ben A parti B parti diye girersem, şu din ya da mezhep diye dem vurursam yine olmaz. Objektif olmak çok önemli.

Hiç TV projesinden teklif aldın mı? Ne düşünürsün?

Televizyonla alakalı çok fazla teklif aldım. Çok düşündüm ancak kabul etmedim ve çevrem bana tepki de gösterdi. Haklılar belki tepki göstermede bant yayınları veya canlı yayınlar benim ekibimle gösterdiğim efordan daha az eforla daha hızlı bir büyüme ivmesi sağlayacaktı bana. Ama söylediğim gibi, samimiyet çok önemli. Daha sınırlı konuşmaktan çekindim sanırım. Kendi içeriğimin patronu iken önüme gelecek haberleri sunmak istemedim sadece. Ayrıca takipçilerimle çok güzel bir bağ içerisindeyim. Onlarla dertleşiyor, konular hakkında yorumlaşıyor veya beraber dört koldan Sherlockculuk oynuyoruz kimi zaman. Bu ailevi gücü arkamda hissedince de bu tarafa daha az ağırlık vermek istemedim. Biliyorsunuz televizyon önünde gördüğümüz ve arkasında görmediğimiz emektar ekip çok yoğun çalışıyor. E bende gece uykusuz kalıyorum, dm okuyorum ama en azından iletişimimi sürdürebiliyorum. Ancak ilerde endişelendiğim konularla alakalı bahsettiğim şekilde bir format olursa neden olmasın.



Yağmur Çevik’in instagram’da 200 binden fazla takipçisi bulunuyor. Yağmur Çevik Instagram adresi @blogyagmuru olarak biliniyor.

https://instagram.com/blogyagmuru