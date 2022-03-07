Fevzi MORAY

İki bölüm halinde sunacağım yazımın ilk bölümünü Putin’in özgeçmişine ayırmam gerekiyor. Zira bir yerlerden beslenen bazı enteller ile , siyasal görüşlerini gizli tutan gazetecilerin Putin hakkında yalan/yanlış beyanlarını çürütmektir, hedefim.

İkinci bölümde ise, harp sanatına Fransız olan kimi fikir adamlarının ve medya mensubu kalemşorların kırk yıllık asker edasıyla televizyon ekranlarından yaptıkları gerçek dışı yorumlarına açıklık getirmeye ve Rusya- Ukrayna savaşından ne anlamamız gerektiği konusunda bir asker emeklisi olarak naçizane fikirlerimi aktarmaya çalışacağım.

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Rusya’nın geçmişine hakim, ve geleceğine de sahip çıkan önemli bir devlet adamıdır, Vladimir Putin” diyerek söze başlamak istiyorum.

1975-1991 yılları arası 15 yıl süreyle Federal Güvenlik Komitesi’nde (KGB) büyük başarılara imza atmış ve albaylık rütbesine kadar ulaşmış bir askerdir.

Neden Putin ve Rusya’sını bu kadar övgüyle ön plana getirdiğimi merak ediyorsunuzdur, biliyorum!.

Bu sorunun cevabını ikinci bölümde daha teferruatlı şekilde açıklayacağım. Ancak konu Putin’in kişiliği olunca aşağıdaki satırlar Putin’i daha yakından tanımamıza olanak sağlayacaktır.

Kariyerine kısaca göz attığımızda, Askeri, Siyasi, Ekonomik ve daha da önemlisi Uluslararası Hukuk alanlarında hem akademik ve hem de yüksek lisans (uzmanlık) eğitimleri aldığı görülür.

Oldukça donanımlı ve deneyimli bir asker ve devlet adamı olarak devasa coğrafyasında yaklaşan tehlikenin de farkındadır. Başta Almanca olmak üzere İngilizce ve Türkçe dillerine hakimdir. Ve bu sürede sessiz sedasız 23 yıldır ülkesini kalkındırmak adına gösterdiği çabalarla Milli Güç Unsurları’nı (MGU) harbe hazır hale getirmeyi başarmıştır.

İleride ülkesinin barış içersinde, özgür ve bağımsız yaşamasının yegane şartının, kaybedilmiş stratejik öneme sahip toprakların kazanılmasından geçtiğinin de bilincindedir.

Kurduğum cümlelerden ‘savaş çığırtkanlığı’ yaptığım anlamı çıkarılmasın!

5000 yıllık tarihin %95’inin savaşlarla geçtiği göz önüne alınırsa burada Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘savaş’ hakkında dile getirdiği bir sözünü hatırlatmak yerinde olacaktır.

“Toprakları istila edilen bir ulusun yaşamı tehlikeye girmedikçe harp bir cinayettir” Mustafa Kemal Atatürk.

Putin hakkında düşüncelerime devamla:

1975’den 1991 yılına kadar ülkesinin istihbarat birimi olan KGB’ de 1991’den sonra ise kurulan Rusya Federasyonu’nun istihbarat birimi olan Federal Güvenlik Servisinde (FGS) başarılı görevlerde bulunarak böylesine büyük coğrafyayı yönetebilecek iddialı bir devlet adamı profili çizmektedir.

Başarılı lider olmak, bilgi, tecrübe, cesaret ve ustalık gerektiriyor.

Daha da önemlisi vatansever olmayı ön plana çıkarıyor!.. Şimdilerde bu ilke, Rus tarihinde ‘lidere güven’ duymanın ne kadar önemsendiğini gösteriyor.

Dünyada başarılı bir lider olmak o kadar kolay elde edilecek rütbe değildir.

Böylesine değerleri korumak adına kısa zaman önce Rusya'da görevi biten devlet başkanlarına ‘ömür boyu dokunulmazlık’ sağlayan yasa yürürlüğe girdi!

Bu yasayı içine sindiremeyen satın alınmış bazı medya çığırtkanları okyanus ötesinden aldıkları talimatlar doğrultusunda yalan yanlış, yakışıksız mesajlar vererek taze beyinleri, kirli bilgilerle ablukaya almaya başlamışlardır. !

“Dokunulmazlığı amma da abartmışlar” diyenlere, tasarıda çok önemsediğim ‘vatanseverlik’ kavramının artık Rusya’nın Kırmızı Çizgisi olduğunu hatırlatmak isterim.

“O nedenle tasarıya, “Dokunulmazlık; Sadece Ve Sadece Vatana İhanet Suçu İşlendiğinde Kaldırılabilecektir,” ibaresi eklenmiştir.

Bu yasayı anlamsız ve abartılı bulan küresel batının hizmetkarları Putin’i küçük düşürmek için kolları sıvadılar bile. Putin’e yöneltilen yıpratıcı düşünceyi, Okyanus ötesinden ve Kuzey Kıbrıs’ın konforlu mekanlarından YouTube bağlantısıyla yayın yapan Amerikan yanlılarının yakıştırmalarından anlamak mümkündür.

Maksat nedir derseniz?

Olayları değerlendirmeye çalışan tertemiz beyinlere gerçekleri yansıtmayan kirli bilgileri enjekte ederek hedef saptırmak demek hiç de yanlış olmaz.

1991’de çöken SSCB’den bu yana 31 yıldır tehlikenin farkında olmuş, ne yapabileceğini planlamış ve hayata geçirmeye kararlı olan liderdir PUTİN aynı zamanda! Bu gerekçeyle uzun zamandır küresel batıyı, - akıl almaz hamleleri nedeniyle- sabırla uyarmış ve uyarmaya devam etmektedir!.

NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE….

BİRİNCİ BÖLÜM SONU..