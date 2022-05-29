Fevzi MORAY

Hatırlarsanız, Ukrayna -Rusya savaşında üçüncü (3) bölümünü aşağıdaki birkaç tümceyle bitirmiştim.

“Putin Rusya’sından sıkça bahsederek yanlış anlaşılmak da istemem!. Amacımız; tarafsızlık ilkesine bağlı kalarak dost mu düşman mı olduklarından şüphe duyduklarımızı da masaya yatırmaktır. Haftaya aynı konunun bir başka bölümüyle buluşmak dileğiyle!....”

Anılan yazımın paylaşımının üzerinden bir aydan fazla süre geçtiği için belki unutulmuştur düşüncesiyle tekrar gönderiyorum..

Kaynak: https://www.oncevatan.com.tr/rusya-ukrayna-savasi-3-bolum-makale,53912.html Önce Vatan Gazetesi

…Rusya- Ukrayna savaşına dönecek olursak… :

1950’lerden bu yana (özellikle NATO’ya girişle birlikte) yapılan seçimlerde Türkiye ne yazık ki küresel batı ile Rusya Federasyonu’nun siyasi kıskacındadır, artık! Yaklaşan seçimde ABD, İngiltere ve İsrail’in bugünkü iktidardan yana ağırlığını koyacağını söylemek hiçte abartılı olmaz! Zira batı cephesinin Türkiye üzerindeki politikalarında şu an itibarıyla gözle görülür bir değişiklik yok gibi!

Hal böyleyken ülkede doğru dürüst ses getiren bir muhalefet de olmayınca hayati kurumlarda ( adalet, eğitim,emniyet/asayiş, askeri vb.) akılcı bir değişiklik yapmakta maalesef mümkün görülmüyor.

Bu nedenledir ki, yapılacak seçimin sonucu bilinen malumun tekrarı niteliğinde olacak gibi görülüyor!

Yani batı destekli iktidarın tekrar başa geçebilmek için var gücüyle mücadele edeceğini değerlendirmekteyim!

“İnşallah ben yanılırım da Türkiye Günyüzü görür, refaha ulaşır!”

Ha bu arada yazılarımda küresel batıyı ve yanlılarını hırçınlaştıracak kadar Putin'de Putin diyorum ya (! ) hani, haklılığımı gösteren iki destekte hiç beklemediğim bir yerden geldi!

Bakın, Mehmet Barlas aşağıdaki ilk yazısında mealen ne diyor, "Amerika’dan, Batı Avrupa’dan, oradan buradan Putin’e giydirenler yine sınıfta kaldılar!

İlgi duyanlar Mehmet Barlas’ın yazısının tamamını aşağıdaki linkten okuyabilirler.

https://www.sabah.com.tr/yazarlar/barlas/2022/04/02/putin-eskisinden-daha-guclu

Aynı yazarın, ikinci paylaşımında da isabetli durum değerlendirmesi yaptığına şahit oluyoruz. Yazısının ilginç gördüğüm bir bölümünü hiç değiştirmeden olduğu gibi paylaşıyorum.

“Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'ya dönük NATO kararı, Amerika'yı geri çekilmeye zorladı. Başkan Biden'ın "Bu iki ülke NATO'ya girecektir" şeklindeki demecine rağmen Amerikan Dışişleri Bakanlığı yaptığı bir açıklamayla bu sorunu Türkiye ile Amerika arasında bir sorun olmaktan çıkarıp ‘İsveç ve Finlandiya'nın kaderini NATO üyeleri belirleyecek’ dedi.

RUSYA'DAN AVRUPA'YA UYARI

Dün Putin, Finlandiya'ya verilen Rus gazını toptan kesti. Bu Putin'in, Avrupa'nın diğer ülkelerine yaptığı çok ciddi bir uyarı olarak niteleniyor.

AB'yi şimdi yeni bir enerji krizi bekliyor. Petrol fiyatları daha da artabilir.

Bu arada Rusya savaştaki pozisyonunu sağlamlaştırdığını ilan etti ve bunu da Rus Savunma Bakanlığı açıkladı.” Mehmet .BARLAS:

Yazar Mehmet Barlas’ın ikinci yazısının tamamını aşağıdaki erişimden okuyabilirsiniz.

Rusya, Finlandiya’nın gazını kesti, şimdi ne olacak? - MEHMET BARLAS (sabah.com.tr)

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Tekrar Rus- Ukrayna savaşına dönelim:

Rusya, kendine yakın coğrafyada yanardönerlik yapan devletlerin enerji kaynaklarını kesmesiyle ünlüdür. ( Bendeniz 1991-1993 arasında Iğdır/Tuzluca Hudut Tabur Komutanıyken Rusya tarafından Ermenistan’ın doğal gazı; devlet başkanı Levon Ter Petrosyan’ın batıya göz kırpmasıyla kesilmişti. Erivan’da gerçekleşen protokol görüşmesinde Türk tarafını temsilen bizlerde, donmaya terk edilmiş Ermenistan gibi dondurucu soğuklardan nasibimizi almıştık!.)

Ukrayna -Ermenistan- Gürcistan vb. devletlerle problem yaşandığında Rusya’nın uygulamalarını açık ve teferruatlı şekilde Önce Vatan ve Yeni Çağrı Gazetelerinde 15 bölüm halinde sizlerle paylaşmıştım.

15 bölümden oluşan ve “Ermenistan’ı, Yunanistan’ı ne kadar tanıyoruz” başlıklı yazılarımı aşağıdaki linkin yazarlar bölümünü tıklayarak alfabetik sıralamada 2’ci sayfada bulunan şahsım üzerinden okuyabilirsiniz.

( Özellikle 3-4,10,11,12,13,14 bölümler) Önce Vatan Gazetesi | Günlük Ulusal Gazete (oncevatan.com.tr) Dördüncü bölüm sonu …Devam edecektir.