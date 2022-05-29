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Rus –Ukrayna savaşı.. dördüncü(4) bölüm:

Fevzi MORAY
Türkiye

Fevzi MORAY

[email protected]

29 Mayıs 2022, 15:55

Hatırlarsanız, Ukrayna -Rusya savaşında  üçüncü (3) bölümünü  aşağıdaki birkaç tümceyle bitirmiştim. 

“Putin Rusya’sından sıkça bahsederek yanlış  anlaşılmak da istemem!. Amacımız;  tarafsızlık ilkesine bağlı kalarak  dost mu düşman mı olduklarından şüphe duyduklarımızı da   masaya yatırmaktır. Haftaya aynı konunun bir başka bölümüyle  buluşmak  dileğiyle!....”

Anılan yazımın paylaşımının  üzerinden bir aydan fazla süre  geçtiği için belki unutulmuştur düşüncesiyle  tekrar gönderiyorum.. 

Kaynak: https://www.oncevatan.com.tr/rusya-ukrayna-savasi-3-bolum-makale,53912.html Önce Vatan Gazetesi 

…Rusya- Ukrayna  savaşına dönecek olursak… : 

1950’lerden bu yana  (özellikle NATO’ya girişle birlikte)  yapılan seçimlerde Türkiye  ne yazık ki  küresel batı ile  Rusya Federasyonu’nun  siyasi kıskacındadır, artık! Yaklaşan  seçimde  ABD, İngiltere ve İsrail’in bugünkü  iktidardan   yana ağırlığını koyacağını   söylemek hiçte abartılı olmaz!  Zira batı cephesinin  Türkiye üzerindeki politikalarında şu an itibarıyla gözle görülür bir değişiklik yok gibi!

Hal böyleyken ülkede doğru dürüst ses getiren bir muhalefet de olmayınca hayati kurumlarda                  ( adalet, eğitim,emniyet/asayiş, askeri vb.)  akılcı  bir değişiklik  yapmakta    maalesef mümkün görülmüyor. 

 Bu nedenledir ki, yapılacak seçimin  sonucu bilinen malumun tekrarı niteliğinde olacak gibi görülüyor!

 Yani  batı destekli iktidarın tekrar başa geçebilmek  için  var gücüyle mücadele edeceğini  değerlendirmekteyim!                                                                                                                                                                                                                        

“İnşallah ben yanılırım da Türkiye  Günyüzü  görür,  refaha ulaşır!” 

Ha bu arada yazılarımda   küresel batıyı  ve yanlılarını  hırçınlaştıracak  kadar  Putin'de Putin diyorum ya (! ) hani,  haklılığımı gösteren   iki destekte  hiç beklemediğim bir  yerden  geldi! 

Bakın, Mehmet Barlas  aşağıdaki  ilk yazısında   mealen ne diyor, "Amerika’dan,  Batı Avrupa’dan,  oradan buradan  Putin’e  giydirenler yine  sınıfta kaldılar! 

İlgi duyanlar  Mehmet Barlas’ın  yazısının tamamını  aşağıdaki linkten  okuyabilirler. 

https://www.sabah.com.tr/yazarlar/barlas/2022/04/02/putin-eskisinden-daha-guclu

Aynı yazarın, ikinci  paylaşımında da isabetli durum değerlendirmesi yaptığına   şahit oluyoruz. Yazısının  ilginç gördüğüm  bir bölümünü   hiç değiştirmeden olduğu  gibi paylaşıyorum. 

“Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'ya dönük NATO kararı, Amerika'yı geri çekilmeye zorladı. Başkan Biden'ın "Bu iki ülke NATO'ya girecektir" şeklindeki demecine rağmen Amerikan Dışişleri Bakanlığı yaptığı bir açıklamayla bu sorunu Türkiye ile Amerika arasında bir sorun olmaktan çıkarıp İsveç ve Finlandiya'nın kaderini NATO üyeleri belirleyecek’ dedi.

RUSYA'DAN AVRUPA'YA UYARI
Dün Putin, Finlandiya'ya verilen Rus gazını toptan kesti. Bu Putin'in, Avrupa'nın diğer ülkelerine yaptığı çok ciddi bir uyarı olarak niteleniyor. 

AB'yi şimdi yeni bir enerji krizi bekliyor. Petrol fiyatları daha da artabilir.
Bu arada Rusya savaştaki pozisyonunu sağlamlaştırdığını ilan etti ve bunu da Rus Savunma Bakanlığı açıkladı.”  Mehmet .BARLAS: 

Yazar Mehmet Barlas’ın  ikinci yazısının tamamını  aşağıdaki erişimden okuyabilirsiniz. 

Rusya, Finlandiya’nın gazını kesti, şimdi ne olacak? - MEHMET BARLAS (sabah.com.tr)

                                                                ***

Tekrar Rus- Ukrayna savaşına dönelim:                                                     

Rusya, kendine yakın coğrafyada  yanardönerlik yapan  devletlerin  enerji kaynaklarını  kesmesiyle  ünlüdür. ( Bendeniz  1991-1993 arasında Iğdır/Tuzluca Hudut Tabur  Komutanıyken  Rusya tarafından  Ermenistan’ın doğal gazı;  devlet başkanı  Levon Ter Petrosyan’ın   batıya göz kırpmasıyla  kesilmişti.  Erivan’da  gerçekleşen protokol  görüşmesinde  Türk tarafını temsilen bizlerde,  donmaya terk edilmiş Ermenistan gibi dondurucu   soğuklardan  nasibimizi almıştık!.) 

Ukrayna -Ermenistan- Gürcistan vb. devletlerle problem yaşandığında Rusya’nın uygulamalarını açık ve teferruatlı şekilde   Önce Vatan ve Yeni Çağrı  Gazetelerinde  15 bölüm halinde  sizlerle paylaşmıştım. 

15 bölümden oluşan ve  “Ermenistan’ı, Yunanistan’ı  ne kadar tanıyoruz” başlıklı   yazılarımı aşağıdaki linkin yazarlar bölümünü tıklayarak   alfabetik sıralamada 2’ci sayfada  bulunan  şahsım üzerinden  okuyabilirsiniz. 

( Özellikle 3-4,10,11,12,13,14 bölümler)  Önce Vatan Gazetesi | Günlük Ulusal Gazete (oncevatan.com.tr)   Dördüncü bölüm sonu  …Devam edecektir.

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